Favoritensiege in der ersten Cuprunde

In der ersten Cup-Runde setzten sich die Teams aus der oberen Ligen klar durch. Die Teams aus der WSL gewannen bis auf den FC Luzern in Solothurn und die GC Frauen beim FF Toggenburg zweistellig und kein WSL-Vertreter musste einen Gegentreffer hinnehmen. Servette und YB werden erst in der zweiten Runde in den Wettbewerb eingreifen. Den höchsten Sieg feiert der FC Zürich bei Uster mit 14:0.

Auch alle Teams aus der NLB setzen sich durch. Als letzter Aussenseiter verbleibt das Team Gürbetal, das sich im einzigen Duell zweier 4. Ligisten durchsetzte und sich auf einen Cup-Knüller in der 2. Runde freuen können.

Aus Zürcher Sicht verblieben der FC Uster - gegen den FCZ - und der FC Wiedikon - gegen den FC St. Gallen - auf der Strecke. Das Zürcher 1. Liga-Duell zwischen den Blue Stars und dem FC Wädenswil ging an die Gäste von der Pfnüselküste, welche einen 0:2 Rückstand in der Verlängerung noch zu einem 3:2 Sieg kehren können.

Die Teams aus der NLB gewannen alle zu Null. Der FC Schlieren und der FC Oerlikon/Polizei gewannen beide mit 6:0 gegen Teams (Staad und Erlinsbach) aus der 1. Liga. Der FC Winterthur gewann im Appenzell gegen den Aufsteiger FC Bühler mit 3:0. Somit ist der Kanton Zürich noch mit sechs Teams vertreten.