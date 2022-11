FAW unterliegt Hammah

Die SG Stinstedt ist am Sonntag (14 Uhr) bei Eintracht Immenbeck gefordert. Beide Mannschaften sind punktgleich (27 Zähler). Der Sieger kann Kontakt zu den Top-Drei der Liga aufnehmen. Davon ist der TSV Stotel etwas weiter entfernt, der am Sonntag, ebenfalls um 14 Uhr, beim SV Ahlerstedt/Ottendorf II antritt. Mit einem Sieg könnte die Stoteler in der Tabelle am Gegner vorbeiziehen.