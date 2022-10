Favoritenrolle liegt dem FC Dreistern gegen TSV Ottobrunn nicht Kein Sieger im Duell

Davon war in der ersten Halbzeit nicht viel zu sehen. Ottobrunn spielte mutig und bissig mit und so gab es hüben wie drüben gute Torchancen. Jedoch sollten diese ungenutzt bleiben und so ging es mit 0:0 in die Halbzeit. Coach Dürnegger fand wohl die richtigen Worte und seine Mannen bekamen das Spiel mehr und mehr unter Kontrolle.