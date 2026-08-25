Favoritensiege in der ersten Cuprunde

In der ersten Cup-Runde setzten sich die Teams aus der oberen Ligen klar durch. Die Teams aus der WSL gewannen bis auf den FC Luzern in Solothurn und die GC Frauen beim FF Toggenburg zweistellig und kein WSL-Vertreter musste einen Gegentreffer hinnehmen. Servette und YB werden erst in der zweiten Runde in den Wettbewerb eingreifen. Den höchsten Sieg feiert der FC Zürich bei Uster mit 14:0.
Auch alle Teams aus der NLB setzen sich durch. Als letzter Aussenseiter verbleibt das Team Gürbetal, das sich im einzigen Duell zweier 4. Ligisten durchsetzte und sich auf einen Cup-Knüller in der 2. Runde freuen können.
Aus Zürcher Sicht verblieben der FC Uster - gegen den FCZ - und der FC Wiedikon - gegen den FC St. Gallen - auf der Strecke. Das Zürcher 1. Liga-Duell zwischen den Blue Stars und dem FC Wädenswil ging an die Gäste von der Pfnüselküste, welche einen 0:2 Rückstand in der Verlängerung noch zu einem 3:2 Sieg kehren können.
Die Teams aus der NLB gewannen alle zu Null. Der FC Schlieren und der FC Oerlikon/Polizei gewannen beide mit 6:0 gegen Teams (Staad und Erlinsbach) aus der 1. Liga. Der FC Winterthur gewann im Appenzell gegen den Aufsteiger FC Bühler mit 3:0. Somit ist der Kanton Zürich noch mit sechs Teams vertreten.
Zahlen und Fakten zur ersten Cuprunde:
FC Alle (3.L(F)) – AS Gambarogno 0:7
FC Alle (3.L(F)):
AS Gambarogno: Sara De Marco, Ludovica Molinari, Neva Patocchi, Eleonora Castellani (46. Carolina Da Rocha Miranda), Clara Lucchini, Scilla Grossi (70. Marica Rovelli), Giorgia Pestoni, Giulia Acar, Isabella Osterwalder (56. Swani Giada Maderna), Nicole Gaggetta (46. Chiara Clementi), Sueli Antonini
Tore: 0:1 Scilla Grossi (2.), 0:2 Ludovica Molinari (8.), 0:3 Ludovica Molinari (13.), 0:4 Ludovica Molinari (26.), 0:5 Scilla Grossi (60.), 0:6 Swani Giada Maderna (72.), 0:7 Sueli Antonini (73.)
AF LUC-Dorigny (3.L(F)) – FC Biel-Bienne 0:4
AF LUC-Dorigny (3.L(F)):
FC Biel-Bienne: Olivia Pittier, Aline Zimmermann, Chiara Affolter, Shay Firer, Céline Frey (17. Ilaria Pascale), Nika Tschanz, Emma Giezendanner (54. Julia Held), Léonor Saillant, Florence Bollin (73. Aline Kreuzeder), Jennifer Bärtschi, Joy Schwab
Tore: 0:1 Aline Zimmermann (16.), 0:2 (22. Eigentor), 0:3 Emma Giezendanner (25.), 0:4 Léonor Saillant (72.)
SC Balerna – FC Küssnacht a/R 0:4
SC Balerna: Miriam Ubaldi, Agnese Danna, Angelica Benecchi, Beatrice Benecchi, Stéphanie De Marchi, Sara Di Prenda, Caterina Lorenzetti, Laura Platania, Francesca Pozzi, Anna Grassi, Vittoria Cristiani
FC Küssnacht a/R: Jil Beetschen, Luana Hongler (60. Vivienne Steiner), Corinne Troxler, Veronika Suma, Lynn Häring (60. Sophie Rolinger), Claudia Lourenco Rodrigues, Silja Ulrich (75. Sue Flury), Julia Pirker, Nicole Scherrer, Debora Vogl (60. Juliana Müller), Gina Schilliger (60. Mara Studer)
Tore: 0:1 Silja Ulrich (6.), 0:2 Debora Vogl (42.), 0:3 Julia Pirker (45.), 0:4 Silja Ulrich (70.)
