Ligabericht
Die SG Eschenburg und Doppeltorschütze Luca Knittel (r.) setzen sich in Niederscheld bei der SG Seelbach/Scheld und Linus Unger (l.) im Pokal durch. © Lars Hinter
Favoritensiege und Tore satt am Pokaldienstag

Teaser KREISPOKAL DILLENBURG: +++ Favoriten siegen im Achtelfinale des Dillenburger Fußball-Kreispokal: SG Eschenburg, TSV Bicken und SSV Frohnhausen setzen sich klar durch, insgesamt fallen 21 Tore +++

Dillenburg. Im Achtelfinale des Dillenburger Fußball-Kreispokals setzten sich am Dienstagabend erwartungsgemäß die Favoriten auswärts durch. Gruppenligist SG Eschenburg gewann in Niederscheld beim Kreisoberligisten SG Seelbach/Scheld mit 5:0 (2:0), Kreisoberligist TSV Bicken behielt beim A-Ligisten SV Eisemroth mit 10:0 (2:0) die Oberhand. Und Kreisoberligist SSV Frohnhausen nahm die A-Liga-Hürde SSG Breitscheid mit 5:1 (3:1) und löste damit das Ticket für das Viertelfinale. Insgesamt fielen in den drei Partien 21 Tore. Fortgesetzt wird der Kreispokal am kommenden Dienstag, wenn die SG Nanzenbach/Hirzenhain den TuSpo Beilstein in Nanzenbach zu Gast hat.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

