Favoritensieg und Effizienz: Das Finale im Kreispokal Berg steht fest Blau-Weiß Friesdorf hat die besten Karten – Dichtes Gedränge in der Bezirksliga 1 von red · Heute, 13:31 Uhr · 0 Leser

– Foto: Christoph Tiroux

Der SSV Homburg-Nümbrecht und der SV Refrath bestreiten das Endspiel des diesjährigen Kreispokals Berg. Während der Landesligist aus Nümbrecht seiner Favoritenrolle gegen den SV Altenberg letztlich gerecht wurde, setzte sich Refrath im Duell der B-Ligisten gegen die Spvg. Rossenbach durch. Unabhängig vom Ausgang des Finales haben alle vier Halbfinalisten den Einzug in den Verbandspokal bereits gesichert.

Die Halbfinalbegegnungen des Kreispokals Berg haben die Erwartungen an den Wettbewerb erfüllt und die Teilnehmer für den finalen Spieltag am 14. Juni ermittelt. Dabei setzten sich in beiden Partien die Mannschaften durch, die in den entscheidenden Phasen die reifere Spielanlage und die höhere Effizienz vor dem Tor aufweisen konnten. Refrath nutzt Gelegenheiten im Unterklassenduell Im ersten Halbfinale standen sich mit der SpVg. Rossenbach und dem SV Refrath zwei Vertreter der Kreisliga B gegenüber. Die Begegnung auf dem Rossenbacher Platz zeichnete sich vor allem durch die defensive Disziplin und die Kaltschnäuzigkeit der Gäste aus Refrath aus. Bereits mit der ersten nennenswerten Offensivaktion gelang Luca Vogel die Führung für den SV Refrath. In der Folge entwickelte sich eine intensive Partie, in der die Gastgeber aus Rossenbach lange Zeit vergeblich versuchten, den frühen Rückstand zu egalisieren.

Erst ab der Mitte der zweiten Spielhälfte steigerte Rossenbach die offensive Zielstrebigkeit deutlich und erarbeitete sich hochkarätige Ausgleichschancen. Neben einem Pfostenschuss vergab auch man weitere vielversprechende Möglichkeiten. Die endgültige Entscheidung zugunsten der Mannschaft von Trainer Bernd Möldgen fiel erst in der Nachspielzeit, als Jerry Wagner einen Konter zum 0:2-Endstand abschloss. Rossenbach verbleibt damit die Möglichkeit, die Pokalsaison im Spiel um Platz drei zu beenden. Nümbrecht kontrolliert das Geschehen trotz spannender Schlussphase Der Landesligist SSV Homburg-Nümbrecht löste seine Pflichtaufgabe gegen den zwei Klassen tiefer spielenden A-Ligisten SV Altenberg am darauffolgenden Abend mit einem 3:1-Erfolg. Die Partie begann temporeich: Altenberg verbuchte durch Miles Werner bereits in der dritten Minute die erste Gelegenheit, ehe Nümbrecht fast im Gegenzug die Führung erzielte. Niklas Clemens verwertete eine präzise Hereingabe von Felix Adamietz in der sechsten Spielminute zum 1:0.