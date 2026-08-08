Favoriten, Wundertüten und Abstiegssorgen: Die 1. Liga legt los!

Das Duell zwischen Baden und Dietikon (in rot) war letzte Saison hartumkämpft. – Foto: Lucas Lucchinetti

Die 1. Liga Gruppe 3 startet an diesem Wochenende in die neue Saison – und vieles deutet darauf hin, dass es erneut bis zum letzten Spieltag eng bleibt. Zwischen ambitionierten Traditionsvereinen, aufstrebenden Neulingen und den schwer berechenbaren U21-Teams ist das Rennen um die Aufstiegsspiele ebenso offen wie der Kampf gegen die drohende Relegation.

An der Spitze zu erwarten ist wiederum Taverne. Letzte Saison schafften es die Tessiner um Routinier Jonathan Sabbatini in die Aufstiegs-Playoffs, wo sie an der U21 von Servette Genf scheiterten . Das mit zahlreichen italienischen Spielern gespickte Team soll in einem Halbprofi-Modus geführt werden.

Ebenfalls heisse Kandidaten für den Einzug in die Aufstiegsspiele mit den acht besten Erstliga-Teams der drei Erstliga-Gruppen sind der FC Tuggen und der FC Wettswil-Bonstetten.

Mit José Meier und dem fleissigen Torschützen Luis Rodrigues Benis sind Leistungsträger gegangen. Bemerkenswertester Neuzugang Tuggens ist Stürmer Mirza Hasanbegovic, der vom schwedischen Verein Gefle IF in die March wechselte. Was gibt es Naheliegenderes.

Nach vier Jahren unter der Leitung von Ivan Previtali übernimmt der Liechtensteiner Michèle Polverino als Cheftrainer an der Linthstrasse. Zuletzt ist Polverino begleitet von Nebengeräuschen im Frühling beim USV Eschen/Mauren gegangen . Nun soll er dem etablierten Tuggner Team neue Impulse verleihen.

Bei den Aufstiegsspielen der vergangenen Saison scheiterte Tuggen am FC Langenthal . In der finalen Runde sicherte sich dann YF Juventus gegen die Oberaargauer den Aufstieg und damit die ersehnte Rückkehr in die Promotion League.

Die Märchler zählen konstant zu den Spitzenklubs der Gruppe 3 und peilt wenig überraschend wieder die Aufstiegsspiele an.

WB muss Schlüsselspieler ersetzen

Im Gegensatz zu Tuggen verpasste der FC Wettswil-Bonstetten die Aufstiegsspiele knapp. Nichtsdestotrotz zählen die Säuliämtler auch in dieser Spielzeit spielerisch sowie taktisch zur erweiterten Liga-Spitze.

Bei WB hat Etienne Scholz das Traineramt von Hesam Mirzai übernommen. Scholz empfiehl sich als Coach des Interregio-Klubs Uster für die neue Aufgabe. Nach seinem Wechsel ins Säuliamt trifft der 33-Jährige auf eine Mannschaft, bei der es gewohnt wenige Wechsel gab.

Gleichwohl sind mit Marc Figueiredo, Nicolas Schneebeli und Veljko Vukasinovic drei Leistungsträger weg. Jedoch hat sich WB auch durchaus interessant verstärkt. Mit Nemanja Petrovic ist beispielsweise der beste Torschütze von Interregio-Absteiger Bülach zum Team dazu gestossen.

Kosova hat Steigerungsbedarf

Der FC Kosova kam als Elftklassierter wiederholt nicht über einen zweistelligen Tabellenplatz heraus. Die Mannschaft von Trainer Emilio Jose Gesteiro hat also Steigerungspotenzial und sie hat unbestritten die nötige individuelle Qualität und Kaderbreite, um eine gute Saison zu spielen. Kosova spielt zum Start gegen den FC Mendrisio.

Im Transferfenster dieses Sommers gab es den einen oder anderen interessanten Zugang. Schlüssel für eine erfolgreiche Saison wird sein, defensiv die nötige Stabilität über die Vor- und Rückrunde zu halten. Für Kosova dürfte in dieser Saison ein Platz im Tabellenmittelfeld resultieren.

Dietikon war besonders aktiv

Der FC Dietikon hat nach dem Wechsel von der 1.-Liga-Gruppe-2 in die Gruppe 3 eine gute Saison hingelegt. Mit dem Sieg über Wettswil-Bonstetten verhinderten die Limmattaler am letzten Spieltag sogar, dass WB den Einzug in die Aufstiegsplayoffs schaffte.

Für Dietikon geht nun darum die starke letzte Saison zu bestätigen. Das dürfte nicht leicht werden. Dazu muss das Team des langjährigen Trainers Daniel Tarone die gleiche Konstanz an den Tag legen wie zuletzt. Beweisen kann dies der FCD ein erstes Mal im Auftaktspiel zuhause - gegen eben dieses Wettswil-Bonstetten.

Jedenfalls war Dietikon sehr umtriebig, was Transfers angeht. Neben einigen Verstärkungsspielern musste der FCD allerdings auch die Abgänge einiger Stammkräfte wie unter anderem den von Torhüter Alexander Trazivuk verkraften, der zum FC Thalwil wechselte.

Thalwil rüstet sich für die höhere Liga

Aufsteiger Thalwil geht als Herausforderer in diese Saison, steht aber gleichzeitig vor grösseren Herausforderungen als letzte Saison in der 2. Liga interregional. Die gelungene Cup-Qualifikation (Gegner in der 1. Hauptrunde ist ausgerechnet Cupsieger St. Gallen) hat dem Team von Cheftrainer Gianni Lavigna zusätzlichen Schwung gegeben. Diesen gilt es nun mitzunehmen.

