Ligabericht

Favoriten stürzen, Keller bebt

Weiler verliert, Poll bricht ein – Olympia rückt vor.

von Jessica-Arantxa Offermann Revès · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Michael Schmidt

Der 17. Spieltag der Kreisliga A Köln wirbelt die Tabelle durcheinander: Der Spitzenreiter patzt, der Verfolger kassiert eine klare Niederlage – und im Tabellenkeller fallen viele Tore.

Blau-Weiß überrollt den Zweiten

Der Achte SC Blau-Weiß 06 Köln II (26 Punkte) bezwang den Tabellenzweiten VfL Rheingold Köln-Poll 1912 (33) deutlich mit 5:2. Nach früher 2:0-Führung durch Christian Baur (10.) und Christian Becker (20.) glich Poll noch vor der Pause aus. In der Schlussphase entschied Blau-Weiß die Partie durch Becker (73.), Nils Bornmann (78.) und Tim-Maxim Harwardt (90.). Poll kassierte damit die sechste Saisonniederlage und verpasste es, Druck auf die Spitze auszuüben. Blau-Weiß festigte Rang acht und bestätigte seine Offensivstärke.

So., 01.03.2026, 13:00 Uhr
SC Blau-Weiß 06 Köln
SC Blau-Weiß 06 KölnBlau-Weiß II
VfL Rheingold Köln-Poll 1912
VfL Rheingold Köln-Poll 1912VfL Poll
5
2
Abpfiff
+Video

SC Blau-Weiß 06 Köln II – VfL Rheingold Köln-Poll 1912 5:2
SC Blau-Weiß 06 Köln II: Patrick Ulrich, Christian Baur, Sebastian Häder, Jeremy Kuck, Nils Bornmann, Nys Erichsen (59. Hannes Löhr), Maximilian Schlinkert (78. Steffen Cramer), Felipe Borges Campos (59. Quentin Herbst), Jonas Behrenbruch, Peter Höh (66. Tim-Maxim Harwardt), Christian Becker (84. Niklas Hauck)
VfL Rheingold Köln-Poll 1912: Robin Spiegel, Marco Rennen (55. Niklas Robien), Max Dreyer (78. Yaakoub Ladouali), Simon Schmischke, Jan Bruns, Thomas De Palma (46. Karo Arif), Oliver Awale (72. Jonas Droop), Marco Selbach, Julien Gromann, Tim Weinrich, Magnus Kleß
Tore: 1:0 Christian Baur (10.), 2:0 Christian Becker (20.), 2:1 Thomas De Palma (24.), 2:2 Magnus Kleß (37.), 3:2 Christian Becker (73.), 4:2 Nils Bornmann (78.), 5:2 Tim-Maxim Harwardt (90.)

Kalk dreht das Verfolgerduell

Der Vierte SC Borussia Köln-Kalk 05 (30) setzte sich beim Fünften DJK Südwest Köln II (29) mit 4:3 durch. Mohamed Mastur traf früh (2.) und später erneut (68.), dazwischen entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Nach dem 2:2 durch Felix Tolksdorf (50.) zog Kalk binnen zwei Minuten durch Mastur und Christian Mohr (70., Handelfmeter) davon. Südwest kam nur noch zum Anschluss (78.). Kalk behauptet damit Rang vier und vergrößert den Abstand auf Südwest.

So., 01.03.2026, 13:00 Uhr
DJK Südwest Köln
DJK Südwest KölnDJK Südwest II
SC Borussia Köln-Kalk 05
SC Borussia Köln-Kalk 05SC Köln-Kalk
3
4
Abpfiff

DJK Südwest Köln II – SC Borussia Köln-Kalk 05 3:4
DJK Südwest Köln II: David Buchheim, Marcel Lebendig, Frederik Michalski (65. David Leon Müller), Benedikt Walgenbach (72. Fabian Scheidt), Nic Best, Severin Meyer, Marvin Lebendig (55. Henri Erlen), Andreas Bartosinski, Konrad Klaus Motschmann (72. Eric Weber), Janek Monschau (55. Paul Wegener), Felix Tolksdorf
SC Borussia Köln-Kalk 05: Beytullah Akduman, Michael-Mensah Oteng-Appiah, Denke Benjamin (90. Emre Kaya), Christian Mohr, Kennedy Loritz, Yaya Issa Kone (46. Vincent Maximilian Hafner), Valerio Fariello-D´Annucci, Albin Hoti, Mohamed Mastur, Mouhaymen Rachdi, Tugra Mercan (90. Burak Akduman)
Tore: 0:1 Mohamed Mastur (2.), 1:1 Felix Tolksdorf (41.), 1:2 Albin Hoti (48.), 2:2 Felix Tolksdorf (50.), 2:3 Mohamed Mastur (68.), 2:4 Christian Mohr (70. Handelfmeter), 3:4 David Leon Müller (78.)

Spitzenreiter stolpert gegen Lindenthal

Tabellenführer SC Köln Weiler Volkhoven 1948 (41) unterlag dem Siebten SC Borussia Lindenthal-Hohenlind II (27) mit 0:1. Benedict Pohl erzielte bereits in der 12. Minute den entscheidenden Treffer. Weiler fand trotz Feldvorteilen keine Antwort auf die kompakte Defensive der Gäste. Es war erst die zweite Saisonniederlage des Primus. Lindenthal rückt näher an die obere Tabellenhälfte heran.

So., 01.03.2026, 15:00 Uhr
SC Köln Weiler Volkhoven 1948
SC Köln Weiler Volkhoven 1948SC Volkhoven
SC Borussia Lindenthal-Hohenlind
SC Borussia Lindenthal-HohenlindLindenthal II
0
1
Abpfiff

SC Köln Weiler Volkhoven 1948 – SC Borussia Lindenthal-Hohenlind II 0:1
SC Köln Weiler Volkhoven 1948:
SC Borussia Lindenthal-Hohenlind II: Leo Sauer, Mouhamed-Cherif-Dine Sanni, Pascal Japes (55. Joussef El Hassan), Jason Rank, Sven Krämer, Sebastian Holle, Theodor Kremoser, Benedict Pohl, Nico Roschmann (60. Bjarne Windmann), Tom Kanz (69. Moritz Rogge), Marvin Wichmann (60. Buba Taal)
Tore: 0:1 Benedict Pohl (12.)

Weitere Spiele am Wochenende:

So., 01.03.2026, 13:15 Uhr
Ideal Club de Futbol Casa de Espana 1967
Ideal Club de Futbol Casa de Espana 1967Casa Espana
TuS 1887 Roland Bürrig
TuS 1887 Roland BürrigTuS Bürrig
2
2
Abpfiff
+Video

So., 01.03.2026, 13:15 Uhr
FC Pesch
FC PeschPesch II
TuS Köln-Stammheim 1889
TuS Köln-Stammheim 1889Stammheim
3
6
Abpfiff

So., 01.03.2026, 15:15 Uhr
SV Gremberg Humboldt 60/62
SV Gremberg Humboldt 60/62SV Gremberg
ESV Olympia Köln
ESV Olympia KölnOlympia Köln
1
4
Abpfiff

So., 01.03.2026, 15:15 Uhr
VfR Sinnersdorf 1928
VfR Sinnersdorf 1928Sinnersdorf
SV Adler Dellbrück
SV Adler DellbrückDellbrück
1
4
Abpfiff

So., 01.03.2026, 15:30 Uhr
SC West Köln
SC West KölnWest Köln
Bosna Köln
Bosna KölnBosna
1
1
Abpfiff