Fokus auf Runde 2! – Foto: Jette Oster

Favoritensuche im Kreispokal Kleve-Geldern Eine Englische Woche steht für viele Teams aus dem Fußball-Kreis Kleve/Geldern an. Wer hat in der zweiten Runde die besten Karten und wer nicht? Der Überblick. Verlinkte Inhalte Bezirksliga 4 Kreispokal Kleve/GE Vikt. Goch Kevelaer Broekhuysen + 47 weitere

Die zweite Runde des Brauerei-Diebels-Kreispokals Kleve/Geldern steht an. Wer tritt gegen wen an? Wer hat die größten Chancen? Welche Fußball-Duelle sind völlig offen?

Die Favoriten: Traditionell wird den Teams die Favoritenrolle zugesprochen, die in der höheren Klasse spielen. Vier Bezirksligisten und ein Landesligist, die am Mittwoch antreten, haben auf dem Papier also ohnehin gute Chancen. Es gibt aber auch Teams, die nicht nur aufgrund ihrer Ligazugehörigkeit gute Karten haben, sondern auch wegen ihrer aktuellen Form. Da wäre der Landesligist und Titelverteidiger Viktoria Goch, der beim Bezirksligisten SGE Bedburg-Hau spielt. Die Gocher sind als Aufsteiger in der Landesliga in einer bestechenden Form und wollen am Mittwoch daran anknüpfen. Es dürfte gleichzeitig die interessanteste Partie der zweiten Runde werden. Denn die SGE ist sicher kein Team, das mal eben so im Spaziergang zu bezwingen ist. Zuletzt zeigte das Team gegen das Top-Team TuS Sternern eine gute Leistung. Ebenfalls gute Karten haben die Sportfreunde Broekhuysen, die in der Bezirksliga zu den Top-Teams zählen. Der Gegner am Mittwoch heißt TSV Wachtendonk-Wankum. Der A-Ligist und langjährige Bezirksligist hat einen ordentlichen Saisonstart hingelegt. Was sich aber bisher auch gezeigt hat: Der Wiederaufstieg in die Bezirksliga dürfte sehr schwer werden.

Weeze ist Favorit Ein weiterer Kandidat für die dritte Runde ist der Bezirksligist TSV Weeze, der beim B-Ligisten SuS Kalkar antritt. Das bislang letzte Pflichtspiel zwischen den Teams fand – ebenfalls im Kreispokal – 2019 statt. Damals siegte der TSV mit 5:1.