Favoritenschreck Rheydter SV wirft Odenkirchen aus dem Kreispokal

Odenkirchens Abschlüsse blieben harmlos, langsam lief der SpVg die Zeit davon. Dann die spielentscheidende Szene: Beim Herauslaufen verschätzte sich Odenkirchens Keeper Paul Breitewischer: Um Belhamri vom Ball wegzuhalten, wusste sich der Torwart nicht anders zu helfen, als den Rheydter von den Beinen zu holen. Schiedsrichter David Dos Reis zeigte auf den Elfmeterpunkt. Den Strafstoß verwandelte Florian Vitia sicher zum 2:0 (85.). Ein großes Odenkirchener Aufbäumen folgte trotz einer Doppelchance in der 87. Minute nicht mehr, die Schlussphase war durch Nickeligkeiten geprägt. Kapitän Marcel Schulz sah nach einem Foulspiel die Rote Karte.
Ein enttäuschter Odenkirchen-Trainer Simon Sommer attestierte seiner Mannschaft eine „unterirdische Leistung“. „Die Frische hat gefehlt nach den englischen Wochen. Doch so darf man in einem Halbfinale nicht auftreten. Wir haben nicht annähernd das gezeigt, was wir können, das ist bitter. Wir haben nicht geschafft uns reinzukämpfen. Glückwunsch an Rheydt, es war ein hochverdienter Sieg“, zog Sommer sein Fazit. Kleiner Trost: Im Spiel um Platz drei kann sich Odenkirchen noch den dritten Startplatz für den Niederrheinpokal sichern.
RSV-Co-Trainer Karsten Waniek, der den verhinderten Cheftrainer Arian Gerguri bei dem Spiel vertrat, sagte anschließend: „Wir haben 90 Minuten sehr diszipliniert gegen den Ball verteidigt, mit einer immensen Laufleistung. Die Mannschaft war extrem heiß und wollte unbedingt ins Finale.“ Der Sieg der jungen Mannschaft sei umso bedeutender, betont Waniek, da unter anderem Kapitän Kevin Adrovic fehlte.
„Odenkirchen war der Favorit, daher war es klar, dass sie ihre Phasen bekommen. Wir brauchten deswegen auch etwas Spielglück und einen guten Torwart, der uns mit zwei bis drei guten Paraden im Spiel gehalten hat, um gegen einen individuell so starken Gegner zu bestehen. Nun freuen wir uns auf das Finale“, sagt Waniek weiter. Im Finale wünscht sich der RSV „den besseren Gegner“, tendiert aber leicht zum SV Lürrip.