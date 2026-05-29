Favoritensieg und Effizienz: Das Finale im Kreispokal Berg steht fest

Der SSV Homburg-Nümbrecht und der SV Refrath bestreiten das Endspiel des diesjährigen Kreispokals Berg. Während der Landesligist aus Nümbrecht seiner Favoritenrolle gegen den SV Altenberg letztlich gerecht wurde, setzte sich Refrath im Duell der B-Ligisten gegen die Spvg. Rossenbach durch. Unabhängig vom Ausgang des Finales haben alle vier Halbfinalisten den Einzug in den Verbandspokal bereits gesichert.
Die Halbfinalbegegnungen des Kreispokals Berg haben die Erwartungen an den Wettbewerb erfüllt und die Teilnehmer für den finalen Spieltag am 14. Juni ermittelt. Dabei setzten sich in beiden Partien die Mannschaften durch, die in den entscheidenden Phasen die reifere Spielanlage und die höhere Effizienz vor dem Tor aufweisen konnten.
Im ersten Halbfinale standen sich mit der SpVg. Rossenbach und dem SV Refrath zwei Vertreter der Kreisliga B gegenüber. Die Begegnung auf dem Rossenbacher Platz zeichnete sich vor allem durch die defensive Disziplin und die Kaltschnäuzigkeit der Gäste aus Refrath aus. Bereits mit der ersten nennenswerten Offensivaktion gelang Luca Vogel die Führung für den SV Refrath. In der Folge entwickelte sich eine intensive Partie, in der die Gastgeber aus Rossenbach lange Zeit vergeblich versuchten, den frühen Rückstand zu egalisieren.
Erst ab der Mitte der zweiten Spielhälfte steigerte Rossenbach die offensive Zielstrebigkeit deutlich und erarbeitete sich hochkarätige Ausgleichschancen. Neben einem Pfostenschuss vergab auch man weitere vielversprechende Möglichkeiten. Die endgültige Entscheidung zugunsten der Mannschaft von Trainer Bernd Möldgen fiel erst in der Nachspielzeit, als Jerry Wagner einen Konter zum 0:2-Endstand abschloss. Rossenbach verbleibt damit die Möglichkeit, die Pokalsaison im Spiel um Platz drei zu beenden.
Der Landesligist SSV Homburg-Nümbrecht löste seine Pflichtaufgabe gegen den zwei Klassen tiefer spielenden A-Ligisten SV Altenberg am darauffolgenden Abend mit einem 3:1-Erfolg. Die Partie begann temporeich: Altenberg verbuchte durch Miles Werner bereits in der dritten Minute die erste Gelegenheit, ehe Nümbrecht fast im Gegenzug die Führung erzielte. Niklas Clemens verwertete eine präzise Hereingabe von Felix Adamietz in der sechsten Spielminute zum 1:0.
Nach einer Phase kontrollierten Aufbauspiels der Nümbrechter gegen eine tief stehende Altenberger Mannschaft erhöhte der Favorit unmittelbar vor dem Pausenpfiff. Henry Schäumer verlängerte einen weit geschlagenen Freistoß von Clemens zum 2:0-Halbzeitstand.
Im zweiten Durchgang intensivierte der Landesligist den Druck, versäumte es jedoch trotz bester Gelegenheiten durch Kilian Seinsche und einen Pfostenschuss von Felix Sievers, die Partie vorzeitig zu entscheiden. Ein individueller Fehler im Nümbrechter Spielaufbau ermöglichte Friso Bratzel in der Schlussphase den 2:1-Anschlusstreffer per Lupfer. In der Schlussminute stellte Mouad Zaki nach einem erfolgreich vorgetragenen Konter den 3:1-Endstand her, nachdem der Altenberger Torhüter Tobias Wiegand zuvor noch glänzend pariert hatte.
Mit diesen Resultaten steht die Konstellation für den Finaltag fest. Der SV Refrath trifft im Endspiel auf den SSV Homburg-Nümbrecht, der unter Trainer Marcus Voike die Chance besitzt, den ersten Kreispokaltitel der Vereinsgeschichte zu gewinnen. Da das Erreichen des Halbfinals im Kreis Berg bereits für die Qualifikation zum weiterführenden Pokalwettbewerb des Fußball-Verbandes Mittelrhein (FVM) im kommenden August ausreicht, sind alle vier Mannschaften sportlich bereits für die nächste Ebene abgesichert.