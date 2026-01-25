Favoritensieg: Deggendorf gewinnt U15-Bezirksmeisterschaft

Die C-Junioren der SpVgg GW Deggendorf haben am Samstag-Nachmittag ihre Extraklasse unter Beweis gestellt. Die Truppe von Johannes Mautner, der von Co-Trainer Marco Fuggenthaler vertreten wurde, ließ der Konkurrenz bei der Hallenbezirksmeisterschaft nicht den Hauch einer Chance. Fünf Spiele, fünf Siege und 19:2 Tore - der Erfolg der Donaustädter, die im Freien das Ranking der Bayernliga Ost anführen, war eine echte Machdemonstration. Im Finale hielt die NLZ-Equipe den TSV Waldkirchen mit 2:0 in Schach. Der Tabellenzweite der Bezirksoberliga spielte aber ein starkes Turnier und wusste vollauf zu überzeugen.
Dritter wurde die DJK-SF Reichenberg, die im kleinen Finale ihren Landkreiskontrahenten SSV Eggenfelden mit 3:1 in Schach hielten. Bei der gut besetzten "Niederbayerischen" mussten Titelverteidiger 1. FC Passau und dessen Bayernliga-Mitstreiter SpVgg Landshut bereits nach der Gruppenphase die Segel streichen.
Die Ergebnisse der K.o-Phase:
Halbfinale:
DJK-SF Reichenberg - TSV Waldkirchen 4:5 (0:0) nach Sechsmeterschießen
SSV Eggenfelden - SpVgg GW Deggendorf 0:4 (A. Kamerolli, P. Müller, L. Fuggenthaler, M. Hilgart)
Spiel um Platz 3:
SSV Eggenfelden - DJK-SF Reichenberg 1:3 (M. Depner - F. Wieselhuber, E. Sinanovic, B. Mühlberger)
Finale:
TSV Waldkirchen - SpVgg GW Deggendorf 0:3 (A. Kamerolli/2, Eigentor)
Die komplette Turnierübersicht: