Favoriten wanken, Spitze bleibt stabil

– Foto: Michael Schmidt

Der 23. Spieltag der Kreisliga A Köln brachte torreiche Begegnungen und mehrere enge Entscheidungen. Tabellenführer SC Köln Weiler Volkhoven 1948 verteidigte seine Position, während sich dahinter ein enges Rennen entwickelt. Besonders im Mittelfeld und Tabellenkeller fielen wichtige Entscheidungen.

Der Tabellenvierte DJK Südwest Köln II wurde seiner Favoritenrolle gegen den 15. FC Pesch II eindrucksvoll gerecht. Beim 8:1 dominierten die Gastgeber nahezu über die gesamte Spielzeit und stellten früh die Weichen. Pesch gelang lediglich ein zwischenzeitlicher Treffer, blieb defensiv jedoch überfordert. Südwest festigt damit seine Position im oberen Tabellendrittel.

Tabellenführer SC Köln Weiler Volkhoven 1948 setzte sich beim Neunten Ideal CF Casa de Espana mit 2:1 durch. Nach der Führung per Foulelfmeter glich Casa zwischenzeitlich aus, ehe Weiler erneut zuschlug. Die Partie blieb bis in die Schlussphase offen. Der Spitzenreiter behauptet damit seine stabile Form.

Ideal Club de Futbol Casa de Espana 1967 – SC Köln Weiler Volkhoven 1948 1:2

Ideal Club de Futbol Casa de Espana 1967: Sander Wenzel, Moritz Breucker, Jakob Lothspeich, Mattis Ben Voß, Paul Lukas Feifel, Luca Öztekin (72. Leonard Hamann), Justin Koch, Marlon Javier Zambrano Loor (59. Ahmed Abu Affan), Julian Birk (81. Tillmann Tröster), Jona Schulze, Mathis Büchter

SC Köln Weiler Volkhoven 1948: Julian Krajnc, Richy Söntgen, Jan Maximilian Fonkou, Marius Geertschuis, Michael Gardawski, Dominik Knauer, Kristoph Smolarek, Simon Geertschuis, Patrick Ince, Niko Kuhn, Simon Von der Linden

Tore: 0:1 Marius Geertschuis (33. Foulelfmeter), 1:1 Paul Lukas Feifel (55.), 1:2 Michael Gardawski (61.)

Kalk setzt sich im Spitzenspiel durch

Der Tabellendritte SC Borussia Köln-Kalk 05 gewann ein torreiches Duell gegen den Fünften VfL Rheingold Köln-Poll 1912 mit 4:3. Kalk führte zwischenzeitlich deutlich, ließ den Gegner jedoch nochmals herankommen. Poll verkürzte in der Schlussphase bis auf ein Tor. Kalk behauptet damit seinen Platz in der Spitzengruppe.