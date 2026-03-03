Favoriten stürzen, Keller bebt Weiler verliert, Poll bricht ein – Olympia rückt vor. von Jessica-Arantxa Offermann Revès · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Michael Schmidt

Der 17. Spieltag der Kreisliga A Köln wirbelt die Tabelle durcheinander: Der Spitzenreiter patzt, der Verfolger kassiert eine klare Niederlage – und im Tabellenkeller fallen viele Tore.

Blau-Weiß überrollt den Zweiten Der Achte SC Blau-Weiß 06 Köln II (26 Punkte) bezwang den Tabellenzweiten VfL Rheingold Köln-Poll 1912 (33) deutlich mit 5:2. Nach früher 2:0-Führung durch Christian Baur (10.) und Christian Becker (20.) glich Poll noch vor der Pause aus. In der Schlussphase entschied Blau-Weiß die Partie durch Becker (73.), Nils Bornmann (78.) und Tim-Maxim Harwardt (90.). Poll kassierte damit die sechste Saisonniederlage und verpasste es, Druck auf die Spitze auszuüben. Blau-Weiß festigte Rang acht und bestätigte seine Offensivstärke.

SC Blau-Weiß 06 Köln II – VfL Rheingold Köln-Poll 1912 5:2

SC Blau-Weiß 06 Köln II: Patrick Ulrich, Christian Baur, Sebastian Häder, Jeremy Kuck, Nils Bornmann, Nys Erichsen (59. Hannes Löhr), Maximilian Schlinkert (78. Steffen Cramer), Felipe Borges Campos (59. Quentin Herbst), Jonas Behrenbruch, Peter Höh (66. Tim-Maxim Harwardt), Christian Becker (84. Niklas Hauck)

VfL Rheingold Köln-Poll 1912: Robin Spiegel, Marco Rennen (55. Niklas Robien), Max Dreyer (78. Yaakoub Ladouali), Simon Schmischke, Jan Bruns, Thomas De Palma (46. Karo Arif), Oliver Awale (72. Jonas Droop), Marco Selbach, Julien Gromann, Tim Weinrich, Magnus Kleß

Tore: 1:0 Christian Baur (10.), 2:0 Christian Becker (20.), 2:1 Thomas De Palma (24.), 2:2 Magnus Kleß (37.), 3:2 Christian Becker (73.), 4:2 Nils Bornmann (78.), 5:2 Tim-Maxim Harwardt (90.)

Kalk dreht das Verfolgerduell Der Vierte SC Borussia Köln-Kalk 05 (30) setzte sich beim Fünften DJK Südwest Köln II (29) mit 4:3 durch. Mohamed Mastur traf früh (2.) und später erneut (68.), dazwischen entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Nach dem 2:2 durch Felix Tolksdorf (50.) zog Kalk binnen zwei Minuten durch Mastur und Christian Mohr (70., Handelfmeter) davon. Südwest kam nur noch zum Anschluss (78.). Kalk behauptet damit Rang vier und vergrößert den Abstand auf Südwest.