FC Uster – FC Zürich 0:14
FC Uster: Ena Steiner (46. Lina Farner), Dominique Suter, Pia Osterwalder, Sophie Giuliani, Carmen Mohn (46. Jana Kloiber), Giulia Boffa, Julia Frauenknecht, Vivien Bettoni (35. Lia Stella), Christina Widmer, Thalita De Espidola (35. Luana Natale), Nina Schwab (76. Lea Knecht)
FC Zürich: Yasmine Ammar, Naomi Megroz (46. Luana Bürge), Claire O'Riordan, Nevia Stoob, Marlene Wild, Nina Kajzba (46. Lena Marie Winter), Joya Kamber (60. Derin Degirmenler), Martina Cavar, Amelie Roduner, Janina Egli (60. Luisa Blumenthal), Rahel Hinder (60. Anna Fernanda Steffen)
Tore: 0:1 Amelie Roduner (12.), 0:2 Nina Kajzba (14.), 0:3 Rahel Hinder (24.), 0:4 Rahel Hinder (29.), 0:5 Nevia Stoob (30.), 0:6 Amelie Roduner (33.), 0:7 Martina Cavar (53.), 0:8 Marlene Wild (59.), 0:9 Anna Fernanda Steffen (62.), 0:10 Lena Marie Winter (63.), 0:11 Luana Bürge (75.), 0:12 Nevia Stoob (84.), 0:13 Nevia Stoob (88.), 0:14 Amelie Roduner (89.)
FC Wiedikon – FC St. Gallen 0:11
FC Wiedikon: Zoë Kauth, Gina De Martin, Carla Kreis (46. Luisa Gfeller), Meret Böhni (46. Anna Schnarwyler), Silja Schnyder (70. Tatjana Limburg), Renia Bode (70. Elena Massei), Mia Flora Born (75. Nuriye Özalp)
FC St. Gallen: Serena Proplesch, Tabea Griss, Julia Ruf (65. Johanna Thüer), Naja Glanzmann, Chantal Wyser (46. Katharina Risch), Lia Ammann, Alina Friedli (65. Yael Aeberhard), Alessandra De Freitas (46. Olivia Edelmann), Sanne Koopman (46. Monika Ibishaj), Alzbeta Nemcova, Sina Cavelti
Tore: 0:1 Lia Ammann (8.), 0:2 Alessandra De Freitas (10.), 0:3 Sina Cavelti (14.), 0:4 Chantal Wyser (16.), 0:5 Sanne Koopman (19.), 0:6 Alina Friedli (40.), 0:7 Sina Cavelti (48.), 0:8 Sina Cavelti (55.), 0:9 Tabea Griss (76.), 0:10 Katharina Risch (83.), 0:11 Sina Cavelti (85.)
FC Luzern Frauen – FC Ostermundigen 1:4
FC Luzern Frauen: Corina Widmer, Nina Niederberger (76. Melisa Nimanaj), Denise Baumann, Claire Alexander, Filipa Rodrigues Da Silva, Lea Bucher, Lea Andrist (70. Genita Dervishaj), Diana Delolli (76. Jainabou Issa Sowe), Elena Lötscher, Noelja Bättig (45. Zoe Lopes), Emma Petersen (67. Lara Ribicic)
FC Ostermundigen: Elena Burkhalter, Laura Aellig (60. Ria Lara Neuhaus), Laura Rosica, Sophie Aeberhard (60. Giulia Bellinvia), Noemi Eli, Deborah Messer, Lara Friederich, Sina Siepe, Svenja Zengaffinen (45. Alana Burkhart), Sarina Grieder (77. Sina Schüpbach), Andrea Gretz (60. Meret Arnold)
Tore: 0:1 Andrea Gretz (1.), 0:2 Svenja Zengaffinen (21.), 0:3 Deborah Messer (58. Foulelfmeter), 0:4 Deborah Messer (64.), 1:4 Lea Bucher (87.)
