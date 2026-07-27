Favoritensterben im Kreispokal Vier Kreisligisten bereits in 1. Runde ausgeschieden von Michael Eggert · Heute, 07:27 Uhr · 0 Leser

Szene aus SC Kosmos gegen TV Bohmte – Foto: Thomas Mönter

Die erste Runde des Kreispokals sorgte gleich für einige Überraschungen. Mit dem SV Hellern, TuS Haste, RW Sutthausen und dem SC Lüstringen verabschiedeten sich gleich vier hoch eingeschätzte Kreisligisten frühzeitig aus dem Wettbewerb. Für das deutlichste Ausrufezeichen des Spieltags sorgte Aufsteiger Concordia Belm/Powe, der mit einem spektakulären 17:1-Erfolg den höchsten Sieg der ersten Runde feierte.

RW Sutthausen musste sich dem Kreisliga-Absteiger SuS Buer mit 1:3 geschlagen geben und verpasste damit den Einzug in die zweite Runde. Eine noch größere Überraschung gelang dem SV Kosova aus der 1. Kreisklasse. Angeführt von Dreifachtorschütze Muharrem Krasnic führte Kosova gegen den Kreisligisten SC Lüstringen bereits zur Halbzeit mit 4:0 und setzte sich am Ende verdient mit 5:2 durch. Auch der TuS Haste scheiterte unerwartet am klassen tieferen VfB Schinkel. Nach einem umkämpften Spiel fiel die Entscheidung erst im Elfmeterschießen, in dem sich der Vertreter aus der 1. Kreisklasse mit 5:3 durchsetzte.

Ein dramatisches Pokalaus erlebte der SV Hellern. Gegen den Aufsteiger in die 1. Kreisklasse, SC Melle 03 III, hielt Torwart Morten Notthoff seine Mannschaft mit einem parierten Foulelfmeter zunächst im Spiel. Dennoch musste sich Hellern schließlich im Elfmeterschießen geschlagen geben. Im Duell zweier ambitionierter Teams setzte sich Aufsteiger SV Harderberg beim Kreisliga-Absteiger VfR Voxtrup II verdient mit 2:0 durch. Matchwinner war Dennis Jokobi, der mit einem Doppelpack beide Treffer erzielte.