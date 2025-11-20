Favoritentausch: TSG Pfeddersheim im Landesliga-Derby gegen Gimbsheim

Pfeddersheim. Die Hinrunde endete für die TSG Pfeddersheim in der Landesliga so, wie sie begonnen hat: mit einer Niederlage. Einer ganz bitteren obendrein, führte der Verbandsliga-Absteiger doch bei der FG Mutterstadt nach 37 gespielten Minuten mit 3:0. „Jeder Fußballer kennt das. Man führt deutlich und automatisch macht man etwas weniger. Das darf uns in unserer Situation aber nicht passieren“, mahnt Spielertrainer Marcell Öhler.
Schon nach den beiden Anschlusstreffern, die noch vor der Pause fielen, ging im Spiel der TSG die Ordnung verloren, Vorgaben des Trainerteams wurden nicht mehr von allen Spielern umgesetzt. Der nächste Nackenschlag binnen sieben Minuten war die Rote Karte für Torwart Leon Guth, der beim Rauslaufen zu spät kam. „Solche Rückschläge erleben wir schon in der ganzen Saison. Mal ist es eine Rote Karte, mal ein Gegentreffer tief in der Nachspielzeit. Das ist bei uns in den Köpfen drin. Irgendwann geht es tatsächlich um die Psyche.“ Symptomatisch könne man deshalb den Spielverlauf von Sonntag auf die ganze Saison projizieren: Guten Phasen folgen sehr schlechte Phasen. Konstanz? Die ist bei der TSG auch nach 16 Spielen noch nicht eingekehrt. „Es sind oft nur Kleinigkeiten, die nicht passen“, weiß Öhler. Kleinigkeiten, die die TSG bislang aber eben nur selten abstellen kann.
Nun kommt am Sonntag mit dem SV Gimbsheim der Tabellenzweite ins Weinbergstadion. In der Hinrunde empfing man im Altrhein die TSG voller Ehrfurcht und Vorfreude. Nach einer starken Anfangsphase der Pfeddersheimer, in der die TSG mehrfach die Führung verpasste, traf Gimbsheim und erkämpfte sich gegen den vermeintlichen Favoriten drei Punkte, was wenig später zum Aus von TSG-Trainer Marco Streker führte.
Inzwischen haben sich die Vorzeichen verändert: Am Sonntag geht der SV Gimbsheim als Favorit ins Derby – nicht die TSG. Öhler: „Die Tabelle lügt nicht. Wir stehen zu Recht unten drin.“ Siegchancen sieht er trotzdem: „Wir wissen, wie Gimbsheim spielt und werden uns gut auf sie vorbereiten.“ Für Guth wird Tim Neumeister zwischen den Pfosten stehen und versuchen, die Null gegen die SV-Offensivkräfte Ali Aslan (10 Saisontore), Daniel Gawlik (9) und Adriano Fragomeli (7) zu verteidigen. Für den angeschlagenen Innenverteidiger Rik Hiemeleers kehrt Finn Cleres nach Rotsperre zurück in die Startelf.