Favoritenschreck Hochdahl will jetzt nachlegen

„Endlich ist der Knoten geplatzt. Der Dreier war wichtig für das Selbstbewusstsein und die Moral in unserer Truppe. Wir brauchten einfach dieses Erfolgserlebnis, um mit Energie und Überzeugung die nächsten Aufgaben anzugehen“, macht Peter Burek deutlich. Der SCR-Coach ergänzt: „Ich denke, dass wir spätestens jetzt in der Bezirksliga angekommen sind.“ Allerdings reist mit den zuletzt im Derby gegen Kalkum-Wittlaer 1:0 siegreichen Ratingern (13.) ein sowohl spielerisch wie auch läuferisch starkes Team an. Ex-Profi Andreas Voss (MSV Duisburg, VfL Wolfsburg) hat da eine Reihe talentierter Jungs im Kader, von denen beispielsweise Defensivspieler Nolan Manassa (Torschütze gegen Kalkum), Edin Hadzibajramovic oder „Lefti“ Vasileiadis (sieben Saisontreffer) zum erweiterten Oberligakader zählen. Es wird auf jeden Fall ein anderes Spiel als in Eller.

„Ich rechne mit einer Partie auf Augenhöhe. Wir werden sicher mehr Ballbesitz haben als zuletzt. Wollen mutig nach vorne spielen, dabei aber das Risiko gering halten und gleichzeitig im Umschaltspiel, sowohl offensiv wie defensiv, hellwach sein. Die Absicherung nach hinten ist gerade gegen zielstrebig nach vorne spielende Gegner ein Faktor“, so Burek. Der Übungsleiter ergänzt: „Wir wissen, dass das auch eine Sache der Handlungsschnelligkeit ist. Gegen die Spitzenteams MSV Düsseldorf und eben Eller waren zuletzt gute Ansätze zu erkennen.“ Demnach gilt es für das Team, einige Punkte in Bureks Matchplan zu erfüllen, sollen die drei Zähler in Trills bleiben. Bis auf Feyzullah Demirkol, der aufgrund von Rückenproblemen erneut ausfällt, ist das Aufgebot so weit komplett.