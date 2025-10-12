Favoritensieg in Großenwörden

"Wir ließen zunächst nur wenig zu, machten gut die Räume eng. Das wurde allerdings in der zweiten Halbzeit ganz anders. Unsere Sechser, die nicht ihren besten Tag hatten, wurden immer wieder überlaufen und der ganz starke Lennox Viedts war nicht mehr zu halten", sagte ein etwas angesäuerter TSV-Trainer Stephan Raschke. Justin Sladek nahm in der 53. Minute einen schönen Pass in die Schnittstelle von Viedts auf und sorgte für das 0:1. Jetzt war es immer wieder der, so Raschke "Ausnahmespieler", der den Unterschied machte. An allen vier Treffern war Viedts beteiligt. Vor dem Elfmeter, den Justin Schüler verwandelte, wurde er von den Beinen geholt, das 0:3 und 1:4 machte er per strammem Schuss und Kopfball selber. "Der ist einfach stark", war Raschke begeistert. Dazwischen gelang Lasse Wassermann Ergebniskosmetik. Der Großenwördener Coach konnte der Niederlage aber noch etwas Positives abgewinnen: "Meine Jungs waren nach der Partie sauer aufgrund der eigenen Leistung. Das ist gut. Dienstag ist dann wieder Training, da können wir weiter an unseren Fehlern arbeiten, damit wir endlich mehr Punkte holen", so Raschke, der dem Schiedsrichter eine gute Leistung attestierte.

Schiedsrichter: Frank Sandmann-Litfin (Fredenbeck)

Tore: 0:1 Justin Sladek (53.), 0:2 Justin Schüler (58. Foulelfmeter), 0:3 Lennox Viedts (64.), 1:3 Lasse Wassermann (68.), 1:4 Lennox Viedts (75.)