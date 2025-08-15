Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Schwabsburgs Torjäger Tim Zimmermann (weißes Trikot) gehörte schon vergangene Saison zu den Ausnahmespielern in der A-Klasse Mainz-Bingen. – Foto: Sascha Kopp
Favoriten und „Stars“: Das bringt die neue A-Klassen-Saison
Am Freitag startet die A-Klasse Mainz-Bingen „verspätet“ in die neue Spielzeit, vor der Liga-Experte Angelo Casa seine persönlichen Tipps und Geheimfavoriten verrät
Mainz-Bingen. Mit zwei vorgezogenen Partien startet die A-Klasse Mainz-Bingen am Freitagabend in die neue Spielzeit. Liga-Insider Angelo Casa, Ende Mai mit dem FC Nackenheim überraschend in die B-Klasse abgestiegen und dort aktuell Abteilungsleiter und Sportlicher Leiter beim FCN, schaut in drei Kategorien auf die neue Saison und sagt vor dem Kick-off ...
… zu den Aufstiegsfavoriten: „Zu den Favoriten zähle ich die Schwabsburger, da sie letzte Saison oben mitgespielt und den Kader fast komplett gehalten haben. Ich glaube, dass sie mit Dennis Bingenheimer auch einen sehr guten Trainer haben.