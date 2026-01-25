Die U15 der SpVgg GW Deggendorf dominierte die Hallenbezirksmeisterschaft nahezu nach Belieben – Foto: M. Fuggenthaler

Favoritensieg: Deggendorf gewinnt U15-Bezirksmeisterschaft Der Tabellenführer der Bayernliga Ost lässt in Arnstorf nichts anbrennen und besiegt im Finale den TSV Waldkirchen mit 3:0 Verlinkte Inhalte präsentiert von U15 Niederbayerische

Die C-Junioren der SpVgg GW Deggendorf haben am Samstag-Nachmittag ihre Extraklasse unter Beweis gestellt. Die Truppe von Johannes Mautner, der von Co-Trainer Marco Fuggenthaler vertreten wurde, ließ der Konkurrenz bei der Hallenbezirksmeisterschaft nicht den Hauch einer Chance. Fünf Spiele, fünf Siege und 19:2 Tore - der Erfolg der Donaustädter, die im Freien das Ranking der Bayernliga Ost anführen, war eine echte Machdemonstration. Im Finale hielt die NLZ-Equipe den TSV Waldkirchen mit 2:0 in Schach. Der Tabellenzweite der Bezirksoberliga spielte aber ein starkes Turnier und wusste vollauf zu überzeugen.

Dritter wurde die DJK-SF Reichenberg, die im kleinen Finale ihren Landkreiskontrahenten SSV Eggenfelden mit 3:1 in Schach hielten. Bei der gut besetzten "Niederbayerischen" mussten Titelverteidiger 1. FC Passau und dessen Bayernliga-Mitstreiter SpVgg Landshut bereits nach der Gruppenphase die Segel streichen.











Am 21. Februar geht in Würzburg die Bayerische Hallenmeisterschaft über die Bühne, bei der neben den sieben Bezirkssiegern mit dem SSV Jahn Regensburg, dem FC Augsburg und dem FC Ingolstadt 04 auch drei Teams aus Profi-Nachwuchsleistungszentren dabei sein werden. Der Sieger qualifiziert sich für die Süddeutsche Meisterschaft am 8. März in Ehningen. Dort geht es um die Qualifikation für die Deutsche Meisterschaft (20.-22. März 2026) in Duisburg.