Favoritensterben am 1.Spieltag - Staaken II mit Kantersieg

Für Rehberge setzt es einen Fehlstart. Früh liegt die Mannschaft durch Treffer von Demiryürek und Jüterbock zurück. Atabas und Karahan bauen den Vorsprung nach der Pause aus. Zwar gelingt Rusher noch Ergebniskosmetik, doch Meteor nimmt souverän die Punkte mit.

Ein wildes Spiel endet mit einem knappen Erfolg des Aufsteigers. Dersim führt schnell durch Tore von El Noumeiri, Günaydin und Gencer deutlich. Doch Pankow kämpft sich durch Knobloch und Hammond zurück. Kruse erhöht für die Hausherren, Garcia macht es noch einmal spannend – am Ende reicht es für Dersim.

Adler dreht nach frühem Rückstand auf und profitiert von der Kaltschnäuzigkeit seiner Angreifer. Kluth trifft gleich dreimal, Abdallah doppelt. Teutonia ist phasenweise spielerisch überlegen, scheitert aber an der Chancenverwertung.

Spandau zeigt eine starke erste Halbzeit: Miguel trifft doppelt, dazu ein Eigentor der Gastgeber. Nach der Pause verkürzt Meira Machado, doch Spandau behält die Kontrolle und bringt den Sieg sicher ins Ziel.

Ein kurioser Beginn: Brandenburg geht nach einem Fehler des Keepers früh durch Abduev in Führung. Doch Britz reagiert eindrucksvoll. Fofana und Höhle drehen das Spiel, Souza Rosa legt nach. Im zweiten Durchgang schnüren Fofana und Höhle weitere Treffer – der deutliche Erfolg ist perfekt.

___________________________

➡ Du hast auch Lust, aktiv bei FuPa mitzuwirken? Hier geht es direkt zur Anmeldung. Für die ersten Schritte hilft die folgende Anleitung. Unser System ist selbsterklärend, sollten dennoch Fragen auftauchen, melde dich jederzeit gerne bei uns oder schau schnell in unserem Hilfebereich nach dem betreffenden Thema in der Suche.

💯 Du kannst dir sogar vorstellen, regelmäßig mehr Daten zu pflegen und so die Amateurfußball-Community noch weiter zu unterstützen, dann werde Ligaleiter und sorge unter anderem dafür, dass es eine Elf der Woche und noch mehr vollständige Statistiken gibt: So wirst du Ligaleiter - es ist ganz einfach!