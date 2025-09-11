 2025-09-10T07:23:22.987Z

Allgemeines
Erreicht der FC Eintracht Rheine als siebter Oberligist das Achtelfinale?
Erreicht der FC Eintracht Rheine als siebter Oberligist das Achtelfinale? – Foto: Hardy Krebs

Favoriten setzen sich durch - Rheine entscheidet Partie spät

Die 2. Runde im Westfalenpokal 2025/26 wird am Donnerstagabend abgeschlossen.

Westfalenpokal
Eintracht Rheine
VfR Sölde
SV RW Deuten
VfB Schloß Holte

Drei Tickets für das Achtelfinale sind noch zu vergeben. Landesligist SV RW Deuten erwartet Oberligist FC Eintracht Rheine. Durch das Ausscheiden des Regionalligisten SV Rödinghausen besteht für die Münsterländer die große Chance auf das Halbfinale. In den nächsten Runden könnten "maximal" die Ligarivalen Türkspor Dortmund und SG Finnentrop/Bamenohl warten.

In Dortmund kommt es zum Derby zwischen dem VfR Sölde (BL) und dem BSV Schüren (WL). Der Sieger darf sich auf ein Kräftemessen mit Regionalligist FC Gütersloh freuen.

In OWL stehen sich der VfB Schloß Holte (LL) und der VfL Theesen (WL) gegenüber. Im Achtelfinale trifft der Gewinner auf den Topfavoriten Drittligist SC Verl.

Alle Partien im Liveticker auf FuPa Westfalen.

Heute, 19:30 Uhr
VfR Sölde
VfR SöldeVfR Sölde
BSV Schüren
BSV SchürenBSV Schüren
1
4
Abpfiff
VfR Sölde – BSV Schüren 1:4
VfR Sölde: Timo Harbott, Kai Juraschek, Stefan Becker, Ermias Simatos, Kevin Dölling (69. Maurice Koschinski), Patrick Ferrandina-Johann, Jaden Dwelck, Ertugurul Aksoy, Simon Rudnik, Fabian Alexander Wieczorek (83. Mohammed Benmimoum), Tugay Tambil - Trainer: Marcel Möller
BSV Schüren: Maximilian Martin Heinrich Burbaum, Gilmar Veigas Mendes, Andreas Lüder (65. Jannik Marth), Jannik Benning, Chris Matuszak, Ensar Selmanaj, Florian Marth, Lukas Homann, Max Maßmann, Mert Ergüven, Philippos Selkos - Trainer: Sascha Rammel
Schiedsrichter: Welat Filizay
Tore: 0:1 Gilmar Veigas Mendes (21.), 0:2 Andreas Lüder (43.), 1:2 Patrick Johann (45.+1 Foulelfmeter), 1:3 Max Maßmann (85.), 1:4 Florian Marth (90.+4)

Heute, 19:30 Uhr
SV Rot-Weiß Deuten
SV Rot-Weiß DeutenSV RW Deuten
Eintracht Rheine
Eintracht RheineEintracht Rheine
2
4
Abpfiff
SV Rot-Weiß Deuten – Eintracht Rheine 2:4
SV Rot-Weiß Deuten: Philipp Amft, Till Goeke, Robin Pötter, Tarek El Meshai (85. Kieron Ihnen), Christoph Kasak, Jonas Goeke, Timo Haarmann, Pascal Hingst (77. Ben Beisenbusch), Fabian Schöneis (73. Nils Falkenstein), Mahmoud Nuno El-Dorr, Kevin Tshimanga-Dilangu - Trainer: Lukas Große-Puppendahl
Eintracht Rheine: Ramon Büsken, Lennard Maßmann, Leon Niehues, Luca Meyer, Pierre Miguel De Faria Alves Pinto, Fabian Kerellaj, Tugay Gündoğan (90. Noah Kosthorst), Gabriel Cavar, Dicle Sahin (46. Pascal Petruschka), Lamin Touray (59. Montasar Hammami), Luca Marco De Angelis (69. Josha Felix Häusler) - Trainer: David Paulus
Schiedsrichter: Holger Danielsiek - Zuschauer: 150
Tore: 0:1 Luca Marco De Angelis (12.), 0:2 Luca Marco De Angelis (21.), 1:2 Tarek El Meshai (29.), 2:2 Jonas Goeke (40.), 2:3 Luca Marco De Angelis (49.), 2:4 Noah Kosthorst (90.+3)