FC Baar – FC Thun 0:6
FC Baar: Arlo Kohler, Gina Rast, Deborah Schneebeli, Ivana Dossenbach, Svenja Nydegger (71. Julia Hagenbuch), Alexandra Füchslin (75. Sarah Laisa), Maribel Fürrer, Angelina Brun Zona, Leandra Henggeler (71. Ramona Imhof), Lara Seitz, Meja Ljunggren (65. Jindra Ulrich)
FC Thun: Leyla Laubscher, Karen Martin (45. Alisha Heiniger), Jael Jost, Lauriane Frei, Vanessa Wenger, Shenia Schmid, Simona Stefanova (45. ANfal El Yamani), Antonela Grgic (69. Rilana Ueltschi), Lola Almert, Janine Minnig (45. Selina Jud), Céline Schmid (81. Melanie Roth)
Tore: 0:4 ANfal El Yamani, 0:1 Antonela Grgic (37.), 0:2 Lola Almert (53.), 0:3 ANfal El Yamani (58.), 0:5 Lola Almert (87.), 0:6 Selina Jud (90.+1)
FC Uzwil – FC Wil 2:7
FC Uzwil: Laura Egli, Sarah Maria Moser, Vanessa Baumann, Jana Fässler, Sina Wirth (61. Jana Alexandra Vettiger), Amra Bajrami (61. Fiona Edelmann), Maura Giulia Pala (54. Nicole Grob), Fiona Fässler, Michelle Gugelmann, Verona Grabanica, Leni Scherrer (49. Alissa Lenz)
FC Wil: Giulia Andrea Hinder, Jasmin Colombo (46. Regina Hacker), Livia Schneider, Mia Iselin, Michelle Lämmler, Gaja Di Gaetano (46. Jessica Schärer), Julia Kressig (58. Fanni Pietikäinen), Jennifer Wyss, Julia Benneckenstein, Stephanie Brecht (58. Fabienne Hug), Gentina Canolli (58. Sahra Böhi)
Tore: 1:0 Sina Wirth (23.), 1:1 Jennifer Wyss (33.), 1:2 Gentina Canolli (41.), 1:3 Stephanie Brecht (48.), 1:4 Mia Iselin (49.), 1:5 Stephanie Brecht (57.), 1:6 Jessica Schärer (60.), 1:7 Fabienne Hug (81.), 2:7 Fiona Edelmann (87.)
FC Staad – FC Schlieren 0:6
FC Staad: Leire Rodriguez Lizarralde (42. Leonore Holstein), Rahel Imlig, Sophia Blumenthal, Ella Betschon, Ines Teixeira Medeiros, Selina Frischknecht, Viktoria Gerner (71. Finja De Martin), Vera Isik, Melanie Wäger (46. Anna Lanter), Jasmin Germann, Julia Schröter (71. Mona Betschon)
FC Schlieren: Annina Eigenmann, Leah Gächter, Norah Gächter (64. Kira Wicki), Lilly Flückiger, Vanesa Berisha, Luana Bonfardin, Chantal Rochat (64. Regina Brugger), Saranda Hashani, Anja Michel (76. Laila Lehmann), Anuja Sedman (45. Melina Metzger), Stefanie Raschle (76. Kathrin Rohr)
Tore: 0:1 Stefanie Raschle (2.), 0:2 Chantal Rochat (32.), 0:3 Stefanie Raschle (74.), 0:4 Lilly Flückiger (83.), 0:5 Melina Metzger (88.), 0:6 Kathrin Rohr (90.)
