Favoritenrolle mit Vorbehalt

– Foto: Sascha Drenth

Der FC Sulingen trifft am Sonntag auf den TV Stuhr – und damit auf ein Team, das im Abstiegskampf dringend Punkte benötigt. Trotz klarer tabellarischer Ausgangslage sieht Trainer Stefan Rosenthal seine Mannschaft vor einer anspruchsvollen Aufgabe.

Entsprechend erwartet der Sulinger Trainer einen intensiven Auftritt der Gäste: „Ich erwarte einen sehr griffigen und kampfstarken Gegner, der auch spielerisch Akzente setzen kann.“ Besonders hebt Rosenthal einzelne Spieler hervor: „Sie haben mit Jonah Hellmers einen der herausragenden Offensivspieler der Liga.“ Zudem verfüge Stuhr über „erfahrene Bezirksligaspieler wie Oberbach im Zentrum und Fichtner in der Defensive“ sowie über „sehr schnelle und technisch starke“ Offensivkräfte.

„Ich glaube, wir wissen, was uns erwartet. Eine Mannschaft, die vier Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz hat, wird alles reinwerfen“, sagte Rosenthal im Vorfeld. Die Ausgangssituation des Gegners sei dabei keineswegs aussichtslos: „Aus meiner Sicht ist das auch nicht aussichtslos, diese vier Punkte aufzuholen.“

Die Tabelle – Sulingen liegt mit 36 Punkten im gesicherten Mittelfeld, Stuhr mit 18 Punkten auf einem Abstiegsplatz – sieht Rosenthal daher nicht als alleinigen Maßstab: „Das wird also nicht so leicht, wie es die Tabelle vielleicht vermuten lässt.“

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Gleichzeitig richtet der Trainer den Blick auf die eigene Mannschaft. „Wenn man im gesicherten Mittelfeld steht und nach oben und unten nichts mehr geht, dann ist es eine normale Entwicklung, dass vielleicht nicht immer der letzte Meter gegangen wird.“ Genau das wolle er jedoch verhindern: „Ich erwarte Haltung und die richtige Einstellung, damit wir den Abstiegskampf nicht verfälschen.“

Neben dem Ergebnis rücken auch inhaltliche Aspekte in den Fokus. „Wir werden die verbleibenden Spiele nutzen, um Dinge zu testen, sowohl taktisch als auch bei Standardsituationen“, so Rosenthal. Veränderungen seien daher möglich: „Es wird also möglicherweise auch die ein oder andere Überraschung geben, was Aufstellung und Ausrichtung angeht.“

Trotz aller Einschränkungen bleibt das Ziel klar formuliert: „Am Ende wollen wir natürlich die drei Punkte holen, wissen aber auch, dass das eine sehr schwierige Aufgabe wird.“