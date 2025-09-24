Favoritensuche im Kreispokal Kleve-Geldern

Die zweite Runde des Brauerei-Diebels-Kreispokals Kleve/Geldern steht an. Wer tritt gegen wen an? Wer hat die größten Chancen? Welche Fußball-Duelle sind völlig offen?
Die Favoriten: Traditionell wird den Teams die Favoritenrolle zugesprochen, die in der höheren Klasse spielen. Vier Bezirksligisten und ein Landesligist, die am Mittwoch antreten, haben auf dem Papier also ohnehin gute Chancen. Es gibt aber auch Teams, die nicht nur aufgrund ihrer Ligazugehörigkeit gute Karten haben, sondern auch wegen ihrer aktuellen Form. Da wäre der Landesligist und Titelverteidiger Viktoria Goch, der beim Bezirksligisten SGE Bedburg-Hau spielt. Die Gocher sind als Aufsteiger in der Landesliga in einer bestechenden Form und wollen am Mittwoch daran anknüpfen. Es dürfte gleichzeitig die interessanteste Partie der zweiten Runde werden. Denn die SGE ist sicher kein Team, das mal eben so im Spaziergang zu bezwingen ist. Zuletzt zeigte das Team gegen das Top-Team TuS Sternern eine gute Leistung.
Ebenfalls gute Karten haben die Sportfreunde Broekhuysen, die in der Bezirksliga zu den Top-Teams zählen. Der Gegner am Mittwoch heißt TSV Wachtendonk-Wankum. Der A-Ligist und langjährige Bezirksligist hat einen ordentlichen Saisonstart hingelegt. Was sich aber bisher auch gezeigt hat: Der Wiederaufstieg in die Bezirksliga dürfte sehr schwer werden.
Ein weiterer Kandidat für die dritte Runde ist der Bezirksligist TSV Weeze, der beim B-Ligisten SuS Kalkar antritt. Das bislang letzte Pflichtspiel zwischen den Teams fand – ebenfalls im Kreispokal – 2019 statt. Damals siegte der TSV mit 5:1.
Die Außenseiter: Ähnlich schwer wie für den SuS Kalkar wird es für den B-Ligisten SV Bedburg-Hau, der den starken A-Liga-Spitzenreiter Siegfried Materborn empfängt. Die Materborner sind derzeit das Team der Stunde und könnten sich – sofern alles glatt läuft – am Mittwoch in einen Rausch spielen.
Der SV Walbeck, der den Bezirksligisten Kevelaerer SV zu Gast hat, wird alles aus sich herausholen und auf einen schwachen Abend des KSV hoffen müssen, um weiterzukommen. Die Kevelaerer haben zwar einen schwachen Saisonstart hingelegt, sich am Sonntag aber eindrucksvoll aufgerafft und den ersten Saisonsieg gegen Westfalia Anholt geschafft. Mit diesem Rückenwind geht es für den KSV am Mittwoch an den Bergsteg nach Walbeck.
Duelle auf Augenhöhe: Am Mittwoch treffen der SV Straelen und der SV Veert aufeinander. Vor zwei Jahren hätte man noch blind unterschreiben können, dass der SVS die Veerter vom Platz fegen wird. Aber die Zeiten haben sich geändert. Mittlerweile spielt der Ex-Regionalligist nur noch in der Kreisliga B und ist auf dem Papier sogar Außenseiter. Denn die Veerter spielen eine Klasse höher, haben in der Kreisliga A als Aufsteiger aber noch nicht richtig Fuß fassen können. Ähnlich offen dürfte dasRennen im Spiel zwischen den beiden A-Ligisten FC Aldekerk und SV Sevelen sein, das erst am Donnerstag ausgetragen wird.