Heute, 19:30 Uhr
VfB Schloß Holte
VfB Schloß HolteVfB Schloß Holte
VfL Theesen
VfL TheesenVfL Theesen
1
4
Abpfiff
VfB Schloß Holte – VfL Theesen 1:4
VfB Schloß Holte: Connor Fitzgerald, Robin Hofmann, Robin Brummel, Kevin Schubert, Henrik Gievert, Kevin Klippenstein, Maximilian Ulrich, Paul Friesen, Jannis Wehmeier, Bastian Just, Sören Brandy - Trainer: Kevin Kröger - Trainer: Kevin Viereck
VfL Theesen: Fynn Laarmann, Tom Fuhrmann, Ibrahim Sori-Kaba, Timur Rieger, Rodi Lales Kirici, Alessio Giorgio, Dominik Sander, Iven Sielemann, Jannik Tödtmann, Mattis Beckmann, Taha Ajdar Moulla - Trainer: Engin Acar
Tore: 0:1 Rodi Lales Kirici (2.), 0:2 Taha Ajdar Moulla (51.), 0:3 Iven Sielemann (55.), 1:3 Sören Brandy (61.), 1:4 Iven Sielemann (90.+1)

___

Der komplette Turnierbaum in der Übersicht:

(Hinweis: Das klassenniedrigere Team hat immer Heimrecht.)

1. Viertel

1. Runde

Spiel 1: SV Dorsten-Hardt (LL) - Sportfreunde Lotte (RL) 0:11
Spiel 2: SC Altenrheine (LL) - SV SW Lembeck (LL) 2:1
Spiel 3: SpVg Hagen 11 (WL) - SC Obersprockhövel (WL) 1:3
Spiel 4: SC Weitmar 45 (BL) - RSV Meinerzhagen (WL) 1:3
Spiel 5: FC Altenbochum (LL) - Sportfreunde Siegen (RL) 4:6 n. E.
Spiel 6: TuS Erndtebrück (WL) - DJK TuS Hordel (WL) 3:1
Spiel 7: FC Preußen Espelkamp (WL) - SC Peckeloh (WL) 0:4
Spiel 8: Post TSV Detmold (LL) - FSC Rheda (WL) 0:1

2. Runde (19. August bis 11. September)

Spiel 9: SC Altenrheine (LL) - Sportfreunde Lotte (RL) 0:1
Spiel 10: SC Obersprockhövel (WL) - RSV Meinerzhagen (WL) 1:2
Spiel 11: Sportfreunde Siegen (RL) - TuS Erndtebrück (WL) 0:1 (Heimrechttausch)
Spiel 12: SC Peckeloh (WL) - FSC Rheda (WL) 3:1

Achtelfinale (15. September bis 16. Oktober)

Spiel 13: RSV Meinerzhagen (WL) - Sportfreunde Lotte (RL)
Spiel 14: TuS Erndtebrück (WL) - SC Peckeloh (WL)

Viertelfinale (20. Oktober bis 16. November)

Spiel 15: Spieler Spiel 13 - Sieger Spiel 14

___

2. Viertel

1. Runde

Spiel 1: BV Herne-Süd (LL) - SG Finnentrop/Bamenohl (OL) 0:4
Spiel 2: SV Wacker Obercastrop (WL) - TSG Sprockhövel (OL) 2:0
Spiel 3: FC Lübbecke (LL) - SV Rödinghausen (RL) 1:3
Spiel 4: BV Stift Quernheim (BL) - SC RW Maaslingen (WL) 1:3
Spiel 5: SpVg Emsdetten 05 (LL) - FC Eintracht Rheine (OL) 1:4
Spiel 6: SV RW Deuten (LL) - GW Nottuln (WL) 3:1
Spiel 7: SV Hüsten 09 (BL) - Türkspor Dortmund (OL) 1:4
Spiel 8: ASK Ahlen (LL) - SuS Langscheid/Enkhausen (LL) 6:2

2. Runde (19. August bis 11. September)

Spiel 9: SV Wacker Obercastrop (WL) - SG Finnentrop/Bamenohl (OL) 1:4 n. E.
Spiel 10: SC RW Maaslingen (WL) - SV Rödinghausen (RL) 8:7 n. E.
Spiel 11: SV RW Deuten (LL) - FC Eintracht Rheine (OL) 2:4
Spiel 12: ASK Ahlen (LL) - Türkspor Dortmund (OL) 5:8 n. E.