Für Thalwil beginnt die Comeback-Saison in der 1. Liga mit dem Heimspiel gegen den FC Collina d’Oro.

Um in der höheren Liga bestehen zu können, haben die Thalwiler ihr ohnehin schon recht breites Kader weiter vergrössert. Insgesamt scheint es so, dass der FCT die nötige Breite und Substanz hat, um sein Ziel Klassenerhalt zu erreichen.

Freienbach setzt auf Bewährtes

Weiter oben am Zürichsee sind die Erwartungen gestiegen. Der FC Freienbach hat die stärkste Saison seit dem Wiederaufstieg im Jahr 2021 gezeigt. Dementsprechend dürfte es äusserst schwierig werden, diese nun zu bestätigen beziehungsweise gleich gut abzuschliessen.

Der eingespielten und kampfstarken Mannschaft von Cheftrainer Stefan Flühmann reicht es aber allemal für einen gesicherten Platz im breiten Tabellenmittelfeld. Freienbach ist gerade in Heimspielen schwer zu schlagen.

Die wenigen Wechsel im Kader sprechen für die Kontinuität bei der Höfner Equipe. Und diese ist ein auch in dieser Spielzeit ein entscheidender Erfolgsfaktor. Los geht es für die Schwyzer auswärts bei Aufsteiger Gossau SG.

Die ewige Wundertüte Winterthur U21

Eine Wundertüte ist und bleibt die FC Winterthur U21. Der Profinachwuchs des FCW ist spielstark und athletisch, jedoch zuweilen etwas schwankend in den Resultaten. An guten Tagen fähig, Top-Teams zu überrollen, an schlechten kann man aber auch mal «untergehen». Letzte Saison belegte die Mannschaft am Ende den neunten Schlussrang.

Beim Winterthurer Nachwuchs hat Luigi de Donno das Traineramt von Mario Cantaluppi übernommen. De Donno (er war im Amateurfussball für Unterstrass und Dübendorf tätig) war letzte Saison noch im Staff des Fanionteams des FCW, das dann aus der Super League abstieg.

Die Kader-Zusammensetzung hängt indes stark von der Entwicklung beim jetzt wieder Challenge Ligisten ab.

Ein beachtlicher Transfer der Winti-U21 ist jener von Patrik Gjidoda, dem bisherigen Skorer des Erstligisten FC Solothurn. Von ihm dürften sich die Winterthurer einige Tore erwarten – vielleicht trifft der neue Stürmer bereits zum Auftakt auswärts beim FC Baden.

Frontino soll St. Gallens U21 neuen Schwung verleihen

Und der Rest der Gruppe? Beim FC Baden steht nach einer äusserst schwierigen Saison neu Ivan Previtali an der Seitenlinie. Er war bis zuletzt Trainer bei Tuggen. Die Aargauer haben ganz klar die Ambitionen, vorne mitzuspielen und müssten im vorderen Drittel vorzufinden sein. Letzte Saison reichte es nur zu Rang sieben.

Bei der U21 des FC St. Gallen ist Gianluca Frontino neuer Trainer. Er war nach seiner Profi-Laufbahn (Schaffhausen, Thun, Winterthur, Aarau) Trainer beim FC Diessenhofen und bei der SV Schaffhausen, ehe er Assistenztrainer beim FC Wil wurde.

Danach war Frontino in verschiedenen Funktionen beim FC Zürich tätig, wurde Trainer beim SC Kriens und wechselte von den Zentralschweizern dann eben in den Nachwuchsbereich des FC St. Gallen.

Der U21 der Ostschweizer ist ein Platz im Mittelfeld der Tabelle zuzutrauen. Es wäre dies eine Steigerung gegenüber Rang 13 aus der vergangenen Saison.

Eine solche Steigerung zutrauen kann man auch dem FC Collina D’Oro. Das Abschneiden des Clubs von UBS-CEO Sergio Ermotti ist allerdings eher schwierig zu kalkulieren. Letzte Saison reichte es zum eher mageren zehnten Platz. Da besteht definitiv Luft nach oben. An Routine wird es allerdings bestimmt nicht fehlen. Von Mendrisio kamen in diesem Sommer der unverwüstliche Antoine Rey (bald 40) und Abwehrhaudegen Noel Kabamba (36).

Diese Teams müssen um den Ligaerhalt zittern

Zu den Abstiegskandidaten zählen zum einen der FC Widnau und Aufsteiger Gossau SG. Die Rheintaler stehen vor der erfahrungsgemäss oftmals schwierigen zweiten Saison nach dem Aufstieg.

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Bei den Fürstenländern (deren Fans vermissen ganz offensichtlich unsere grossartige Betty Böser) haben sich nach dem Aufstieg Captain Yannick Stacher sowie der langjährige Spieler und Assistenztrainer Nico Abegglen verabschiedet. Letzterer spielte einst Super League beim FC St. Gallen und Challenge League beim FC Vaduz.

In den Strichkampf involviert sein werden wohl auch die beiden Tessiner Vereine Locarno und Mendrisio. Ausserdem könnte es – aufgrund beziehungsweise als Folge der Turbulenzen während der letzten Saison – nun möglicherweise auch für Eschen/Mauren eng werden. Das Auftakt-Programm ist für die Liechtensteiner jedenfalls schon einmal happig. Es geht auswärts ins Tessin zu Aufstiegskandidat Taverne.

Vieles spricht dafür, dass die Gruppe 3 auch in dieser Saison zu den ausgeglichensten der 1. Liga gehören wird. Im Rennen um die Aufstiegsspiele dürfte jeder Punkt zählen – und im Tabellenkeller wohl erst recht. Die Voraussetzungen für eine intensive Saison mit vielen engen Duellen sind jedenfalls gegeben.

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