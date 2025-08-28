Für die Mannschaft des VfL Vichttal gibt es zum Start gegen Eintracht Hohkeppel gleich einen Härtetest! – Foto: Michael Schneiders

Favoriten unter sich? Vichttal startet gegen Hohkeppel in die Saison Top-Spiel zum Auftakt: Heimspiel am Dörenberg gegen den Regionalliga-Absteigerrn Verlinkte Inhalte Mittelrheinliga Hohkeppel VfL Vichttal

Die Mittelrheinliga startet für den VfL Vichttal mit einem echten Prüfstein: Am Sonntag empfängt die Mannschaft von Trainer Andi Avramovic den Absteiger SV Eintracht Hohkeppel, der nach nur einem Jahr Regionalliga zurück in der Oberliga ist. Während die Gäste in einer Umfrage zum Titelfavoriten Nummer eins gekürt wurden, landet Vichttal immerhin auf Platz drei – ein brisantes Duell gleich zum Auftakt.

Gibbons: „Da kommt am Sonntag eine Top-Mannschaft “ Philip Gibbons, Mitglied der sportlichen Leitung, blickt mit Vorfreude auf den Start: „Wir freuen uns natürlich sehr darüber, mit einem Heimspiel in die Saison starten zu dürfen. Wir hatten uns aufwändig für das Eröffnungsspiel der Mittelrheinliga beworben, das ist uns allerdings verwehrt geblieben. Es kommt uns ein wenig vor wie letzte Saison, als wir zum Saisonauftakt den Bonner SC zuhause hatten. Da kommt am Sonntag eine Top-Mannschaft zum Dörenberg und wir werden 100 Prozent fokussiert sein. Alle freuen sich darauf, dass es endlich wieder losgeht.“

Die Vorbereitung lief aus Sicht des Vereins trotz des großen Umbruchs im Kader reibungslos. Auch personell gibt es positive Nachrichten: „Bei uns sind glücklicherweise alle fit. Sogar Niklas Valerius und Malte Roth sind mittlerweile wieder im Training.“ Hohkeppel im Umbruch – aber mit Titelambitionen