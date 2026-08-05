Favoriten wollen nachlegen – GVO sucht die ersten Punkte

– Foto: Dominique Kulhoff

Nach einem torreichen Auftakt geht die Bezirksliga Weser-Ems Staffel 2 in den zweiten Spieltag. Vor allem Landesliga-Absteiger SV Brake unterstrich mit dem 5:2-Erfolg beim Delmenhorster TB direkt seine Ambitionen, während die Aufsteiger Delmenhorster TB, FC FW Zetel und TuS Petersfehn zum Saisonstart Niederlagen hinnehmen mussten. Nun gilt es für die Neulinge, die ersten Punkte einzufahren, während die etablierten Teams ihren gelungenen Auftakt bestätigen wollen.

Fr., 07.08.2026, 20:00 Uhr SV Brake SV Brake FC Rastede FC Rastede 20:00 PUSH

Mit dem SV Brake und dem FC Rastede treffen zwei Mannschaften aufeinander, die mit unterschiedlichen Gefühlen in den zweiten Spieltag gehen. Der Landesliga-Absteiger überzeugte beim 5:2-Erfolg in Delmenhorst, während Rastede trotz einer ordentlichen Leistung mit 1:2 in Großenkneten den Kürzeren zog. Brake geht mit dem Rückenwind des Auftakts als Favorit in die Partie.

Der Heidmühler FC setzte mit dem 5:0 gegen Aufsteiger TuS Petersfehn direkt ein Ausrufezeichen. Nun will die Mannschaft auch aus Nordenham die drei Punkte mitnehmen. Die Gastgeber hoffen nach der 1:4-Niederlage beim VfL Oldenburg II auf eine deutliche Leistungssteigerung.

Für beide Mannschaften geht es bereits früh um die ersten Punkte. Aufsteiger TuS Petersfehn musste sich zum Auftakt deutlich mit 0:5 beim Heidmühler FC geschlagen geben, während GVO Oldenburg mit 1:3 gegen den FC Hude unterlag. Beide Teams dürften entsprechend motiviert sein, den Fehlstart zu vermeiden.

Der FC Hude reist mit Rückenwind in den zweiten Spieltag. Nach dem 3:1-Erfolg bei GVO Oldenburg soll nun gegen TuS Obenstrohe der zweite Sieg folgen. Die Gäste hingegen wollen nach der 1:4-Niederlage bei Tur Abdin Delmenhorst eine Reaktion zeigen.

So., 09.08.2026, 15:00 Uhr SV Tur Abdin Delmenhorst SV Tur Abdin Wilhelmshavener SC Frisia WSC Frisia 15:00 PUSH

Tur Abdin Delmenhorst feierte mit dem 4:1 gegen TuS Obenstrohe einen gelungenen Saisonstart und möchte nun nachlegen. Für den Wilhelmshavener SC Frisia beginnt die Saison erst am zweiten Spieltag. Entsprechend spannend wird sein, wie die Gäste in den Wettbewerb starten.

So., 09.08.2026, 15:00 Uhr VfL Stenum VfL Stenum TV Jahn Delmenhorst TV Jahn 15:00 PUSH

Auch für den VfL Stenum beginnt die Spielzeit erst am zweiten Spieltag. Mit dem TV Jahn Delmenhorst wartet allerdings direkt eine der formstärksten Mannschaften des Auftakts, die FC FW Zetel mit 6:1 bezwang. Stenum steht damit gleich zu Beginn vor einer echten Bewährungsprobe.

Aufsteiger FC FW Zetel wartet nach der deutlichen 1:6-Niederlage beim TV Jahn Delmenhorst auf die ersten Punkte. Mit dem TSV Großenkneten gastiert jedoch eine Mannschaft, die ihren Saisonauftakt gegen den FC Rastede erfolgreich gestaltete. Zetel steht damit vor der nächsten anspruchsvollen Aufgabe.