Favoriten stolpern, Keller lebt: Überraschungen am 26. Spieltag Eicherscheid und Hilfarth verlieren – Stolberg und Erkelenz senden Signale. von Jessica-Arantxa Offermann Revès · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Nick Förster

Der 26. Spieltag der Bezirksliga Staffel 4 brachte gleich mehrere Überraschungen. Während Tabellenführer Eicherscheid und Verfolger Hilfarth patzten, sammelten zahlreiche Teams im engen Tabellenkeller wichtige Punkte.

Erkelenz schockt den Spitzenreiter Der abstiegsbedrohte SC Erkelenz landete gegen Tabellenführer Germania Eicherscheid den wohl überraschendsten Sieg des Spieltags. Marcel Nickels und Enrico Kos sorgten bereits nach 18 Minuten für die frühe Entscheidung zugunsten des Tabellenneunten. Eicherscheid fand offensiv kaum Lösungen und blieb erstmals seit Wochen deutlich unter seinem Niveau. Trotz der Niederlage bleibt die Germania an der Spitze, verpasste jedoch einen großen Schritt Richtung Meisterschaft. Erkelenz verschafft sich dagegen wertvolle Luft im Tabellenkeller.

SC Erkelenz – Germania Eicherscheid 2:0

SC Erkelenz: Jacomo Patza, Jannik Huff, Cagre Eray Eren, Jonas Keuter, Lukas Klee, Niklas Grimble, Marcel Nickels (86. Yannick-Noel Pistor), Mats Kleinen, Enrico Kos (78. Cemil Sensoy), Steffen Weingarten, Kacper Nastalek

Germania Eicherscheid: Niklas Maubach, Louis Breuer (82. Peter Heitzer), Stephan Kaulartz, Manuel Klöppel, Nils Henn (78. Lennart Breuer), Yassin Krings, Marcel Ferdinand Grugel (63. Janis Weishaupt), Louis Voßen, Noah Curkovic (78. Luis Simon), Tim Wilden, Luca Jansen

Zuschauer: 120

Tore: 1:0 Marcel Nickels (13.), 2:0 Enrico Kos (18.)

Gelb-Rot: Luca Jansen (96./Germania Eicherscheid/)

Kuckum belohnt sich spät Der Tabellenfünfte aus Haaren ließ gegen Schlusslicht Kuckum überraschend Punkte liegen. Zweimal brachte Peter Szczyrba die Gastgeber per Foulelfmeter in Führung, doch Fabio Esposito antwortete jeweils für die Gäste. Besonders der späte Ausgleich in der 76. Minute war für Kuckum verdient, nachdem die Mannschaft über weite Strecken engagiert auftrat. Haaren verpasste damit den möglichen Sprung in die Spitzengruppe. Kuckum sammelt immerhin einen weiteren wichtigen Punkt für die Moral.

DJK FV Haaren – Niersquelle Kuckum 2:2

DJK FV Haaren: Tim Küppers, Alexander Foerster, Luca Ernst, Cord Harder, Kevin Klasen (71. Joel Specht), Maik Haass, Mohamed Gouider (87. Luis Diego Camacho Gazel), Emircan Cepni (46. Dominik Rüth), Johan Matti van Helden, Peter Szczyrba (46. Anthony Obiorah), Fabian Nießen (63. Mohamed Benyamani)

Niersquelle Kuckum: Benedict Seidemann, Lucas Pick (75. Robin Dahmen), Justin Jan Helwig (79. Kenneth Cohnen), Jan Bolz, Amon Winzen, Maurice Münten, Luca Faenger, Simon Schopen, Jan Ockun (85. Marius Major), Fabio Esposito, Artur Matern

Zuschauer: 66

Tore: 1:0 Peter Szczyrba (18. Foulelfmeter), 1:1 Fabio Esposito (28.), 2:1 Peter Szczyrba (45.+2 Foulelfmeter), 2:2 Fabio Esposito (76.) Hückelhoven entreißt Roetgen den Sieg Der FC Roetgen verspielte gegen den Tabellen­siebten aus Hückelhoven in der Nachspielzeit einen sicher geglaubten Sieg. Nach einer 3:1-Führung durch zwei verwandelte Strafstöße von Ferhat Akar sah alles nach dem fünften Erfolg in Serie aus. Aziz Ait Mansour und erneut Raffael Caetano de Araujo drehten die Partie jedoch spät zugunsten der Gäste. Besonders der Treffer zum 3:3 in der siebten Minute der Nachspielzeit traf Roetgen empfindlich. Beide Mannschaften bleiben damit im dicht gedrängten Mittelfeld.