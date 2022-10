Favoritenrolle liegt dem FCD nicht

Mit 14 Punkten ging es zum Tabellenvorletzten und Ex-Verein des Trainers und einigen Neuzugängen. Die mit 3 Punkten am Konto erst einen Sieg verbuchen konnten. Davon war in der ersten Halbzeit nicht viel zu sehen. Ottobrunn spielte mutig und bissig mit und so gab es hüben wie drüben gute Torchancen. Jedoch sollten diese ungenutzt bleiben und so ging es mit 0:0 in die Halbzeit. Coach Dürnegger fand wohl die richtigen Worte und seine Mannen bekamen das Spiel mehr und mehr unter Kontrolle. Sie erzielten durch Cosmin Ficioru folgerichtig die Führung. Ottobrunn schmiss alles in die Waagschale. Es gab weitere gute Chancen und wäre der Lattentreffer von Matze Schmidt hinter der Linie gelandet, wäre wohl der Sack zu gewesen. Aber Fußball schreibt so immer seine Geschichten und so erkämpfte sich Ottobrunn in der 88 Minute das 1:1. Nach Halbzeit eins nicht unverdient das Endergebnis.