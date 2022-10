Favoritensiege und Befreiungsschläge 2. Liga, Gruppe 1: 11. Runde

Bereits am Samstag siegten Seefeld und Bülach gegen die in den Abstiegsstrudel verwickelten Blue Stars und Einsiedeln. Auch die beiden Spitzenreiter Horgen und Witikon lösten die Aufgabe gegen die eher ambitionierten Urdorf und Red Star 2 siegreich. Am Sonntag gelangen Oerlikon/Polizei und Wollishofen Befreiungsschläge.