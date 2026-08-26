Favoritenstürze und Elferdramen im Junioren-Pokal

Die erste Runde im Niedersachsenpokal der Junioren hat reichlich Pokaldramatik geliefert. In allen drei Altersklassen mussten höherklassige Mannschaften früh die Segel streichen, mehrfach fiel die Entscheidung erst vom Elfmeterpunkt. Besonders bitter erwischte es bei den A-Junioren den Vorjahresfinalisten VfV Borussia 06 Hildesheim, während sich der VfL Bückeburg nach einer bemerkenswerten Aufholjagd zum großen Gewinner der Runde machte.
Hildesheim musste sich beim 1. SC Göttingen 05 mit 1:3 geschlagen geben. Damit ist für den letztjährigen Finalisten, der erst im Endspiel an Hannover 96 gescheitert war, bereits nach der ersten Partie Schluss. Auch der HSC Hannover erwischte es gegen einen klassentieferen Gegner: Beim MTV Gifhorn unterlag der Regionalligist mit 1:2.
Für eine der spektakulärsten Geschichten sorgte Bückeburg. Gegen den TSV Krähenwinkel/Kaltenweide lag der VfL zwischenzeitlich mit 2:5 zurück und schien bereits ausgeschieden. Doch der Außenseiter kämpfte sich zurück und erzwang in der Nachspielzeit noch den Ausgleich. Im anschließenden Elfmeterschießen setzte sich Bückeburg durch und gewann schließlich mit 9:7.
Eine weitere Überraschung gelang dem JFV D/A & Stade, der den Regionalligisten JFV A/O/B/H/Heeslingen mit 1:0 ausschaltete. Der TSV Havelse erfüllte dagegen seine Pflicht und setzte sich beim MTV Wolfenbüttel mit 3:1 durch. Auch das JLZ BSV Kickers Emden erreichte durch ein 2:0 beim VfL Oldenburg die nächste Runde.
Zittern musste der favorisierte VfB Oldenburg beim JFV Edewecht. Nach einem 0:2-Pausenrückstand kämpften sich die Gäste zurück und retteten sich ins Elfmeterschießen. Dort setzte sich der VfB mit 8:7 durch und verhinderte gerade noch das frühe Pokal-Aus.
Vom Punkt entschied auch der VfB Fallersleben sein Duell beim SSV Vorsfelde. Nach einem 2:2 in der regulären Spielzeit behielten die Gäste im Elfmeterschießen die Nerven und gewannen mit 6:4. Comeback-Qualitäten zeigte außerdem der JFV Calenberger Land, der beim SC Hemmingen-Westerfeld einen Rückstand innerhalb von sechs Minuten in einen 2:1-Erfolg verwandelte.
Nicht weniger spektakulär verlief die erste Runde bei den B-Junioren. Der Landesligist FC Eintracht Northeim warf den Regionalligisten 1. SC Göttingen 05 aus dem Wettbewerb. Northeim rettete sich in der Nachspielzeit zum Ausgleich und setzte sich anschließend mit 7:6 im Elfmeterschießen durch. Ausgerechnet Torhüter Jona Salovic verwandelte den entscheidenden Strafstoß.
Auch der FC Rastede stand dicht vor einer Überraschung. Der Landesligist führte gegen den VfB Oldenburg bereits mit 2:0, musste sich dem klassenhöheren Gegner am Ende aber noch mit 2:3 geschlagen geben. Der Buchholzer FC machte gegen den JFV A/O/B/H/Heeslingen ebenfalls einen Zwei-Tore-Rückstand wett, verlor anschließend jedoch mit 6:7 im Elfmeterschießen.
Auch bei den C-Junioren blieben die Überraschungen nicht aus. Der JFV A/O/B/H/Heeslingen setzte sich als Landesligist mit 5:3 gegen den Niedersachsenligisten JFV D/A & Stade durch. Noch spektakulärer verlief die Begegnung zwischen dem JFV Calenberger Land und dem HSC Hannover. Calenberg lag bereits mit 1:3 zurück, drehte die Partie aber noch vollständig und gewann mit 4:3.
Der TSV Havelse löste sein Ticket für die nächste Runde durch einen 2:1-Auswärtssieg beim TSV Krähenwinkel/Kaltenweide. Der 1. SC Göttingen 05 kam kampflos weiter, weil der JFV Eichsfeld nicht antreten konnte. Das letzte noch offene Spiel der ersten Runde bestreiten am 1. September der JFV Delmenhorst und der VfB Oldenburg.