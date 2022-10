Favoritenrolle ausblenden 1.FC Saarbrücken: Nächster Sieg gegen Karlsbrunn angepeilt

Die Zweite des 1. FC Saarbrücken hat am Sonntag (15 Uhr, Kunstrasenplatz am FC-Sportfeld, Camphauser Str.) mit der SG Blau-Weiß Karlsbrunn/Lauterbach wieder einen Gegner als Gast, gegen den es von der Tabellenkonstellation klarer Favorit ist. Das will Trainer Sammer Mozain aber ausblenden. Die eigene Leistung soll im Vordergrund stehen.

Am liebsten wäre es FCS-Trainer Sammer Mozain wohl, wenn sein Team am Sonntag (15 Uhr, Kunstrasenplatz am FC-Sportfeld) gegen die SG Blau-Weiß Karlsbrunn/Lauterbach von Anfang bis zum Ende am Sonntag so auftreten würde wie beim letzten Heimspiel, als es einen 11:0-Sieg gegen das damalige Schlusslicht SV Eintracht Altenwald gab. Wir werden nach wie vor keinen Gegner unterschätzen, wir werden nur das eine Spiel ohne Rücksicht auf die Tabelle angehen. Sie haben auch gute Jungs dabei, sie waren vor Kurzem noch in der Verbandsliga. Es geht darum, wie gegen Altenwald und zuletzt in Rockershausen, die Konzentration und den Druck 90 Minuten aufrecht zu erhalten und sie nicht ins Spiel kommen lassen. Wenn wir das abrufen, haben wir gute Chancen, das Spiel zu gewinnen". Fabio Romano fällt noch lange aus, nun wird auch Nordine Acharid wegen einer Fußverletzung fehlen. Auch David Sturchler könnte wegen einer Fußverletzung passen müssen, Nils Bastian kommt nächste Woche wieder ins Training zurück. Freddy Recktenwald ist laut Cheftrainer Rüdiger Ziehl seit Montag wieder im Training, hier wird noch entschieden, zu welchem Kader er kommt, er könnte also am Sonntag dabei sein.