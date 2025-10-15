Favoritensiege und Tore satt am Pokaldienstag

Dillenburg. Im Achtelfinale des Dillenburger Fußball-Kreispokals setzten sich am Dienstagabend erwartungsgemäß die Favoriten auswärts durch. Gruppenligist SG Eschenburg gewann in Niederscheld beim Kreisoberligisten SG Seelbach/Scheld mit 5:0 (2:0), Kreisoberligist TSV Bicken behielt beim A-Ligisten SV Eisemroth mit 10:0 (2:0) die Oberhand. Und Kreisoberligist SSV Frohnhausen nahm die A-Liga-Hürde SSG Breitscheid mit 5:1 (3:1) und löste damit das Ticket für das Viertelfinale. Insgesamt fielen in den drei Partien 21 Tore. Fortgesetzt wird der Kreispokal am kommenden Dienstag, wenn die SG Nanzenbach/Hirzenhain den TuSpo Beilstein in Nanzenbach zu Gast hat.