Favoritinnen gewinnen Kreisderby, ein Nichtantritt im Viertelfinale

Der SSV Besiegdas Magdeburg hatte sein Ticket für das Halbfinale im Polytan-Landespokal schon lange sicher. Bereits im November buchten sich die Magdeburgerinnen mit einem 6:0-Erfolg in Irxleben das Weiterkommen. Am Wochenende wurden zwei weitere Halbfinal-Tickets vergeben - allerdings nur eines auf dem sportlichem Weg.

Im Anhalt-Bitterfelder Kreisderby wurden die Frauen der SG Union Sandersdorf am Freitagabend ihrer Rolle als Favoritinnen gerecht. Mit 3:0 setzten sich die Verbandsliga-Fußballerinnen - nachdem das Heimrecht kurzfristig getauscht worden war - gegen die Landesliga-Frauen des FC Stahl Aken durch. Helene Strömer, Jasmin Feick und Gina Rösener erzielten die Tore zum wiederholten Halbfinal-Einzug wie im Vorjahr.

Um die Chancen einer Austragung zu erhöhen, hatten auch der SV Allstedt und der SV Allemannia Jessen das Heimrecht getauscht. Das Viertelfinale sollte am Sonntag beim Verbandsligisten stattfinden, wurde inzwischen aber abgesagt. Inzwischen wurde die Partie als ein Nichtantritt der Gäste vermerkt. Damit steht der SV Allemannia Jessen - Finalist aus dem Jahr 2023 - im Halbfinale.