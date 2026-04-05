Favoritenrolle trotz Personalsorgen

– Foto: Philipp Reichelt

Der VfL Bückeburg geht als Tabellendritter in das Nachholspiel gegen den FC Sulingen. Trotz vermeintlich klarer Ausgangslage warnt Co-Trainer Michael Evers vor einem unangenehmen Gegner – und verweist zugleich auf personelle Engpässe.

Wenn der VfL Bückeburg am Montag (15 Uhr) den FC Sulingen empfängt, geht es für den Tabellendritten darum, die eigene Position zu festigen. Die tabellarische Ausgangslage spricht für Bückeburg, doch intern ist man gewarnt. „Wir erwarten morgen ein schweres Spiel gegen einen starken FC Sulingen, der uns sicherlich einiges abverlangen wird“, sagt Co-Trainer Michael Evers.

Der Blick auf die Tabelle spricht zunächst für die Gastgeber. Bückeburg liegt mit 38 Punkten auf Rang drei, Sulingen folgt mit 29 Zählern auf Platz neun. Entsprechend formuliert Evers auch den Anspruch: „Aber wir haben ein Heimspiel, sind tabellarisch der Favorit und wollen dem auch gerecht werden.“