Favoriten wanken, Spitze bleibt stabil

Der 23. Spieltag der Kreisliga A Köln brachte torreiche Begegnungen und mehrere enge Entscheidungen. Tabellenführer SC Köln Weiler Volkhoven 1948 verteidigte seine Position, während sich dahinter ein enges Rennen entwickelt. Besonders im Mittelfeld und Tabellenkeller fielen wichtige Entscheidungen.
Südwest überrollt Pesch deutlich
Der Tabellenvierte DJK Südwest Köln II wurde seiner Favoritenrolle gegen den 15. FC Pesch II eindrucksvoll gerecht. Beim 8:1 dominierten die Gastgeber nahezu über die gesamte Spielzeit und stellten früh die Weichen. Pesch gelang lediglich ein zwischenzeitlicher Treffer, blieb defensiv jedoch überfordert. Südwest festigt damit seine Position im oberen Tabellendrittel.
DJK Südwest Köln II – FC Pesch II 8:1
DJK Südwest Köln II: Wesley Bloeming, Marcel Lebendig, Benedikt Walgenbach, Nic Best (36. Christos Tsentekidis), Mika Berger (46. Nils Rauschert), Severin Meyer, Marvin Lebendig (46. Benjamin Magoley), Henri Erlen, Tarek-Samuel Renusch (61. Max Jakob Berghaus), Paul Rödig (55. Eric Weber), Felix Tolksdorf
FC Pesch II: Lukas Polsfuss, Christian Schmitz, Cem Yilmaz (46. Yaroslav Pavliuk), Niclas Scharfenberg, Pascal Tonou, Ömer Faruk Vargün, Jayden Sinkala, Jones Bahoura (46. Vladyslav Pavliuk) (55. Yaroslav Mezhebytskyi), Jesse Modebelu Okoye (76. Yassim Saibou)
Tore: 1:0 Tarek-Samuel Renusch (25.), 2:0 Severin Meyer (38.), 2:1 Jayden Sinkala (40.), 3:1 Henri Erlen (48.), 4:1 Christos Tsentekidis (60.), 5:1 Felix Tolksdorf (64.), 6:1 Felix Tolksdorf (75.), 7:1 Max Jakob Berghaus (84.), 8:1 Severin Meyer (85.)
Weiler besteht knappe Prüfung bei Casa
Tabellenführer SC Köln Weiler Volkhoven 1948 setzte sich beim Neunten Ideal CF Casa de Espana mit 2:1 durch. Nach der Führung per Foulelfmeter glich Casa zwischenzeitlich aus, ehe Weiler erneut zuschlug. Die Partie blieb bis in die Schlussphase offen. Der Spitzenreiter behauptet damit seine stabile Form.
Ideal Club de Futbol Casa de Espana 1967 – SC Köln Weiler Volkhoven 1948 1:2
Ideal Club de Futbol Casa de Espana 1967: Sander Wenzel, Moritz Breucker, Jakob Lothspeich, Mattis Ben Voß, Paul Lukas Feifel, Luca Öztekin (72. Leonard Hamann), Justin Koch, Marlon Javier Zambrano Loor (59. Ahmed Abu Affan), Julian Birk (81. Tillmann Tröster), Jona Schulze, Mathis Büchter
SC Köln Weiler Volkhoven 1948: Julian Krajnc, Richy Söntgen, Jan Maximilian Fonkou, Marius Geertschuis, Michael Gardawski, Dominik Knauer, Kristoph Smolarek, Simon Geertschuis, Patrick Ince, Niko Kuhn, Simon Von der Linden
Tore: 0:1 Marius Geertschuis (33. Foulelfmeter), 1:1 Paul Lukas Feifel (55.), 1:2 Michael Gardawski (61.)
Kalk setzt sich im Spitzenspiel durch
Der Tabellendritte SC Borussia Köln-Kalk 05 gewann ein torreiches Duell gegen den Fünften VfL Rheingold Köln-Poll 1912 mit 4:3. Kalk führte zwischenzeitlich deutlich, ließ den Gegner jedoch nochmals herankommen. Poll verkürzte in der Schlussphase bis auf ein Tor. Kalk behauptet damit seinen Platz in der Spitzengruppe.
SC Borussia Köln-Kalk 05 – VfL Rheingold Köln-Poll 1912 4:3
SC Borussia Köln-Kalk 05: Beytullah Akduman, Burak Canli, Michael-Mensah Oteng-Appiah, Denke Benjamin, Kennedy Loritz, Yaya Issa Kone, Valerio Fariello-D´Annucci, Albin Hoti (70. Abdelhamid Aharroud), Mohamed Mastur, Abdelaziz Mastur (77. Burhan Akduman), Messie Kiwala (77. Mouhaymen Rachdi)
VfL Rheingold Köln-Poll 1912: Robin Spiegel, Marco Rennen, Abderahman Ladouali, Emil Höhmann (57. Ilhan Gündogan), Simon Schmischke, Oliver Awale, Marco Selbach, Julien Gromann (82. Yaakoub Ladouali), Karol Dziadek (72. Bleron Syla), Tim Weinrich, Magnus Kleß
Tore: 1:0 Albin Hoti (48.), 2:0 Abdelaziz Mastur (52.), 3:0 Messie Kiwala (54.), 3:1 Magnus Kleß (55.), 4:1 Messie Kiwala (65.), 4:2 Magnus Kleß (85.), 4:3 Magnus Kleß (90. Foulelfmeter)
Rot: Burhan Akduman (90./SC Borussia Köln-Kalk 05/)
Dellbrück dreht Partie gegen Olympia
Der Tabellenelfte SV Adler Dellbrück gewann mit 2:1 gegen den Achten ESV Olympia Köln. Nach frühem Rückstand kämpfte sich Dellbrück zurück ins Spiel und erzielte den Siegtreffer in der Nachspielzeit. Olympia ließ trotz Führung wichtige Punkte liegen. Dellbrück verschafft sich Luft im Mittelfeld.
SV Adler Dellbrück – ESV Olympia Köln 2:1
SV Adler Dellbrück: Nils Christian Wieland, Mirko Rümenapp, Mark Depta, Frederic Studen (89. Jan Luca Deutz), Fabian Studen, Yanik Noah Diaby, Silas Tobias Mitze (65. Jannis Benjamin Soriano-Eupen), Felix Eich, Florian Semmler (14. Sidy Laye Ka), Moritz Moik (90. Lukas Thiesen), Elian Folkman (79. Can Temel)
ESV Olympia Köln: Elias Brandt, Erik Hujer, Laurin Mebus (78. Mats Pilz), Henning Hoffmann (73. Kilwa Pombo), Ben Heimann, Anton Willem Laing, Kilian De Lange, Marcel Brillowski, Lennard Jarvis (85. Efe Karatas), Gianluca Raguse, Anton Ström (89. Niklas Hadel)
Tore: 0:1 Ben Heimann (3.), 1:1 Elian Folkman (26.), 2:1 Mirko Rümenapp (90.+1)
Weitere Ergebnisse des Spieltags: