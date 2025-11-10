Favoritensiege in der Kreisliga A Heinsberg

Siege für die Topteams der Kreisliga A Heinsberg. Dynamo Erkelenz, Brachelen, Würm-Lindern und Selfkant allesamt erfolgreich.
Dynamo Erkelenz - SV Grün-Weiß Karken 5:1 (1:1): Karken stand tief und überließ Erkelenz das Spiel. Die hatten in der ersten Hälfte nicht die Antworten darauf und agierten zu hektisch mit langen Bällen. Trotzdem ging der Tabellenführer durch Marios-Paraskevus Akrivos (34.) in Führung, doch auch die Erkelenzer Defensive spielte im ersten Durchgang nicht gut, so dass Kai Schmitz (42.) zum Ausgleich treffen konnte. Nach der Pause machte es Erkelenz besser und kam durch Thomas Schmidt (47.) und Max Wessel (58.) zum 3:1. Erkelenz geriet auch defensiv nicht mehr in Gefahr. Armando Nakamura (76.) und Ron Elsermann (90.) erhöhten zum 5:1-Endstand.
VfR Übach-Palenberg – SV Brachelen 1:2 (0:0): Auf dem tiefen und seifigen Rasen fiel das Fußballspielen allen Akteuren schwer. Übach-Palenberg konzentrierte sich hauptsächlich auf die Defensive, während Brachelen das Spiel machte. Chancen waren insgesamt Mangelware, auch wenn die Gäste über das Spiel verteilt die eine oder andere Großchance verzeichneten. Doch Brachelen war nicht konsequent genug vor dem Tor und konnte die Möglichkeiten nicht nutzen. Als alles nach einem torlosen Remis aussah, ging stattdessen Übach-Palenberg in Führung. Gökhan Akcin (86.) traf per Freistoß in den Winkel. Brachelen warf nun alles nach vorne und schaffte durch Lennardt van Kessel (89.) den Ausgleich – und konnte sich in der Nachspielzeit sogar noch über den Siegtreffer freuen, als van Kessel zum zweiten Mal traf.
SG Union Würm-Lindern - FC Union Schafhausen II 4:3 (1:1): Würm-Lindern machte zu Beginn das Spiel, verpasste es aber nach dem 1:0 durch Julian Herzog (25.) nachzulegen. Schafhausen hatte in der ersten Halbzeit viel Ballbesitz, war auch immer gefährlich und glich durch Paul Kohnen (36.) aus. Würm-Lindern setzte auch im zweiten Durchgang das erste Zeichen und stellte durch Tim Janes (48.) auf 2:1, ehe Schafhausen per Foulelfmeter durch Maik Römer (55.) ausglich. In der Schlussphase drehte Würm-Lindern dann weiter auf, Jan-Niklas Janes (Foulelfmeter, 77.) und Tim Janes (80.) trafen zum 4:2. Maik Römer per Elfmeter (86.) machte es noch einmal spannend, doch die Gastgeber brachten die Führung über die Zeit.
SV Breberen - SC Selfkant 2:3 (1:0): Es war ein umkämpfter Lokalkampf, in dem sich nichts geschenkt wurde. Beide Mannschaften hatten ihre guten Phasen und dann auch entsprechend Möglichkeiten. Eric von Heel (38.) traf zum 1:0 für Breberen, doch nach dem Wechsel brachten Gioele Vergossen (55.) und Bram Loete (61.) mit einem Doppelschlag die Gäste in Führung. Doch Breberen glich kurz vor Schluss durch Gianluca Jansen (87.) aus, und in der wilden Schlussphase hatten die Gastgeber sogar zwei gute Möglichkeiten, in Führung zu gehen. Doch stattdessen setzte Selfkant den Lucky Punch und kam durch Tom Claßen in der Nachspielzeit zum umjubelten Siegtreffer.
TuS Rheinland Dremmen – SV Golkrath 3:5 (2:2): Dremmen hatte zu Beginn viel Ballbesitz, war aber kaum gefährlich. Golkrath ging durch Niklas Gottwald (13.) und Niklas Wachtling (18.) mit 2:0 in Führung, doch Dremmen wirkte nicht geschockt und übernahm immer weiter die Spielkontrolle. Mats Winkens (39.) und Simon Hohnen (45.) glichen vor der Pause aus, und durch das 3:2 von Mats Winkens (56.) drehte Dremmen das komplette Spiel. Statt dann aber defensiver zu agieren, presste man weiter und ließ sich von Golkrath auskontern. Jannik Karaskiwiecz (60.), Simon Gawenda (68.) und Jan Gottschalk (80.) brachten dem Spiel die erneute Wende und den Gästen den Sieg.
SV Roland Millich - BC 09 Oberbruch 4:2 (1:1): Bis zur Pause war das Spiel noch einigermaßen ausgeglichen. Millich war zwar schon die leicht bessere Mannschaft, konnte das aber noch nicht in viele Möglichkeiten umsetzen. Fabian Reimann (36.) erzielte die Führung, doch kurz vor dem Wechsel glich Patrick Ajani (FE, 44.) aus. Das glückliche Halbzeit-Remis brachte aber keine Besserung für Oberbruch. Millich war energischer in den Zweikämpfen und kontrollierter im Spielaufbau. Michel Rekas (48.), Jordi Orbons (65.) und Kevin Rapp (70.) machten die Treffer zum 4:1. Max Driever (89.) konnte mit dem 2:4 nur noch für etwas Ergebniskosmetik zu sorgen.
FC Germania Rurich – SV Scherpenseel-Grotenrath 4:0 (2:0): Fußballerisch begegneten sich beide Mannschaften auf Augenhöhe. Scherpenseel-Grotenrath hatte sogar mehr Ballbesitz, war aber offensiv nicht durchschlagskräftig genug. Rurich verteidigte eigentlich viel zu passiv, war aber vorne brutal effizient. Florian Syben (18.) per Foulelfmeter und Nils Ingedorn (41.) nach einem Konter sorgten für die 2:0-Halbzeitführung. Im zweiten Durchgang verteidigte Rurirch konsequent und konterte weiter gut. Justin Longley (55.) und Rene Lambertz (74.) erzielten die weiteren Tore zum am Ende deutlichen Sieg.
FSV Geilenkirchen - SV Viktoria RW Waldenrath/Straeten 1:3 (1:2): Waldenrath/Straeten hatte in der ersten Halbzeit das Heft in der Hand und ging verdient durch Hendrik Beumers (10.) und Fynn Pöttgens (33.) mit 2:0 in Führung. Nach einem Ballverlust kam Geilenkirchen durch Niklas Jansen (41.) etwas überraschend heran. Die Gäste waren auch im zweiten Durchgang das bessere Team, und als Geilenkirchens Fabrice Schmidt (59.) die Gelb-Rote Karte sah, schien Waldenrath/Straeten auf dem Weg Richtung souveränem Sieg. Doch man ließ etwas nach, und Geilenkirchen warf in Unterzahl alles rein und gestaltete das Spiel offen. Die Gäste nutzten ihre Konter nicht, doch auch Geilenkirchen schaffte bei seinen Möglichkeiten das 2:2 nicht. So war es ein Konter von Fynn Pöttgens (90.), der die Entscheidung brachte.
