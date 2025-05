Favoritenschreck oder Pflichtsieg?

– Foto: Karina Schneider

In der Verbandsliga Hessen Nord steht der 30. Spieltag an – und die Ausgangslagen könnten kaum unterschiedlicher sein. Während die Aufstiegskandidaten im Fernduell keinen Punkt mehr liegen lassen dürfen, kämpfen gleich fünf Teams akut gegen den Abstieg. Im Tabellenmittelfeld geht es um Prestige, Perspektiven – und manchmal auch persönliche Revanche. Wir geben den Überblick über alle acht Begegnungen.

Lichtenauer FV (7.) – SG Barockstadt Fulda Lehnerz II (4.)

Hinspiel: 2:7

Nach dem 1:0-Sieg in Neuhof will der Lichtenauer FV auch gegen die Reserve der Barockstadt punkten, die zuletzt mit einem 6:0 gegen Aulatal ihre Offensivqualitäten unter Beweis stellte. Die Gastgeber spielen eine solide Saison, haben mit 40 Punkten aber den Anschluss an die Spitze verloren und verloren auch das Kreispokal-Finale gegen den Hessenligisten SV Weidenhausen mit 0:4. Für Fulda-Lehnerz II geht es um die Sicherung von Platz vier, der trotz der starken Form der Konkurrenz nicht selbstverständlich ist. Beide Teams stehen für Offensivfußball – ein torreiches Spiel ist nicht ausgeschlossen.

FC Britannia Eichenzell (10.) – SV Buchonia Flieden (9.)

Hinspiel: 0:0

Nach der 1:10-Demontage bei Bad Soden hat Eichenzell einiges gutzumachen, steht mit 33 Punkten noch gefährdet. „Ich bin mir sicher, dass wir gegen Flieden ein anderes Gesicht zeigen werden“, sagte Britannen-Trainer Romeo Andrijasevic der Ostehessen-Zeitung: „Natürlich haben wir das Soden-Spiel aufgearbeitet, letztendlich darf man das aber auch nicht größer machen als es ist.“ Gegen Flieden erwartet der Trainer eine gänzlich andere Partie: „Es ist ein Derby und ich bin mir sicher, dass es ein hochbrisantes Spiel wird.“ Flieden verpasste beim 2:3 gegen Bronnzell wichtige Punkte. Pascal Manß kehrt in den Kader zurück, für den Langzeitverletzten Ronaldo Zenuni kommt ein Einsatz kaum in Frage. Beide Mannschaften trennt lediglich ein Zähler – ein klassisches Duell auf Augenhöhe. Spannung ist garantiert, zumal das Hinspiel torlos endete.

----------------------------------- SG Eiterfeld/Leimbach (11.) – TSG Sandershausen (15.)

Hinspiel: 0:1

Sechs-Punkte-Spiel! Mit dem 4:3-Auswärtssieg in Vellmar verschaffte sich Eiterfeld/Leimbach etwas Luft im Abstiegskampf. Sandershausen hingegen ist mit 27 Punkten in der Abstiegszone und braucht dringend ein Erfolgserlebnis. Die Gäste verloren drei ihrer letzten vier Spiele und stehen nun unter Zugzwang. Schon ein Punktgewinn wäre für die TSG ein Teilerfolg im Kampf gegen den Abstieg.

----------------------------------- SG Hombressen/Udenhausen (17.) – SV Neuhof (14.)

Hinspiel: 2:3

Die Gastgeber stehen mit nur sieben Punkten als Tabellenletzter vor dem Absturz in die Gruppenliga und konnten auch zuletzt gegen Kleinalmerode trotz Führung nicht punkten. Neuhof verlor gegen Lichtenau und ist weiterhin mitten im Abstiegskampf. Für die Gäste zählt nur ein Sieg, will man das zarte Pflänzchen Klassenerhalt am Leben erhalten.

----------------------------------- KSV Hessen Kassel II (3.) – OSC Vellmar (8.)

Hinspiel: 0:1

Nach dem späten Auswärtssieg beim Spitzenreiter CSC 03 Kassel hat die Kasseler U23 wieder Tuchfühlung zur Tabellenspitze. Eigentlich sollte das aus Sicht der Gastgeber eine Revanche für die einzige Niederlage in dieser Spielzeit werden, am Ende konnte unsere U23 aber nach klugem Spiel auch dieses Derby gewinnen. Gegen Vellmar, das beim 3:4 gegen Eiterfeld/Leimbach defensiv anfällig war und auch beim 0:4 im Pokal gegen den KSV Baunatal, ist die Favoritenrolle klar verteilt. Die Hausherren haben mit nur 23 Gegentreffern die beste Defensive der Liga. Vellmar braucht ein taktisch diszipliniertes Spiel, um Zählbares mitzunehmen.

----------------------------------- SG Bronnzell (12.) – CSC 03 Kassel (1.)

Hinspiel: 2:4

Der Spitzenreiter kassierte zuletzt eine empfindliche Heimniederlage gegen Kassel II und steht nun unter Zugzwang. Bronnzell dagegen hat mit dem 3:2-Sieg in Flieden Selbstvertrauen getankt. Zwar spricht die individuelle Klasse klar für den CSC, doch Bronnzell konnte in dieser Saison bereits mehrfach höher platzierte Teams ärgern. Für Kassel geht es um mehr als nur Punkte – es geht um die Reaktion und die Tabellenspitze.

----------------------------------- FSV Dörnberg (13.) – SG Bad Soden (2.)

Hinspiel: 0:5

Die Gäste reisen mit breiter Brust an, nachdem sie Eichenzell mit 10:1 vom Platz gefegt haben. Hamed Noori und Till Hilchenbach sind gesperrt. Trainer Lars Schmidt hofft, dass es nicht wieder eine enge Kiste wird auf dem engen Kunstrasenplatz. Dörnberg kassierte zuletzt eine klare Niederlage in Wabern und braucht dringend Punkte, um aus der Abstiegszone zu kommen. Alles andere als ein Auswärtssieg des Tabellenzweiten wäre eine Überraschung. Doch Dörnberg zeigte in dieser Saison bereits mehrfach Moral – ein Selbstläufer wird es nicht.

