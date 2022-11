Favoritenschreck Ankenreute wird auch für Vogt zum Stolperstein

Das das Sportgelände des SV Ankenreute in der diesjährigen Saison für die Top-Teams nicht gerade einfaches Terrain ist, hat nicht zuletzt auch die SG Aulendorf vor knapp zwei Wochen zu spüren gekommen. Angereist als damaliger Tabellenführer gab es eine herbe 3:0 Pleite, gleichbedeutend mit dem Verlust des ersten Tabellenplatzes.

Exakt gleich erging es am gestrigen Samstag auch dem SV Vogt. Durch zuletzt starke Auftritte hatte man sich ebenfalls bis an die Tabellenspitze gekämpft und wollte in Ankenreute eigentlich die Herbstmeisterschaft eintüten. Der formstarke SVA hatte hier aber natürlich andere Pläne. Die Partie begann hektisch und wurde durch etliche Zweikämpfe im Mittelfeld dauerhaft unterbrochen. Gerade der quirlige Wucher auf Vogter Seite musste des Öfteren einstecken. Die Gäste aus Vogt versuchten sich dennoch das ein oder andere Mal in de Offensive, während sich die Hausherren fast ausschließlich auf eine kompakte Defensive fokussierten. Für Vogt vergaben Neubauer per Kopf und Kraus per Freistoß die aussichtsreichsten Situationen in den ersten 45 Minuten. Ankenreute hatte bis dato maximal Halbchancen zu verzeichnen. Der zweite Spielabschnitt begann anschließend mit zielstrebigeren Gästen. Vogt zeigte nun weshalb man zur Spitzengruppe der Liga gehört und drängte auf die Führung. Ankenreute hielt allerdings mit viel Wille und Körperlichkeit dagegen. Nach einer knappen Stunde bekam der Gast aus Vogt dann einen Freistoß direkt an der Strafraumkante zugesprochen. Kapitän Kraus nahm sich der Sache an und zirkelte das Leder ganz stark über die Mauer. Ein solcher Schuss wird in der Liga im Normalfall immer mit einem Tor belohnt... am gestrigen Tag allerdings nicht mit Deuringer im Ankenreuter Tor. Mit einer Monsterparade lenkte er den Ball noch an die Latte und konnte sogar den fast noch schwereren Nachschuss von Wucher parieren.

Die Hausherren merkten nun dass hier etwas zu holen ist und wurden forscher im Offensivspiel. In der 68. Minute bekam der Tabellenführer dann eine herbe Lektion in Sachen Effizienz beigebracht. Eine butterweiche Flanke auf den zweiten Pfosten konnte der eben erst eingewechselte Pascal Weiß mit einem strammen Kopfball unter die Latte verwerten und brachte das Sportgelände zum Toben. Der SVV war dadurch geschlagen. Nur Minuten später fand ein Rief-Freistoß eher glücklich den Weg ins Tor und in der 84. Minute machte der ebenfalls eingewechselte Ungureanu nach einem Konter endgültig einen Hacken an die Partie. Ein Eigentor kurz vor Spielende war letztlich nur noch Ergebniskosmetik.