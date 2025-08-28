Favoriten unter sich? Vichttal startet gegen Hohkeppel in die Saison

Die Mittelrheinliga startet für den VfL Vichttal mit einem echten Prüfstein: Am Sonntag empfängt die Mannschaft von Trainer Andi Avramovic den Absteiger SV Eintracht Hohkeppel, der nach nur einem Jahr Regionalliga zurück in der Oberliga ist. Während die Gäste in einer Umfrage zum Titelfavoriten Nummer eins gekürt wurden, landet Vichttal immerhin auf Platz drei – ein brisantes Duell gleich zum Auftakt.
Philip Gibbons, Mitglied der sportlichen Leitung, blickt mit Vorfreude auf den Start: „Wir freuen uns natürlich sehr darüber, mit einem Heimspiel in die Saison starten zu dürfen. Wir hatten uns aufwändig für das Eröffnungsspiel der Mittelrheinliga beworben, das ist uns allerdings verwehrt geblieben. Es kommt uns ein wenig vor wie letzte Saison, als wir zum Saisonauftakt den Bonner SC zuhause hatten. Da kommt am Sonntag eine Top-Mannschaft zum Dörenberg und wir werden 100 Prozent fokussiert sein. Alle freuen sich darauf, dass es endlich wieder losgeht.“
Die Vorbereitung lief aus Sicht des Vereins trotz des großen Umbruchs im Kader reibungslos. Auch personell gibt es positive Nachrichten: „Bei uns sind glücklicherweise alle fit. Sogar Niklas Valerius und Malte Roth sind mittlerweile wieder im Training.“
Bei den Gästen ist die Situation komplizierter. Nach dem plötzlichen Rücktritt von Pablo González-Huerta in der Vorbereitung hat erneut Sportdirektor Kevin Theisen das Traineramt übernommen. Trotz dieser Turbulenzen gilt Hohkeppel in den Augen vieler Umfrageteilnehmer als Favorit auf die Meisterschaft. Mit 19 Neuzugängen und 16 Abgängen hätte dabei der Umbruch im Team kaum größer sein können.