Favoriten unter Druck: Wer hält, wer bricht ein?

Der 16. Spieltag der Kreisliga A2 Bochum bietet eine Mischung aus klaren tabellarischen Ausgangslagen und direkten Duellen im Mittelfeld. Besonders im Kampf um den Aufstieg wie auch im unteren Tabellenbereich können sich an diesem Wochenende entscheidende Tendenzen entwickeln.

DJK Adler Riemke II (15.) – SV Langendreer 04 (3.) | 12:45 Uhr Riemke II steht mit 8 Punkten klar im Tabellenkeller. Langendreer 04 gehört mit 32 Punkten zu den Topteams und überzeugt besonders defensiv. Die Form spricht eindeutig für den Gast. Expertentipp: 0:4

SV Herbede II (11.) – DJK Teutonia Ehrenfeld (6.) | 12:30 Uhr Herbede II verfügt über 19 Punkte und steht damit im unteren Bereich des Mittelfelds. Teutonia Ehrenfeld liegt mit 25 Punkten näher an der oberen Tabellenhälfte, jedoch mit wechselhafter Form. Beide Teams besitzen ähnliche Defensivwerte, Ehrenfeld aber die bessere Offensivbilanz. Expertentipp: 1:2

SC Weitmar 45 II (12.) – TuRa Rüdinghausen (4.) | 13:00 Uhr

Weitmar II versucht, sich von unten abzusetzen, während Rüdinghausen mit 27 Punkten fester Bestandteil der Top-5 bleibt. Beide mit schwankender Form, jedoch auf unterschiedlichem Niveau.

Expertentipp: 1:3

TuS Stockum (1.) – Concordia Wiemelhausen II (13.) | 14:45 Uhr

Stockum dominiert die Liga mit 39 Punkten und einem Torverhältnis von 62:15. Wiemelhausen II kämpft mit nur 13 Punkten gegen die untere Zone an. Das Duell stellt den größten Klassenunterschied des Spieltags dar.

Expertentipp: 7:0

SuS Wilhelmshöhe (7.) – Türk Amacspor Dahlhausen (14.) | 14:45 Uhr

Wilhelmshöhe steht mit solider Saisonleistung im Mittelfeld. Dahlhausen mit nur 9 Punkten und hoher Gegentorzahl gehört zu den defensiv schwächsten Teams.

Expertentipp: 3:1

DJK Märkisch Hattingen (16.) – TuS Kaltehardt (12.) | 15:15 Uhr

Märkisch Hattingen bildet mit 4 Punkten das Schlusslicht, während Kaltehardt mit 17 Punkten etwas Abstand gestalten konnte. Die Form spricht klar für die Gäste.

Expertentipp: 1:3

RW Stiepel (2.) – DJK TuS Ruhrtal Witten (8.) | 15:15 Uhr

Stiepel ist erster Verfolger von Stockum und stellt die torgefährlichste Offensive der Liga. Ruhrtal steht im Mittelfeld, präsentiert sich jedoch defensiv solide (abgesehen vom letzten Spiel).

Expertentipp: 5:1

FSV Witten (9.) – TuS Querenburg (5.) | 15:15 Uhr

Mit nur fünf Punkten Abstand treffen zwei Teams mit ähnlicher Formkurve aufeinander. Querenburg besitzt die stabilere Tordifferenz, FSV Witten hingegen das Potenzial, sich nach oben zu orientieren.

Expertentipp: 2:2

Der 16. Spieltag bietet also eine klare Rollenverteilung an der Spitze, doch vor allem im Mittelfeld und im Tabellenkeller können wichtige Weichen gestellt werden. Während Stockum und Stiepel unter Beobachtung stehen, sind Kaltehardt, Dahlhausen und Märkisch Hattingen zu Punkten gezwungen, um nicht endgültig im Abstiegssog zu versinken. Überraschungen sind möglich. Besonders dort, wo Tabellenabstand und aktueller Formwert nicht übereinstimmen.