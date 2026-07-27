Favoritensterben im Kreispokal

Die erste Runde des Kreispokals sorgte gleich für einige Überraschungen. Mit dem SV Hellern, TuS Haste, RW Sutthausen und dem SC Lüstringen verabschiedeten sich gleich vier hoch eingeschätzte Kreisligisten frühzeitig aus dem Wettbewerb. Für das deutlichste Ausrufezeichen des Spieltags sorgte Aufsteiger Concordia Belm/Powe, der mit einem spektakulären 17:1-Erfolg den höchsten Sieg der ersten Runde feierte.
RW Sutthausen musste sich dem Kreisliga-Absteiger SuS Buer mit 1:3 geschlagen geben und verpasste damit den Einzug in die zweite Runde. Eine noch größere Überraschung gelang dem SV Kosova aus der 1. Kreisklasse. Angeführt von Dreifachtorschütze Muharrem Krasnic führte Kosova gegen den Kreisligisten SC Lüstringen bereits zur Halbzeit mit 4:0 und setzte sich am Ende verdient mit 5:2 durch.
Auch der TuS Haste scheiterte unerwartet am klassen tieferen VfB Schinkel. Nach einem umkämpften Spiel fiel die Entscheidung erst im Elfmeterschießen, in dem sich der Vertreter aus der 1. Kreisklasse mit 5:3 durchsetzte.
Ein dramatisches Pokalaus erlebte der SV Hellern. Gegen den Aufsteiger in die 1. Kreisklasse, SC Melle 03 III, hielt Torwart Morten Notthoff seine Mannschaft mit einem parierten Foulelfmeter zunächst im Spiel. Dennoch musste sich Hellern schließlich im Elfmeterschießen geschlagen geben.
Im Duell zweier ambitionierter Teams setzte sich Aufsteiger SV Harderberg beim Kreisliga-Absteiger VfR Voxtrup II verdient mit 2:0 durch. Matchwinner war Dennis Jokobi, der mit einem Doppelpack beide Treffer erzielte.
Keine Blöße gab sich dagegen der TuS Glane. Beim 4:0-Erfolg gegen Viktoria GMHütte II ließ der Favorit nichts anbrennen und zog souverän in die nächste Runde ein. Ebenfalls ungefährdet war der 3:0-Sieg des BSV Holzhausen beim SC Schölerberg.
Kampflos erreichte der FC Sandzak die zweite Runde, nachdem der ursprünglich ausgeloste Gegner Türkspor Melle seine Mannschaft vom Spielbetrieb zurückgezogen hatte.
Für einen gelungenen Abschluss des Spieltags sorgte der TV Bohmte. Beim 5:0-Erfolg gegen den SC Kosmos aus der 2. Kreisklasse ragte Stani Kolb mit drei Treffern als Mann des Spiels heraus.