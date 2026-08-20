🏆Favoritenstürze, Elfmeter-Krimi und jede Menge Tore 2. Runde -Teil 2 von ReDi · Heute, 08:43 Uhr · 0 Leser

– Foto: Hendrik Zumbeel

Die zweite Runde im Emco-Kreispokal liefert bereits reichlich Gesprächsstoff: Holthausen-Biene II wirft trotz langer Unterzahl den VfL Emslage raus, Altenlingen II entwickelt sich nach den Siegen gegen Surwold und Werlte endgültig zum Favoritenschreck und Börger benötigt gegen Grenzland Twist das Elfmeterschießen. Dazu gelingt Leschede die Revanche gegen Titelverteidiger Darme, während Bawinkel in Neulangen gleich siebenmal trifft. Und das war noch längst nicht alles: Nach und nach folgen hier weitere Spielberichte zur zweiten Pokalrunde. Vorbeischauen lohnt sich also immer wieder, der Pokalabend wächst mit jedem Ergebnis weiter.

In Unterzahl zur Überraschung: Biene II wirft Emslage raus Gestern, 19:30 Uhr SV Holthausen Biene Holt. Biene II VfL Emslage Emslage 4 1 Abpfiff Der SV Holthausen-Biene II hat in der zweiten Runde des Emco-Kreispokals für eine Überraschung gesorgt. Der Kreisligist VfL Emslage musste sich beim eine Klasse tiefer spielenden Gastgeber deutlich mit 1:4 geschlagen geben – obwohl Biene fast die komplette Partie in Unterzahl bestreiten musste. Bereits in der 12. Minute sah Johannes Heinen die Rote Karte. Doch statt einzubrechen, schlug Biene II zu: Nick Hegemann brachte die Gastgeber in Führung (27.), André Marten erhöhte nur neun Minuten später auf 2:0 (36.). Auch nach der Pause ließ sich Biene den Vorsprung nicht mehr nehmen. Lion Wedekind traf in der 66. Minute per direktem Freistoß zum 3:1, ehe Hegemann mit seinem zweiten Treffer des Abends in der 79. Minute den 4:1-Endstand herstellte. Damit gelingt Holthausen-Biene II trotz mehr als 75 Minuten in Unterzahl eine der bemerkenswertesten Leistungen der zweiten Pokalrunde. Für den VfL Emslage ist dagegen Schluss, Biene II steht in Runde drei. Doppelpack Stemann: Altenlingen II kegelt auch Werlte aus dem Pokal Gestern, 19:30 Uhr ASV Altenlingen 1965 Altenlingen II SV Sparta Werlte Werlte 2 0 Abpfiff Der ASV Altenlingen II bleibt im Emco-Kreispokal auf Kurs. Nach dem deutlichen 5:0 gegen den SV Surwold in der ersten Runde erwischte es nun den nächsten Emslandligisten: Sparta Werlte unterlag beim Kreisligisten mit 0:2. Die Entscheidung fiel praktisch schon in der Anfangsphase – und hatte nur einen Namen: Leo Stemann. Nach Vorarbeit von Marcel Hofschröer brachte er Altenlingen in der achten Minute mit 1:0 in Führung. Nur vier Minuten später legte Stemann nach, diesmal vorbereitet von Moritz Dietrich (12.). Werlte fand anschließend keine Antwort mehr. Altenlingen verteidigte den frühen Vorsprung bis tief in die Nachspielzeit und machte damit die nächste Pokalüberraschung perfekt. Erst Surwold mit 5:0, jetzt Werlte mit 2:0: Altenlingen II entwickelt sich im Emco-Kreispokal zunehmend zum Favoritenschreck und steht verdient in der dritten Runde. Die Bezirksliga kennt keine Pause Sieben auf einen Streich: Bawinkel lässt Neulangen keine Chance

Der SV Bawinkel hat seine Aufgabe in der zweiten Runde des Emco-Kreispokals souverän gelöst. Beim eine Klasse tiefer spielenden SV Eintracht Neulangen setzte sich der Kreisligist deutlich mit 7:0 durch. Dabei dauerte es 20 Minuten, ehe Timo Wintels nach einem starken Pass von Joshua Prijs den Torreigen eröffnete. Anschließend schlug die Stunde von Leon Looschen: Erst vollendete er nach Vorarbeit von Wintels zum 2:0 (30.), dann traf er aus rund 20 Metern selbst zum 3:0 (39.). Nach der Pause machte Bawinkel weiter. Malte Freese erhöhte auf 4:0 (58.), ehe Felix Horn einen zunächst von John Frye gehaltenen Foulelfmeter im Nachschuss zum 5:0 verwertete (63.). In der Schlussphase schnürte Wintels ebenfalls seinen Doppelpack (78.), bevor Marco Lenger per Foulelfmeter den 7:0-Endstand herstellte (80.). Neulangen hatte durchaus Möglichkeiten, Ergebniskosmetik zu betreiben. Ein Treffer von Andreas Thien wurde wegen eines Offensivfouls zurückgenommen, später rettete Bawinkel auf der Linie. Am deutlichen Ausgang änderte das nichts mehr: Bawinkel zieht mit sieben Treffern in die dritte Pokalrunde ein. Pokal-Krimi in Börger: Eintracht behält vom Punkt die Nerven