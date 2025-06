Favoritensiege beim Prima-Giro-Cup

Viele Mannschaften haben sich schon in die Sommerpause verabschiedet oder bereiten sich auf die ersten Qualifikationsspiele für die neue Saison vor. Die große Ausnahme von der Regel gab es am Samstag auf der Anlage von Viktoria Winnekendonk.

Den Anfang machten bei den Cup-Endspielen die Juniorinnen U 13 des VfR Warbeyen unddes Gastgebers Viktoria Winnekendonk. Beim 7:1 (5:1)-Erfolg des VfR stand ein künftiger Zweitliga-Trainer an der Seitenlinie. Sandro Scuderi, der für gewöhnlich die Warbeyener Frauen trainiert und am Samstag den verreisten Dominik Mengel vertrat, hatte so die Gelegenheit, seine Tochter Carla zu coachen.

Neben Laura Mroczek (6., 14., 29., 57.), Dana Sweeren (7.), Merel van Lier (22.) war Carla Scuderi (55.) eine der Torschützinnen. Für die Viktoria erzielte Nathalie Gartenbröker (28.) den Ehrentreffer. „Als Aushilfstrainer ein Finale mit der eigenen Tochter zu coachen, ist etwas ganz Besonderes. Für den VfR Warbeyen war es ein rundum schöner Pokaltag“, sagte Scuderi.

Denn auch die von Daniel Leh­nert trainierten C-Juniorinnen des VfR Warbeyen sicherten sich wenige Stunden später mit einem 8:0 (5:0)-Erfolg gegen die JSG Hommersum-Hassum/Pfalzdorf den Titel. Das Finale der B-Juniorinnen, in dem sich die JSG Walbeck/Auwel-Holt mit 7:0 (3:0) gegen den TSV Wachtendonk-Wankum durchsetzte, war ebenfalls eine glatte Angelegenheit. Valentina Dammers (7., 40., 50.), Linda Laube (28., 41.), Romy Lange (69.) und Lilien Behrens (78.) erzielten die Tore der Spiel-Gemeinschaft.

Bei den Jungen ging es nur einmal nicht eindeutig zu. Bei den C-Junioren fiel im Duell zwischen der JSG Aldekerk/Nieukerk und der JSG GW Vernum/RW Geldern die Entscheidung erst in der Verlängerung, in der die Kerkener mit 2:1 (1:0 1:1) die Oberhand behielten. „Es war im Vorfeld klar, dass es ein 50:50-Spiel wird. Ich denke, am Ende hat die Mannschaft gewonnen, die es ein bisschen mehr wollte. In Yves Stender hatten wir aber auch einen überragenden Torhüter“, sagte JSG-Coach René Lehmann, für dessen Team Robin Geraets (29.) und Tyler Venn (77.) getroffen hatten. Colin Piskurek (38.) hatte zwischenzeitlich das 1:1 erzielt.

Favoriten gewinnen

Die Grenzlandligisten SV Straelen (U 17) und 1. FC Kleve (U19) gaben sich in ihren Endspielen keine Blöße. Der SVS, der in der Meisterschaft ungeschlagen den Titel geholt hatte, gewann das Finale der B-Junioren mit 10:0 (4:0) gegen Siegfried Materborn. Nico Diwell (5.), Niklas van Betteray (8.), Philip Lauer (10.), Niklas Breuer (40.+2), Nellio Fröse (56., 80.), Constantin Duscha (60.) und Maximilian Wolfinger (68., 72.) sowie ein Materboorner Eigentor sorgten für den Kantersieg.

Zeitgleich setzten sich die A-Junioren des 1. FC Kleve mit 4:0 (1:0) gegen Arminia Kapellen-Hamb durch. Emil Oerding (10.), Jonas Eul (52.) und Joshua Annang (56., 66.) sicherten dem Team von Coach Dominic Trarbach mit ihren Treffern den Titel. „Ein Lob an die Jungs aus Kapellen. Sie haben es uns superschwer gemacht“, sagte Trarbach.

Ein Cup wird jetzt noch mit Verspätung vergeben. Das Endspiel der D-Junioren, in dem der 1. FC Kleve auf den Kevelaerer SV trifft, findet erst am Mittwoch, 18.30 Uhr, in Winnekendonk statt.