FC Widnau – FC Eschenbach 1:4
FC Widnau: Fabienne Messmer, Joya Baumgartner, Leonie Ritz (56. Julia Poljansek), Lisa Brockmann (69. Corinna Huber), Alida Haltiner, Mailin Löhrer, Iris Hutter, Elisabeth Dietsche (56. Alina Pfister), Michelle Walt (77. Alicia Silva Vieira), Lenya Haltiner, Emma Dietsche (77. Gillian Maack)
FC Eschenbach: Christine Schärer, Selina Della Rossa, Jennifer Widmer, Naomi Fitsum, Anina Rudolf, Ragavi Mahendrarajah, Olivia Meier, Amélie Oertig, Viviane Gübeli, Joya Tognoni, Elena Kalcher
Tore: 0:1 Joya Tognoni (9.), 0:2 Joya Tognoni (15.), 0:3 Joya Tognoni (26.), 0:4 Viviane Gübeli (45. Foulelfmeter), 1:4 Elisabeth Dietsche (45.+2)
FC Erlinsbach – FC Oerlikon/Polizei 0:6
FC Erlinsbach: Tamara Simone, Carola Notter, Alina Sticher (66. Raya Keller), Emma Müller, Svenja von Felten, Lorena Maria Hauri (45. Delia Lahmici), Moriel Pfister, Noëlle Fröhli (54. Aline Schwaller), Anna Keller (54. Emilie Marclay), Larissa Stampfli, Larissa Cremona (71. Leonita Laci)
FC Oerlikon/Polizei: Emma Funke, Fabienne Marguerite Rochaix, Selina Zwimpfer, Lily Zumbühl (60. Jil Nora Herrmann), Anouk Klaus (72. Sofia Dietrich), Manar Benslama, Sina Arpagaus (60. Elena Andretta), Flavia Arpagaus, Robine Pérez (60. Eva Beck), Meiffy Sol Bufalini, Chiara Tremml
Tore: 0:1 Fabienne Marguerite Rochaix (5.), 0:2 Flavia Arpagaus (45.+2), 0:3 Anouk Klaus (50.), 0:4 Chiara Tremml (55.), 0:5 Manar Benslama (66.), 0:6 Manar Benslama (85.)
FF Toggenburg – GC Frauen 0:7
FF Toggenburg: Michaela Clerc, Lara Gabathuler, Lea Thalmann (60. Mara Hagmann), Flavia Schaufelberger (73. Marina Oberholzer), Diana Brändle, Amira Baumgartner (47. Laura Egli), Fabienne Brändle (47. Siri Bucherini), Maurine Schnyder, Barbara Krucker, Melanie Thalmann (46. Laura Keller), Larissa Zehnder
GC Frauen: Yara Zwyssig, Luna Lempérière (66. Emma Egli), Viola Avduli, Marta Cazalla Garcia (68. Melanie Müller), Ella Ljustina (46. Qendresa Krasniqi), Yllka Kadriu, Ida Wegmann, Emilia Brunner, Michelle Storni, Dalila Belen Ippolito (57. Ilaria Maddaloni), Soraya Awa Bandia
Tore: 0:1 Michelle Storni (17.), 0:2 Soraya Awa Bandia (28.), 0:3 Dalila Belen Ippolito (36.), 0:4 Soraya Awa Bandia (50.), 0:5 Soraya Awa Bandia (55.), 0:6 Michelle Storni (79.), 0:7 Ilaria Maddaloni (86.)
FC Mels – FC Rapperswil-Jona 1928 AG 0:13
FC Mels: Lisa Schmidt, Flavia Scherrer (67. Elina Gantner), Noemi Gliott (75. Simona Ackermann), Lea Kalberer, Mia Madleina Kalberer, Jara Gantner, Laura Gliott, Leanne Gyr, Jana Schwarzenbach (67. Svenja Willi), Fiona Moser, Milena Kühnis (46. Lisa Buschauer)
FC Rapperswil-Jona 1928 AG: Saskia Bürki, Aline Christen, Naika Mayor (72. Núria María Ferrer), Laura Kott Luzon, Sophie Alice Profé (46. Bergros Asgeirsdottir), Donika Deda, Olivia Borgen (72. Tamara Saric), Anna Bové Serra (68. Torradeflot Estevez Queralt), Mael Mettler, Ramona Kannady (68. Cecilia Way), Leyla McFarland
Tore: 0:1 Ramona Kannady (1.), 0:2 Donika Deda (8.), 0:3 Anna Bové Serra (14.), 0:4 Donika Deda (18.), 0:5 Sophie Alice Profé (45.), 0:6 Ramona Kannady (47.), 0:7 Leyla McFarland (58. Foulelfmeter), 0:8 Donika Deda (66.), 0:9 Donika Deda (82.), 0:10 Núria María Ferrer (82.), 0:11 Torradeflot Estevez Queralt (87.), 0:12 Cecilia Way (88.), 0:13 Donika Deda (89.)
