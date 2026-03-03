Favoriten stürzen, Keller bebt

Der 17. Spieltag der Kreisliga A Köln wirbelt die Tabelle durcheinander: Der Spitzenreiter patzt, der Verfolger kassiert eine klare Niederlage – und im Tabellenkeller fallen viele Tore.
Blau-Weiß überrollt den Zweiten
Der Achte SC Blau-Weiß 06 Köln II (26 Punkte) bezwang den Tabellenzweiten VfL Rheingold Köln-Poll 1912 (33) deutlich mit 5:2. Nach früher 2:0-Führung durch Christian Baur (10.) und Christian Becker (20.) glich Poll noch vor der Pause aus. In der Schlussphase entschied Blau-Weiß die Partie durch Becker (73.), Nils Bornmann (78.) und Tim-Maxim Harwardt (90.). Poll kassierte damit die sechste Saisonniederlage und verpasste es, Druck auf die Spitze auszuüben. Blau-Weiß festigte Rang acht und bestätigte seine Offensivstärke.
SC Blau-Weiß 06 Köln II – VfL Rheingold Köln-Poll 1912 5:2
SC Blau-Weiß 06 Köln II: Patrick Ulrich, Christian Baur, Sebastian Häder, Jeremy Kuck, Nils Bornmann, Nys Erichsen (59. Hannes Löhr), Maximilian Schlinkert (78. Steffen Cramer), Felipe Borges Campos (59. Quentin Herbst), Jonas Behrenbruch, Peter Höh (66. Tim-Maxim Harwardt), Christian Becker (84. Niklas Hauck)
VfL Rheingold Köln-Poll 1912: Robin Spiegel, Marco Rennen (55. Niklas Robien), Max Dreyer (78. Yaakoub Ladouali), Simon Schmischke, Jan Bruns, Thomas De Palma (46. Karo Arif), Oliver Awale (72. Jonas Droop), Marco Selbach, Julien Gromann, Tim Weinrich, Magnus Kleß
Tore: 1:0 Christian Baur (10.), 2:0 Christian Becker (20.), 2:1 Thomas De Palma (24.), 2:2 Magnus Kleß (37.), 3:2 Christian Becker (73.), 4:2 Nils Bornmann (78.), 5:2 Tim-Maxim Harwardt (90.)
Kalk dreht das Verfolgerduell
Der Vierte SC Borussia Köln-Kalk 05 (30) setzte sich beim Fünften DJK Südwest Köln II (29) mit 4:3 durch. Mohamed Mastur traf früh (2.) und später erneut (68.), dazwischen entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Nach dem 2:2 durch Felix Tolksdorf (50.) zog Kalk binnen zwei Minuten durch Mastur und Christian Mohr (70., Handelfmeter) davon. Südwest kam nur noch zum Anschluss (78.). Kalk behauptet damit Rang vier und vergrößert den Abstand auf Südwest.
DJK Südwest Köln II – SC Borussia Köln-Kalk 05 3:4
DJK Südwest Köln II: David Buchheim, Marcel Lebendig, Frederik Michalski (65. David Leon Müller), Benedikt Walgenbach (72. Fabian Scheidt), Nic Best, Severin Meyer, Marvin Lebendig (55. Henri Erlen), Andreas Bartosinski, Konrad Klaus Motschmann (72. Eric Weber), Janek Monschau (55. Paul Wegener), Felix Tolksdorf
SC Borussia Köln-Kalk 05: Beytullah Akduman, Michael-Mensah Oteng-Appiah, Denke Benjamin (90. Emre Kaya), Christian Mohr, Kennedy Loritz, Yaya Issa Kone (46. Vincent Maximilian Hafner), Valerio Fariello-D´Annucci, Albin Hoti, Mohamed Mastur, Mouhaymen Rachdi, Tugra Mercan (90. Burak Akduman)
Tore: 0:1 Mohamed Mastur (2.), 1:1 Felix Tolksdorf (41.), 1:2 Albin Hoti (48.), 2:2 Felix Tolksdorf (50.), 2:3 Mohamed Mastur (68.), 2:4 Christian Mohr (70. Handelfmeter), 3:4 David Leon Müller (78.)
Spitzenreiter stolpert gegen Lindenthal
Tabellenführer SC Köln Weiler Volkhoven 1948 (41) unterlag dem Siebten SC Borussia Lindenthal-Hohenlind II (27) mit 0:1. Benedict Pohl erzielte bereits in der 12. Minute den entscheidenden Treffer. Weiler fand trotz Feldvorteilen keine Antwort auf die kompakte Defensive der Gäste. Es war erst die zweite Saisonniederlage des Primus. Lindenthal rückt näher an die obere Tabellenhälfte heran.
SC Köln Weiler Volkhoven 1948 – SC Borussia Lindenthal-Hohenlind II 0:1
SC Köln Weiler Volkhoven 1948:
SC Borussia Lindenthal-Hohenlind II: Leo Sauer, Mouhamed-Cherif-Dine Sanni, Pascal Japes (55. Joussef El Hassan), Jason Rank, Sven Krämer, Sebastian Holle, Theodor Kremoser, Benedict Pohl, Nico Roschmann (60. Bjarne Windmann), Tom Kanz (69. Moritz Rogge), Marvin Wichmann (60. Buba Taal)
Tore: 0:1 Benedict Pohl (12.)
Weitere Spiele am Wochenende: