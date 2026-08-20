🏆Favoritenstürze, Elfmeter-Krimi und jede Menge Tore

Die zweite Runde im Emco-Kreispokal liefert bereits reichlich Gesprächsstoff: Holthausen-Biene II wirft trotz langer Unterzahl den VfL Emslage raus, Altenlingen II entwickelt sich nach den Siegen gegen Surwold und Werlte endgültig zum Favoritenschreck und Börger benötigt gegen Grenzland Twist das Elfmeterschießen. Dazu gelingt Leschede die Revanche gegen Titelverteidiger Darme, während Bawinkel in Neulangen gleich siebenmal trifft.
Und das war noch längst nicht alles: Nach und nach folgen hier weitere Spielberichte zur zweiten Pokalrunde. Vorbeischauen lohnt sich also immer wieder, der Pokalabend wächst mit jedem Ergebnis weiter.
In Unterzahl zur Überraschung: Biene II wirft Emslage raus
Der SV Holthausen-Biene II hat in der zweiten Runde des Emco-Kreispokals für eine Überraschung gesorgt. Der Kreisligist VfL Emslage musste sich beim eine Klasse tiefer spielenden Gastgeber deutlich mit 1:4 geschlagen geben – obwohl Biene fast die komplette Partie in Unterzahl bestreiten musste.
Bereits in der 12. Minute sah Johannes Heinen die Rote Karte. Doch statt einzubrechen, schlug Biene II zu: Nick Hegemann brachte die Gastgeber in Führung (27.), André Marten erhöhte nur neun Minuten später auf 2:0 (36.).
Auch nach der Pause ließ sich Biene den Vorsprung nicht mehr nehmen. Lion Wedekind traf in der 66. Minute per direktem Freistoß zum 3:1, ehe Hegemann mit seinem zweiten Treffer des Abends in der 79. Minute den 4:1-Endstand herstellte.
Damit gelingt Holthausen-Biene II trotz mehr als 75 Minuten in Unterzahl eine der bemerkenswertesten Leistungen der zweiten Pokalrunde. Für den VfL Emslage ist dagegen Schluss, Biene II steht in Runde drei.
Doppelpack Stemann: Altenlingen II kegelt auch Werlte aus dem Pokal
Der ASV Altenlingen II bleibt im Emco-Kreispokal auf Kurs. Nach dem deutlichen 5:0 gegen den SV Surwold in der ersten Runde erwischte es nun den nächsten Emslandligisten: Sparta Werlte unterlag beim Kreisligisten mit 0:2.
Die Entscheidung fiel praktisch schon in der Anfangsphase – und hatte nur einen Namen: Leo Stemann. Nach Vorarbeit von Marcel Hofschröer brachte er Altenlingen in der achten Minute mit 1:0 in Führung. Nur vier Minuten später legte Stemann nach, diesmal vorbereitet von Moritz Dietrich (12.).
Werlte fand anschließend keine Antwort mehr. Altenlingen verteidigte den frühen Vorsprung bis tief in die Nachspielzeit und machte damit die nächste Pokalüberraschung perfekt.
Erst Surwold mit 5:0, jetzt Werlte mit 2:0: Altenlingen II entwickelt sich im Emco-Kreispokal zunehmend zum Favoritenschreck und steht verdient in der dritten Runde.
Der SV Bawinkel hat seine Aufgabe in der zweiten Runde des Emco-Kreispokals souverän gelöst. Beim eine Klasse tiefer spielenden SV Eintracht Neulangen setzte sich der Kreisligist deutlich mit 7:0 durch.
Dabei dauerte es 20 Minuten, ehe Timo Wintels nach einem starken Pass von Joshua Prijs den Torreigen eröffnete. Anschließend schlug die Stunde von Leon Looschen: Erst vollendete er nach Vorarbeit von Wintels zum 2:0 (30.), dann traf er aus rund 20 Metern selbst zum 3:0 (39.).
Nach der Pause machte Bawinkel weiter. Malte Freese erhöhte auf 4:0 (58.), ehe Felix Horn einen zunächst von John Frye gehaltenen Foulelfmeter im Nachschuss zum 5:0 verwertete (63.). In der Schlussphase schnürte Wintels ebenfalls seinen Doppelpack (78.), bevor Marco Lenger per Foulelfmeter den 7:0-Endstand herstellte (80.).
