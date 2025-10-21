Favoriten siegen souverän

Der Tabellensechste Mengsberg II fand gegen die Spitzenmannschaft aus Neuental/Jesberg keinen Zugriff. Nach einer torlosen ersten Hälfte entschieden die Gäste die Partie früh in der zweiten Halbzeit: Max Winter eröffnete die Partie unmittelbar nach Wiederanpfiff (48.), Fabian Steffens erhöhte drei Minuten später (51.), ehe Florian Grebing mit dem 0:3 (58.) den Deckel draufmachte. Mengsberg war offensiv harmlos und konnte in der Schlussphase keine Gefahr mehr erzeugen. Für Neuental/Jesberg war dieser Auswärtserfolg wichtig im Kampf um die Spitze, für Mengsberg dagegen ein Rückschlag, der die Ambitionen auf einen Platz im oberen Tabellendrittel dämpft.

Der bis dato alleinige Tabellenführer FC Domstadt Fritzlar bestätigte seine Dominanz eindrucksvoll vor 250 Zuschauern: Daniel Wagner markierte früh das 1:0 (11.) und baute den Vorsprung noch vor der Pause auf 2:0 aus (35.). Kurz vor dem Pausenpfiff verwertete Antonio Bravo Sanchez einen Foulelfmeter zum 3:0 (39.), unmittelbar nach dem Seitenwechsel erhöhte Francesco Celotto auf 4:0 (47.). Den Schlusspunkt setzte erneut Daniel Wagner (67.), der damit sein Team zum 5:0-Schützenfest führte. Fritzlar zeigte eine souveräne Vorstellung — die Defensive blieb erneut ohne Gegentor. Bei dem TSV Besse fehlte die Konsequenz im Spiel nach vorne.

SpVgg Zella/Loshausen – SG Fuldalöwen/Beisetal 0:4

Die Aufsteiger aus Zella/Loshausen hatten gegen den Dritten Fuldalöwen/Beisetal nicht den Hauch einer Chance. Jonas Zilch traf vom Punkt zum 0:1 (26.), legte kurz vor der Pause das 0:2 nach (45.). In der Schlussphase machten Arnold Gerber (79.) und David Goldhardt (90.) den 4:0-Endstand perfekt. Fuldalöwen/Beisetal stellte damit seine Effizienz in der Offensive unter Beweis und festigte seine Platzierung im Spitzentrio. Zella/Loshausen bleibt in akuter Abstiegsgefahr; die Offensive zu ungefährlich, die Abwehr anfällig — die Punkteausbeute reicht bislang nicht.

SG Geismar/Züschen – SG Asterode/Christerode/Olberode 2:1

Geismar/Züschen gewann ein intensives Spiel: Nicolas Hartmann brachte die Hausherren früh in Führung (15.), Florian Bruder erhöhte nach der Pause zum 2:0 (47.). Asterode/Christerode/Olberode bewies Moral und kam in der Nachspielzeit noch zum Anschluss durch Marcel Wagner (90.+4), zu spät allerdings für den Punktgewinn. Vor etwa 80 Zuschauern zeigte Geismar eine kämpferische Leistung und sammelte wichtige Zähler im Mittelfeldderby; Asterode bleibt nahe an den Abstiegsrängen und braucht in den kommenden Wochen unbedingt Punkte, um nicht weiter abzurutschen.

SG Ohetal/Frielendorf – TSV Obermelsungen 2:3

Eine unterhaltsame Partie mit frühen Treffern: Leon Herwig brachte Obermelsungen mit 0:1 in Führung (15.), Nicolas Licht erhöhte zum 0:2 (23.). Ohetal/Frielendorf bäumte sich jedoch auf: Moritz Eberhard Hauft verkürzte vor der Pause (40.), Patrick Wendel glich noch vor dem Halbzeitpfiff aus (45.). In der 53. Minute brachte Johannes Posev die Gäste mit 2:3 erneut in Führung — dieses Tor sollte den Unterschied machen. Obermelsungen zeigte Nervenstärke und nahm drei wichtige Punkte mit. Die Partie vor rund 100 Zuschauern war geprägt von Dramatik und schnellen Wechseln im Spielverlauf.

FC Körle 69 – SG Dillich/Nassenerfurth/Trockenerfurth 6:0

Körle feierte einen deutlichen Heimsieg. Leon Pehar eröffnete das Torfestival (27.), Philipp Winkler und Hakan Cil sorgten noch vor der Pause für klare Verhältnisse (40., 41.). Patrick Misiak stellte kurz vor der Pause auf 4:0 (45.), nach Wiederanpfiff erhöhte er auf 5:0 (61.), Ricardo Mendes beendete die Partie mit dem 6:0 (83.). Die Gäste aus Dillich/Nassenerfurth/Trockenerfurth bleiben punktlos und mit einer katastrophalen Torausbeute (4:66 laut Tabelle) abgeschlagen am Tabellenende

SG Kirchberg/Lohne/Haddamar – TSV Wabern II 0:3

Wabern II setzte ein frühes Statement durch Dennis Neumann (14.) und kontrollierte weite Strecken der Partie. Jubin Farhad Ansari erhöhte in der 55. Minute auf 0:2, Julian Richter machte mit dem 0:3 in der 86. Minute den Auswärtssieg perfekt. Kirchberg fand nur selten Mittel gegen die kompakte Defensive Waberns. Für TSV Wabern II ist der Dreier ein wichtiger Schritt, um sich von den Abstiegsrängen fernzuhalten; die Gäste zeigten sich effizient und abgeklärt, besonders in der zweiten Halbzeit.

Tabelle

1. FC Domstadt Fritzlar 13 13-0-0 70:6 39

2. SG Neuental/Jesberg 14 11-1-2 46:10 34

3. SG Fuldalöwen/Beisetal 13 9-3-1 46:27 30

4. TSV Wabern II 13 7-0-6 39:24 21

5. TSV Obermelsungen (Ab) 13 7-0-6 34:39 21 6. TSV 1926 Mengsberg II 14 6-3-5 17:24 21

7. SG Kirchberg/Lohne/Haddamar 14 6-3-5 26:31 21

8. TSV Besse 13 6-2-5 32:27 20

9. SG Geismar/Züschen (Auf) 13 5-2-6 17:22 17

10. TuSpo Guxhagen 13 4-4-5 32:34 16

11. FC Körle 69 (Auf) 11 4-2-5 24:28 14

12. SG Asterode/Christerode/Olberode 12 3-3-6 22:27 12

13. SG Ohetal/Frielendorf 12 1-3-8 18:41 6

14. SpVgg Zella/Loshausen (Auf) 13 1-2-10 16:37 5

15. SG Dillich/Nassenerfurth/Trockenerfurth (Auf) 13 0-0-13 4:66 0