Favoriten stolpern, Keller lebt: Überraschungen am 26. Spieltag

Der 26. Spieltag der Bezirksliga Staffel 4 brachte gleich mehrere Überraschungen. Während Tabellenführer Eicherscheid und Verfolger Hilfarth patzten, sammelten zahlreiche Teams im engen Tabellenkeller wichtige Punkte.
Erkelenz schockt den Spitzenreiter
Der abstiegsbedrohte SC Erkelenz landete gegen Tabellenführer Germania Eicherscheid den wohl überraschendsten Sieg des Spieltags. Marcel Nickels und Enrico Kos sorgten bereits nach 18 Minuten für die frühe Entscheidung zugunsten des Tabellenneunten. Eicherscheid fand offensiv kaum Lösungen und blieb erstmals seit Wochen deutlich unter seinem Niveau. Trotz der Niederlage bleibt die Germania an der Spitze, verpasste jedoch einen großen Schritt Richtung Meisterschaft. Erkelenz verschafft sich dagegen wertvolle Luft im Tabellenkeller.
SC Erkelenz – Germania Eicherscheid 2:0
SC Erkelenz: Jacomo Patza, Jannik Huff, Cagre Eray Eren, Jonas Keuter, Lukas Klee, Niklas Grimble, Marcel Nickels (86. Yannick-Noel Pistor), Mats Kleinen, Enrico Kos (78. Cemil Sensoy), Steffen Weingarten, Kacper Nastalek
Germania Eicherscheid: Niklas Maubach, Louis Breuer (82. Peter Heitzer), Stephan Kaulartz, Manuel Klöppel, Nils Henn (78. Lennart Breuer), Yassin Krings, Marcel Ferdinand Grugel (63. Janis Weishaupt), Louis Voßen, Noah Curkovic (78. Luis Simon), Tim Wilden, Luca Jansen
Zuschauer: 120
Tore: 1:0 Marcel Nickels (13.), 2:0 Enrico Kos (18.)
Gelb-Rot: Luca Jansen (96./Germania Eicherscheid/)
Kuckum belohnt sich spät
Der Tabellenfünfte aus Haaren ließ gegen Schlusslicht Kuckum überraschend Punkte liegen. Zweimal brachte Peter Szczyrba die Gastgeber per Foulelfmeter in Führung, doch Fabio Esposito antwortete jeweils für die Gäste. Besonders der späte Ausgleich in der 76. Minute war für Kuckum verdient, nachdem die Mannschaft über weite Strecken engagiert auftrat. Haaren verpasste damit den möglichen Sprung in die Spitzengruppe. Kuckum sammelt immerhin einen weiteren wichtigen Punkt für die Moral.
DJK FV Haaren – Niersquelle Kuckum 2:2
DJK FV Haaren: Tim Küppers, Alexander Foerster, Luca Ernst, Cord Harder, Kevin Klasen (71. Joel Specht), Maik Haass, Mohamed Gouider (87. Luis Diego Camacho Gazel), Emircan Cepni (46. Dominik Rüth), Johan Matti van Helden, Peter Szczyrba (46. Anthony Obiorah), Fabian Nießen (63. Mohamed Benyamani)
Niersquelle Kuckum: Benedict Seidemann, Lucas Pick (75. Robin Dahmen), Justin Jan Helwig (79. Kenneth Cohnen), Jan Bolz, Amon Winzen, Maurice Münten, Luca Faenger, Simon Schopen, Jan Ockun (85. Marius Major), Fabio Esposito, Artur Matern
Zuschauer: 66
Tore: 1:0 Peter Szczyrba (18. Foulelfmeter), 1:1 Fabio Esposito (28.), 2:1 Peter Szczyrba (45.+2 Foulelfmeter), 2:2 Fabio Esposito (76.)
Hückelhoven entreißt Roetgen den Sieg
Der FC Roetgen verspielte gegen den Tabellensiebten aus Hückelhoven in der Nachspielzeit einen sicher geglaubten Sieg. Nach einer 3:1-Führung durch zwei verwandelte Strafstöße von Ferhat Akar sah alles nach dem fünften Erfolg in Serie aus. Aziz Ait Mansour und erneut Raffael Caetano de Araujo drehten die Partie jedoch spät zugunsten der Gäste. Besonders der Treffer zum 3:3 in der siebten Minute der Nachspielzeit traf Roetgen empfindlich. Beide Mannschaften bleiben damit im dicht gedrängten Mittelfeld.
FC Roetgen – Ay-Yildizspor Hückelhoven 3:3
FC Roetgen: Maurice Nadenau, Tobias Kohl, Arne Dreiling (56. Daniel Sauren), Claudio Nadenau, Jan Breuer (70. Jonas Polis), Timo Koep (80. Luca Christian Kauper), Oliver Baatz, Dieuveille Mangaya-Twadela (83. Elias Klein), Samuel Schwering, Ferhat Akar, Kelly Ajuya
Ay-Yildizspor Hückelhoven: Cem Yorulmaz, Aziz Ait Mansour, Orcun Behil (46. Ibrahim Karpuz), Kubilay Demirhan, Seyedamir Ghezi, Kaya Wronna, Abdellrahim Latiris, Sahin Dagistan, Hakan Odabasi, Raffael Caetano de Araujo, Mehmet Yilmaz
Zuschauer: 74
Tore: 1:0 Ferhat Akar (35. Foulelfmeter), 2:0 Dieuveille Mangaya-Twadela (45.+2), 2:1 Raffael Caetano de Araujo (47.), 3:1 Ferhat Akar (65. Foulelfmeter), 3:2 Aziz Ait Mansour (72.), 3:3 Raffael Caetano de Araujo (90.+7)
Kohlscheid rettet spät einen Punkt
Der Tabellenzweite aus Kohlscheid entging in Konzen nur knapp einer Niederlage. Der abstiegsgefährdete TV Kontzen führte nach Treffern von Justino Zander und Christian Dosquet bis kurz vor Schluss verdient mit 2:0. Erst in den letzten Minuten sorgten Finn Preuth und Jeremy Labas noch für den Ausgleich der Gäste. Konzen verpasste damit einen möglichen Befreiungsschlag im Tabellenkeller. Kohlscheid wahrt zumindest den Abstand zu den Verfolgern, büßt jedoch weiter Boden auf Spitzenreiter Eicherscheid ein.
TV Konzen – Kohlscheider BC 2:2
TV Konzen: Kevin Braun, Mirco Klee, Maximilian Brück, Jonas Schulte, Fabian Carl, Fabian Markert, Tristan Gabert (19. Sascha Carl), Janek Gasper, Justino Zander (88. Tobias Jakobs), Simon Kuck, Nico Felser (46. Christian Dosquet)
Kohlscheider BC: Jannik Hohnl, Aron Roefe, Niklas Schümmer, Fabian Daun (63. Pascal Beeck), Sebastian Gösgens, Finn Preuth, Jan-Niklas Poth (78. Marvin Schmitz), Daniel Simon Ott (46. Jacob Nkrumah-Sarfo), Tim Nießen, Jeremy Labas, Jorge Ramos (68. Nathan Cicinho Nzuzi)
Zuschauer: 80
Tore: 1:0 Justino Zander (18.), 2:0 Christian Dosquet (57.), 2:1 Finn Preuth (84.), 2:2 Jeremy Labas (89.)
Weitere Ergebnisse am 26. Spieltag: