Im Wetzlarer Fußball-Kreispokal kommen der FC Schöffengrund und die SG Ehringshausen/Dillheim nach Auswärtssiegen eine Runde weiter. © Joaquim Ferreira
Im Wetzlarer Fußball-Kreispokal kommen der FC Schöffengrund und die SG Ehringshausen/Dillheim nach Auswärtssiegen eine Runde weiter. © Joaquim Ferreira

Favoriten setzen sich im Wetzlarer Fußball-Kreispokal durch

Teaser KREISPOKAL WETZLAR: +++ Der FC Schöffengrund und die SG Ehringshausen/Dillheim stehen in der nächsten Runde des Cupwettbewerbs. Für die SG Biskirchen/Ulmtal und Fortuna Wetzlar geht es nicht weiter +++

Wetzlar. Am Donnerstagabend wurde im Kreis Wetzlar die erste Runde des Fußball-Kreispokals beendet. In beiden Duellen zogen mit dem FC Schöffengrund und der SG Ehringshausen/Dillheim jeweils die Favoriten in die zweite Runde des Wettbewerbs ein.

Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

15.8.2025, 18:30 Uhr
