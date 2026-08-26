Favoritenstürze und Elferdramen im Junioren-Pokal Hildesheims A-Junioren früh raus – Bückeburg dreht ein 2:5, Northeim überrascht Göttingen von red · Heute, 07:16 Uhr · 0 Leser

– Foto: Andreas Hannig

Die erste Runde im Niedersachsenpokal der Junioren hat reichlich Pokaldramatik geliefert. In allen drei Altersklassen mussten höherklassige Mannschaften früh die Segel streichen, mehrfach fiel die Entscheidung erst vom Elfmeterpunkt. Besonders bitter erwischte es bei den A-Junioren den Vorjahresfinalisten VfV Borussia 06 Hildesheim, während sich der VfL Bückeburg nach einer bemerkenswerten Aufholjagd zum großen Gewinner der Runde machte.

Hildesheim musste sich beim 1. SC Göttingen 05 mit 1:3 geschlagen geben. Damit ist für den letztjährigen Finalisten, der erst im Endspiel an Hannover 96 gescheitert war, bereits nach der ersten Partie Schluss. Auch der HSC Hannover erwischte es gegen einen klassentieferen Gegner: Beim MTV Gifhorn unterlag der Regionalligist mit 1:2. Für eine der spektakulärsten Geschichten sorgte Bückeburg. Gegen den TSV Krähenwinkel/Kaltenweide lag der VfL zwischenzeitlich mit 2:5 zurück und schien bereits ausgeschieden. Doch der Außenseiter kämpfte sich zurück und erzwang in der Nachspielzeit noch den Ausgleich. Im anschließenden Elfmeterschießen setzte sich Bückeburg durch und gewann schließlich mit 9:7.

Eine weitere Überraschung gelang dem JFV D/A & Stade, der den Regionalligisten JFV A/O/B/H/Heeslingen mit 1:0 ausschaltete. Der TSV Havelse erfüllte dagegen seine Pflicht und setzte sich beim MTV Wolfenbüttel mit 3:1 durch. Auch das JLZ BSV Kickers Emden erreichte durch ein 2:0 beim VfL Oldenburg die nächste Runde. Oldenburg rettet sich vom Punkt Zittern musste der favorisierte VfB Oldenburg beim JFV Edewecht. Nach einem 0:2-Pausenrückstand kämpften sich die Gäste zurück und retteten sich ins Elfmeterschießen. Dort setzte sich der VfB mit 8:7 durch und verhinderte gerade noch das frühe Pokal-Aus.