Favoritenschreck Rheydter SV wirft Odenkirchen aus dem Kreispokal

„Odenkirchen war der Favorit, daher war es klar, dass sie ihre Phasen bekommen. Wir brauchten deswegen auch etwas Spielglück und einen guten Torwart, der uns mit zwei bis drei guten Paraden im Spiel gehalten hat, um gegen einen individuell so starken Gegner zu bestehen. Nun freuen wir uns auf das Finale“, sagt Waniek weiter. Im Finale wünscht sich der RSV „den besseren Gegner“, tendiert aber leicht zum SV Lürrip.