Neulangen hatte durchaus Möglichkeiten, Ergebniskosmetik zu betreiben. Ein Treffer von Andreas Thien wurde wegen eines Offensivfouls zurückgenommen, später rettete Bawinkel auf der Linie. Am deutlichen Ausgang änderte das nichts mehr: Bawinkel zieht mit sieben Treffern in die dritte Pokalrunde ein.
Pokal-Krimi in Börger: Eintracht behält vom Punkt die Nerven
Was für ein Duell in der zweiten Runde des Emco-Kreispokals: DJK Eintracht Börger hat sich nach einem wilden Schlagabtausch gegen SV Grenzland Twist mit 7:5 nach Elfmeterschießen durchgesetzt und das Ticket für Runde drei gelöst.
Dabei begann der Abend nach Wunsch für die Gastgeber. Dominik Albers brachte Börger in der 13. Minute in Führung. Twist antwortete jedoch: Leon Schlagenhauf köpfte zum 1:1 ein (29.), ehe Kenneth Plass die Partie noch vor der Pause komplett drehte (36.).
Nach dem Seitenwechsel schlug Börger zurück und das innerhalb von nur zwei Minuten. Justin Albers köpfte zum 2:2 ein (70.), unmittelbar danach stellte Oleg Rovbel ebenfalls per Kopf auf 3:2 (71.). Doch entschieden war noch lange nichts: Schlagenhauf erzielte mit seinem zweiten Treffer nur vier Minuten später das 3:3 (75.).
Damit musste das Elfmeterschießen entscheiden. Dort wurde es nicht weniger dramatisch. Börger vergab zunächst durch Rovbel, auf Twister Seite scheiterten anschließend jedoch Leon Schlagenhauf und Carlos Pieper. Als Ole Schürmann den entscheidenden Elfmeter verwandelte, war der Pokal-Krimi beendet.
Sechs Tore in der regulären Spielzeit, drei Führungswechsel beziehungsweise Ausgleiche und die Entscheidung vom Punkt: Börger übersteht einen echten Pokalabend und steht in der dritten Runde.
Revanche geglückt: Leschede wirft den Pokalsieger raus
Der FC 47 Leschede hat in der zweiten Runde des Emco-Kreispokals ein Ausrufezeichen gesetzt. Beim amtierenden Kreispokalsieger SuS Darme gewann der Emslandligist verdient mit 3:0 und nahm damit zugleich Revanche für das Pokal-Aus der vergangenen Saison. Damals war Leschede ebenfalls in der zweiten Runde an Darme gescheitert.
Die Gäste erwischten den besseren Start und gingen nach einer halben Stunde in Führung. Johannes Duisen zog aus rund 20 Metern ab und traf zum 1:0 (31.). Darme fand anschließend besser in die Partie, konnte Leschede aber nicht entscheidend gefährden.
Direkt nach der Pause legten die 47er nach. Nach einem Ballverlust der Gastgeber wurde Michael Knieper über links geschickt, ließ mit einer Körpertäuschung Verteidiger und Keeper stehen und erhöhte auf 2:0 (49.). Dominik Gerdes sorgte schließlich in der 63. Minute für die Vorentscheidung, als er nach einer Hereingabe am zweiten Pfosten goldrichtig stand und zum 3:0 einschob. In der Schlussphase hätte Leschede sogar noch erhöhen können, traf bei einer Aktion gleich zweimal den Pfosten.
Damit ist die offene Rechnung aus dem Vorjahr beglichen: Leschede schickt den amtierenden Kreispokalsieger aus dem Wettbewerb und zieht verdient in die dritte Runde ein.
Ein Dankeschön geht an Yasar Kluth, der die Partie für FuPa im Liveticker begleitet hat.
Habt ihr Bilder vom Spiel? Schickt sie mir gerne, dann bekommt euer Verein nicht nur Tore, sondern auch die passende Bühne.
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Kabinenfotos sind der einzig wahre Beweis, dass Fußball mehr ist als 90 Minuten und drei Punkte. Mal fliegen Wasserflaschen, mal Bierduschen, mal hängt einfach nur einer mit Eisbeutel und Siegergrinsen auf der Massagebank. Egal ob Meisterstück, Last-Minute-Klassenerhalt, bitteres 0:5 oder der erste Dreier seit der Winterzeit, zeigt her eure Kabinenmomente. Wir geben eurem Team kurz das Flutlicht, bevor wieder Trainingsleibchen sortiert werden müssen.