FC Malcantone (4.L(F)) – Team Gürbetal (SV Kaufdorf) (4.L(F)) 1:4
FC Malcantone (4.L(F)):
Team Gürbetal (SV Kaufdorf) (4.L(F)):
Tore: keine Angaben auf FuPa
SC Holligen 94 (2.L(F)) – Frauenfussball Seetal (2.L(F)) 0:2
SC Holligen 94 (2.L(F)):
Frauenfussball Seetal (2.L(F)):
Tore: keine Angaben auf FuPa
Lausanne Nord Academy – Yverdon Sport FC 0:10
Lausanne Nord Academy: Anne Claire Croux, Saskia Fornara (80. Claudia De La Rosa Sanchez), Barbara Andreia Araujo Matos, Selena Vazquez Leon, Siri Lange, Myriam Suarez (35. Daniela De Barros), Léa Fernandes, Anais Karin Vanderhaegen, Diana Martins Magalhaes (59. Milan Medinko Wafo), Anyah Michel (80. Safia Ahssayene), Natalia Sanchez Ortiz (35. Marta Tomaz Nunes)
Yverdon Sport FC: Mickaela Victoria Maeva Bottega, Frédérique Messomo (60. Zia Girardin), Lucia Tomas Da Silva, Loelie Fior, Emeline von Dach, Maelle Savoie Poitras, Elise Boccali (60. Sandrine Gaillard), Audrey Remy (70. Ilona Guede), Sara Velkova (70. Chloé Marie Anne Le Franc), Denisa Hasanaj (60. Maeva Sogan), Valentine Rahm
Tore: 0:1 Elise Boccali (4.), 0:2 Sara Velkova (11.), 0:3 Maelle Savoie Poitras (18.), 0:4 Emeline von Dach (26. Foulelfmeter), 0:5 Audrey Remy (45.), 0:6 Emeline von Dach (58.), 0:7 Maeva Sogan (67.), 0:8 Loelie Fior (71.), 0:9 Maeva Sogan (81.), 0:10 Sandrine Gaillard (88.)
SV Sissach – Etoile Carouge FC 0:1
SV Sissach: Vicky Buceta Barrio, Tara Laura Tharithanwa Rudin (73. Anita Racaj), Vlora Dibrani, Fiona Thomann, Sina Grieder, Anna Strub, Arianna Farinha Sierra, Michelle Hofstetter (64. Tamara Zimmermann), Alynn Straumann (81. Cheyenne Kuster), Lorena Graci, Elisa Blattner
Etoile Carouge FC: Danya Sbai, Cindy Grao, Alyssa Grivaz, Alicia Dos Santos (67. Veronique Recimil Magarinos), Lou Djourou Pastor (77. Manon De Both), Marina Bonanno (81. Andréa Lavandeira), Léa Mega, Stella Afiouni (45. Elsa Pélicant), Salomé Kila, Esther Okoro, Shako Olembe (67. Tahia Kressibucher)
Tore: 0:1 Esther Okoro (55.)
FC Villars-sur-Glâne | (2.L(F)) – FC Lausanne-Sport 0:8
FC Villars-sur-Glâne | (2.L(F)):
FC Lausanne-Sport: Chloé Schaller, Charlotte Martin, Sonia Mruk Teixeira, Jenny Geiser (59. Sofia Rocha Fernandes), Marie Dumas, Nadia Rosa Gomes, Tamara Pereira Novello (59. Shirley Ahinoa De la Cadena Bazurto), Diana Sofia Ferreira Barbosa, Edina Cakic, Mélanie De Brito (65. Rebecca Peter), Ana Jesic (65. Eliane Simoes Nzeza)
Tore: 0:1 Marie Dumas (5.), 0:2 Charlotte Martin (10.), 0:3 Charlotte Martin (31.), 0:4 Tamara Pereira Novello (47.), 0:5 Mélanie De Brito (53.), 0:6 Eliane Simoes Nzeza (74.), 0:7 Rebecca Peter (77.), 0:8 Eliane Simoes Nzeza (80.)