Achtelfinale (15. September bis 16. Oktober)

Spiel 13: SC RW Maaslingen (WL) - SG Finnentrop/Bamenohl (OL)
Spiel 14: FC Eintracht Rheine (OL) - Türkspor Dortmund (OL)

Viertelfinale (20. Oktober bis 16. November)

Spiel 15: Spieler Spiel 13 - Sieger Spiel 14

___

3. Viertel

1. Runde

Spiel 1: TSV Weißtal (LL) - Borussia Dröschede (LL) 10:11 n. E.
Spiel 2: TuS Eichlinghofen (LL) - SG Wattenscheid 09 (OL) 0:3
Spiel 3: SV Westfalia Soest (WL) - SV Westfalia Rhynern (OL) 5:7 n. E.
Spiel 4: RW Erlinghausen (LL) - ASC 09 Dortmund (OL) 0:2
Spiel 5: TuRa Bergkamen (KLA) - VfR Sölde (BL) 6:7 n. E.
Spiel 6: BSV Schüren (WL) - RW Ahlen (OL) 2:1
Spiel 7: SuS Bad Westernkotten (LL) - SC Wiedenbrück (RL) 3:1
Spiel 8: VfL Kamen (LL) - FC Gütersloh (RL) 0:7

2. Runde (19. August bis 11. September)

Spiel 9: Borussia Dröschede (LL) - SG Wattenscheid 09 (OL) 1:9
Spiel 10: Westfalia Rhynern (OL) - ASC 09 Dortmund (OL) 2:1
Spiel 11: VfR Sölde (BL) - BSV Schüren (WL) 1:4
Spiel 12: SuS Bad Westernkotten (LL) - FC Gütersloh (RL) 0:3 (in Delbrück)

Achtelfinale (15. September bis 16. Oktober)

Spiel 13: SG Wattenscheid 09 (OL) - Westfalia Rhynern (OL)
Spiel 14: BSV Schüren (WL) - FC Gütersloh (RL)

Viertelfinale (20. Oktober bis 16. November)

Spiel 15: Spieler Spiel 13 - Sieger Spiel 14

___

4. Viertel

1. Runde

Spiel 1: SF DJK Mastbruch (LL) - VfL Theesen (WL) 8:9 n. E.
Spiel 2: VfB Schloß Holte (LL) - 1. FC Nieheim (LL) 2:1
Spiel 3: TuS Lipperreihe (BL) - SC Verl (3. Liga) 0:12
Spiel 4: SV Lippstadt 08 (OL) - BV Bad Lippspringe (LL) 1:3 (Heimrechttausch)
Spiel 5: FC Nordkirchen (WL) - SV Schermbeck (OL) 1:3
Spiel 6: Westfalia Kinderhaus (WL) - TuS Hiltrup (OL) 1:2
Spiel 7: SC Hassel (BL) - FC Epe (BL) 3:4
Spiel 8: Teuto Riesenbeck (BL) - 1. FC Gievenbeck (OL) 0:6

2. Runde (19. August bis 11. September)

Spiel 9: VfB Schloß Holte (LL) - VfL Theesen (WL) 1:4
Spiel 10: BV Bad Lippspringe (LL) - SC Verl (3. Liga) 1:5
Spiel 11: SV Schermbeck (OL) - TuS Hiltrup (OL) 14:13 n. E.
Spiel 12: FC Epe (BL) - 1. FC Gievenbeck (OL) 1:9

Achtelfinale (15. September bis 16. Oktober)

Spiel 13: VfL Theesen - SC Verl (3. Liga)
Spiel 14: SV Schermbeck (OL) - 1. FC Gievenbeck (OL)

Viertelfinale (20. Oktober bis 16. November)

Spiel 15: Spieler Spiel 13 - Sieger Spiel 14

