Favoriten setzten sich im A-Junioren-Niederrheinpokal durch

In der Partie zwischen dem 1. FC Kleve und Fortuna Düsseldorf wurde es noch deutlicher als in Süchteln. Lange konnte die Defensive des Underdogs den Angriffen des Tabellenführers der U19-DFB-Nachwuchsliga, Gruppe G stand halten. In der 30. Minute war es dann allerdings Luis Sinkiewicz, der zur 1:0-Führung der Gäste traf. Nur kurze Zeit später markierte Marek Jarosch das 2:0 (32.). Kurz vor dem Halbzeitpfiff erhöhte Sinkiewicz mit seinem zweiten Treffer auf 3:0.

In der zweiten Hälfte erzielte zunächst Ahmad Hassan das 4:0 (49.), bevor Djesely Tavares für den 1:4-Anschlusstreffer sorgte (64.). Jede noch so kleine Hoffnung auf ein Wunder wurde in der 66. Minute vom 5:1 erstickt. Nur zwei Minuten später gelang Hassan das 6:1. Den Schlusspunkt setzte Majd Almeri (81.) zum 7:1-Endstand.

Ramic-Doppelpack reicht nicht

Im letzten Duell bekam es der VfB Homberg mit der SG Unterrath zu tun. Den ersten Nadelstich der Partie setzte Chance Akwari in der 11. Minute mit seinem Treffer zur 1:0-Führung der SG. Doch noch in Halbzeit eins schlug der VfB durch Harun Ramic zurück (36.). Mit diesem 1:1-Remis ging es in die Pause.

Stefan Savicevic sorgte im zweiten Durchgang für die erneute Führung der Gäste (55.), ehe Ramis in der 69. Minute seinen Doppelpack und das gleichzeitige 2:2 markierte. Es folgte eine spannende Schlussphase, in der Josan Santiago Kim das goldene Tor erzielte (78.) und den Favoriten somit in das Halbfinale beförderte.