FC Renens – FFV Basel 0:1
FC Renens: Logane Vandesaevel, Laurène Gras (77. Njomza Mehmetaj), Romane Gaudin, Suzana Petrovic, Morgane Monnard, Dorly Monney, Celine Birchmeier (70. Maud Ehrler), Alison Germanier, Ariana Mendes Silva, Carina Da Costa Vilela, Melissa Rega (56. Mathilde Staffoni)
FFV Basel: Lena Vonarburg, Juliana Gütermann, Adélicia Forest, Annina Bard, Annika Rothen (46. Sarah Leupi), Michelle Probst, Laura Di Bella (46. Ana Mentlik), Celine Niederberger (60. Neslihan Aktas), Samira Wyden, Salma Michel (60. Nora Raemy), Rusha Arabaci (46. Liana Egloff)
Tore: 0:1 Michelle Probst (44.)
FC Solothurn – FC Luzern 0:8
FC Solothurn: Julia Blattmann, Sophia Inniger, Elina Wermelinger, Chana Jaquier (66. Julia Steiner), Kawtar Boukhris, Erza Fetahi, Moana Flurina Jost Vuono, Shayen Graf (79. Gianna Bader), Julia Zaugg, Gentiana Morina, Sheilyn Graf (79. Fjolla Isufi)
FC Luzern: Lea Kramoviku, Jennie Marie Egeriis (46. Michèle Schnider), Lena Wälti (46. Liel Rickenbach), Valentina Gerlof, Chiara Schmid, Melissa Rondalli (67. Barbara Reger), Ramona Schallberger, Romy Baraniak (46. Alketa Rama), Francesca Studer, Michelle Gigante (46. Mara Arnold), Alyssa Keller
Tore: 0:1 Chiara Schmid (6.), 0:2 Ramona Schallberger (24.), 0:3 Francesca Studer (35.), 0:4 Chiara Schmid (45.), 0:5 Alyssa Keller (68.), 0:6 Chiara Schmid (69.), 0:7 Elena Schallberger (82.), 0:8 Francesca Studer (86.)
Xamax Audax Féminin | (2.L(F)int.) – FC Sion 0:6
Xamax Audax Féminin | (2.L(F)int.):
FC Sion: Elise Rebord, Léa Abadou, Gwenaëlle Zimmermann, Eléa Métrailler, Lotte Sophie Brands (46. Aude Métroz), Laetitia Conus (67. Lara Pascale), Kenza Abidi, Chloé Germanier (46. Inès Aymon), Maëva Salomon, Elin Studer (67. Aila Hallenbarter), Evita Stucky (56. Maélie Dorlotin Chamoin)
Tore: 0:1 Chloé Germanier (11.), 0:2 Maëva Salomon (21.), 0:3 Evita Stucky (38.), 0:4 Kenza Abidi (51.), 0:5 Kenza Abidi (58. Foulelfmeter), 0:6 Maëva Salomon (69.)
FC Bühler – FC Winterthur 0:3
FC Bühler: Joëlle Büchler, Nadja Loser, Ronja Mock (65. Amélie Bischofberger), Nina Mösli (81. Marie Schefer), Adriana Hörler, Sina Eichrodt (55. Lisa Val), Alessia Mian, Aline Schiegg, Elin Knechtle, Leandra Heeb (81. Elina Kuhac), Kanita Misimi (55. Melina Wild)
FC Winterthur: Cheyenne Voit, Jamie Lee Von Allmen, Nicole Hernandez (62. Kim La Bella), Sophia Hürlimann, Ella Dahinden (72. Simona Caviezel), Melanie Huber, Annina Enz, Tuana Sertbas (62. Raika Toper Chakir), Fiona Hubler, Elena Van Niekerk (72. Arianita Sallauka), Amanda Sigrist
Tore: 0:1 Annina Enz (16.), 0:2 Raika Toper Chakir (87.), 0:3 Sophia Hürlimann (90.+2)
FC Blue Stars Zürich Frauen 1968 – FC Wädenswil 2:3 n.V.
