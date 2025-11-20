Favoritentausch: TSG Pfeddersheim im Landesliga-Derby gegen Gimbsheim

Nun kommt am Sonntag mit dem SV Gimbsheim der Tabellenzweite ins Weinbergstadion. In der Hinrunde empfing man im Altrhein die TSG voller Ehrfurcht und Vorfreude. Nach einer starken Anfangsphase der Pfeddersheimer, in der die TSG mehrfach die Führung verpasste, traf Gimbsheim und erkämpfte sich gegen den vermeintlichen Favoriten drei Punkte, was wenig später zum Aus von TSG-Trainer Marco Streker führte.

So., 23.11.2025, 14:30 Uhr TSG Pfeddersheim Pfeddersheim SV Gimbsheim Gimbsheim 14:30

Inzwischen haben sich die Vorzeichen verändert: Am Sonntag geht der SV Gimbsheim als Favorit ins Derby – nicht die TSG. Öhler: „Die Tabelle lügt nicht. Wir stehen zu Recht unten drin.“ Siegchancen sieht er trotzdem: „Wir wissen, wie Gimbsheim spielt und werden uns gut auf sie vorbereiten.“ Für Guth wird Tim Neumeister zwischen den Pfosten stehen und versuchen, die Null gegen die SV-Offensivkräfte Ali Aslan (10 Saisontore), Daniel Gawlik (9) und Adriano Fragomeli (7) zu verteidigen. Für den angeschlagenen Innenverteidiger Rik Hiemeleers kehrt Finn Cleres nach Rotsperre zurück in die Startelf.