Favoritensieg für den FV Mönchengladbach in Dülken Beim Hallenmasters der Frauen setzt sich der FV Mönchengladbach wie erwartet durch. Im Finale kommt es zur Neuauflage des Endspiels der Stadtmeisterschaft Mönchengladbach.

„Wir sind unserer Favoritenrolle gerecht geworden und haben während des gesamten Turnierverlaufs eine gute Leistung abgerufen. Wir haben Werbung für den Frauenfußball betrieben mit der Art, wie wir hier aufgetreten sind. Kompliment an meine Mannschaft“, sagte Trainer Marco Ketelaer, der die Erfolgserlebnisse aus der Halle nun mit in die Rückrunde nehmen will. Denn im Ligabetrieb steckt der FV tief im Abstiegskampf.

Der entscheidende Treffer zum Finalsieg am Samstag fiel bereits in der 4. Minute durch Patricia Sous nach Kombination mit Verena Schoepp. Beide Spielerinnen des FV hatten zuvor bereits hochkarätige Chancen ihrer Mannschaft ausgelassen. Der FV trat gegen Borussias Zweitvertretung dominant auf, verpasste es allerdings, das Spiel frühzeitig zu entschieden.

Als beste Spielerin wurden Narjiss Ahamad vom FV ausgezeichnet; beste Torhüterin wurde Suzan Murtezani vom Kreisligisten RW ELfgen. Mit acht Toren sicherte sich Janina Real vom SC Grimlinghausen die Torjägerkanone.

Bereits am Freitagabend gewann der Rheydter SV das diesjährige Altherren-Masters. Im Finale bezwangen die Rheydter den ASV Süchteln mit 2:1. Selami Kir hatte den RSV mit 1:0 in Führung gebracht, ehe Toni Lanz mit einem satten Schuss unter die Latte den 1:1-Ausgleich erzielte. Da kein weiterer Treffer in der regulären Spielzeit fiel, ging es in die fünfminütige Verlängerung. Als alles schon auf ein Neunmeterschießen hindeutete, erzielte Selami Kir 16 Sekunden vor dem Ende der Verlängerung per Golden Goal den 2:1-Sieg seines Teams.