FC Blue Stars Zürich Frauen 1968: Nell Albrecht, Mara Locati, Simona Gatto, Diana Kirschner, Lisa Carotenuto, Janina Görg (84. Leonie Von Moos), Mia Egli (62. Liv Holzer), Hanna Preuss, Christina Angelopoulou (78. Morenike Melanie Kuku), Alessia Katie Schaaf (59. Anouk Pfammatter), Noemi Saladin (78. Sabrina Looser)
FC Wädenswil: Lia Jil Winkler, Lillo Geiger, Leandra Tanner, Bigna Färber, Alianet Vono (65. Shejla Ganic), Saya Erni (97. Giulia Cortesi), Jessica Berger (65. Simona Fontana), Anna Lisa Löser (46. Tove Näslund), Joy Lysser (111. Lou Köppel), Romy Geiger, Chiara Rauso
Tore: 1:0 Hanna Preuss (12.), 2:0 Mia Egli (20.), 2:1 Joy Lysser (52.), 2:2 Chiara Rauso (58.), 2:3 Joy Lysser (110.)
FC Gelterkinden (3.L(F)) – FC Courrendlin-Courroux 0:6
FC Gelterkinden (3.L(F)): Linde Smeenk
FC Courrendlin-Courroux: Fabienne Saladin (78. Julie Bechtel), Leila Chappuis (56. Ramona Fellino), Marie Frei, Manon Berberat, Emilia Hell (62. Chantal Haibucher), Viviane Trapp (45. Célia Zaugg), Dorentina Osdautaj, Jeanne Oriet, Lisa Choffat (78. Charline Marquis), Amandine Brosy, Noémie Spagnul
Tore: 0:1 Amandine Brosy (22.), 0:2 Linde Smeenk (54. Eigentor), 0:3 Amandine Brosy (69.), 0:4 Jeanne Oriet (72.), 0:5 Jeanne Oriet (90.+2), 0:6 Amandine Brosy (90.+4)
FC Sempach – SC Schwyz 1:0
FC Sempach: Vanessa Berisha, Martina Käppeli, Aline Güttinger, Fabienne Marti, Marisa Prenaj (84. Franziska Haas), Deborah Müller, Elena Stutz, Sabrina Huber (89. Lisa Koch), Geraldine Lang (69. Michelle Kunz), Jessica Schwegler (69. Lena Carla Faden), Julia Wolfisberg (45. Carla Wey)
SC Schwyz: Lorena Marchese, Melanie Heinzer, Mirjam Rohrbacher, Annika Thalmann, Tanja Hengartner (45. Valentina Camenzind), Nadine Heinzer, Julia Rohrbacher, Katja Rohrer, Alina Truttmann (79. Ella Schuler), Sarina Maissen (70. Martina Steiner), Marina Kälin
Tore: 1:0 Julia Wolfisberg (44.)
FC Wohlen – FC Aarau Frauen 0:11
FC Wohlen: Lara Bachmann, Jessica Acklin, Isabelle Räss (29. Pascale Lörtscher), Stephanie Guéron (67. Meret Stauber), Maria Schmied, Vesa Ahmetaj (85. Katarina Miljkovic), Maureen Füglistaler, Jasmin Hochstrasser (46. Urata Iseni), Lorena Scaturro, Sandy Steinmann, Sevdenur Kul (67. Michelle Liebi)
FC Aarau Frauen: Sophie Janz, Yves Milva Heim (46. Lina Bircher), Eriona Elezi, Nathalie Widmer, Martina Cocino (46. Michelle Stierli), Rebecca Storr, Celia Hofer, Vanesa Hoti, Rica Keilitz (62. Joy Steck), Rita Filipa Do Sul Almeida (62. Xenia Truninger), Giulia Bison (76. Anaïs Friedli)
Tore: 0:1 Vanesa Hoti (33. Foulelfmeter), 0:2 Giulia Bison (36.), 0:3 Rita Filipa Do Sul Almeida (38.), 0:4 Giulia Bison (51.), 0:5 Vanesa Hoti (54. Foulelfmeter), 0:6 Nathalie Widmer (55.), 0:7 Nathalie Widmer (63.), 0:8 Giulia Bison (66.), 0:9 Xenia Truninger (69.), 0:10 Lina Bircher (79.), 0:11 Rebecca Storr (85.)
SC Düdingen – FC Basel 0:10
SC Düdingen: Michelle Herren, Ronja Brüllhardt, Larissa Loretan, Martina Suter (77. Enya Gheno), Cassandra Gassmann, Lola Corminboeuf, Ramona Vonlanthen (77. Fiona Lehmann), Léana Monnard (55. Sophie Ruch), Maelle Raetzo, Melissa Macheret (62. Alexia Riedo), Tuana Saliaj (62. Lucie Piller)
FC Basel: Nanna Leivonen, Elea Hagmann, Lola Jeanne Brügger, Krystyna Flis (78. Carla Christen), Lena Göppel, Mia Franziska Bennewitz (78. Andrea Jäggi), Coumba Louisa Sow (63. Mai Hirata), Tyara Buser (46. Anna Krog), Alice Berti, Julia Matuschewski, Alisa Arthur (63. Emilia Soiron)
Tore: 0:1 Alisa Arthur (5.), 0:2 Alisa Arthur (38.), 0:3 Julia Matuschewski (40.), 0:4 Lena Göppel (45.+2), 0:5 Anna Krog (53.), 0:6 Anna Krog (60.), 0:7 Julia Matuschewski (65.), 0:8 Alice Berti (69.), 0:9 Emilia Soiron (90.), 0:10 Anna Krog (90.+3)
Gäu Selection – FC Lugano 0:7
Gäu Selection: Nova Kuhn (36. Jaime Schwarzenbach), Lea Wiederkehr, Cindy Gfeller, Fabienne Ansbach (45. Jana Slezinger), Katrin Suter, Rebeka Müller, Amy Kuhn (72. Michela Rossi), Alisha Friedl, Marita Zeltner (45. Alisha Thomann), Jessica Gfeller, Annina Sommer (62. Elena Abi Chakra)
FC Lugano: Chiara Audrino, Giorgia Zanaboni, Michelle Unternährer (45. Leila Bassi), Melissa Colombo, Antonella Albertini (71. Lara Milosavljevic), Aline Oliva, Greta Veronica Aio (56. Lisa Elanie Rossi), Mia von Ballmoos, Marta Iannaccone (56. Angelica Forte Calatti), Josipa Dalic, Esther Nicolussi (68. Lilly Stürmlin)
Tore: 0:1 Michelle Unternährer (7.), 0:2 Michelle Unternährer (17.), 0:3 Antonella Albertini (21.), 0:4 Mia von Ballmoos (29.), 0:5 Melissa Colombo (44.), 0:6 Mia von Ballmoos (72.), 0:7 Josipa Dalic (88.)
US Terre Sainte – FC Concordia Basel 4:3 n.V.
US Terre Sainte: Angélica Leandro Ferreira De Lavor, Evie Butcher, Kaia Camp, Dahiana Espinola Galeano, Jenna Bauld, Raissa Ferreira Calheiros, Rute Elisabete Carneiro Botica, Julie Jacobs, Julie Mariano Green, Tiffany Brillantes, Tiffany Normand (61. Melissa Dos Santos) (105. Mica Varnish)
FC Concordia Basel: Noemi Christ, Melanie Frei, Aleksandra Stankovic, Andjela Stankovic, Anna Khoury (28. Alisa Destani), Cynthia Lemblé, Enisa Halimi (104. Joy Madonia), Chiara Leimgruber (45. Nejla Ademi), Kopika Govintharasan, Albana Rushiti (45. Marie Christina Müller), Sara Mezni
Tore: 1:0 Julie Mariano Green (10.), 2:0 Julie Jacobs (14.), 3:0 Julie Jacobs (29.), 3:1 Aleksandra Stankovic (59.), 3:2 Marie Christina Müller (67.), 3:3 Sara Mezni (78.), 4:3 Julie Jacobs (101.)