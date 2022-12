Favoriten setzen sich durch: Murnau, Peiting und Denklingen qualifizieren sich für Zugspitz-Finale Überraschungen bleiben aus

Peiting/Landkreis – Angesichts eines überschaubaren Felds von nur acht gemeldeten Mannschaften qualifizierten sich beim Wettstreit der Spielgruppe West in der Peitinger Dreifach-Halle die ersten drei Teams für die Zugspitzmeisterschaft. Überraschungen blieben bei dem Turnier nach der zweijährigen Hallenpause aus. Die drei Tickets für das Finale am 17. Dezember in der Penzberger Wellenbadhalle lösten ausnahmslos die hochklassigsten Mannschaften.

Den ersten Platz sicherte sich der Bezirksligist TSV Murnau. Rang zwei ging an den gastgebenden TSV Peiting, der das Finale mit 3:5 verlor. „Halle zu spielen, macht Spaß. Deshalb bin ich auch selbst dabei“, sagte Peitings Coach Fabian Melzer, der sich ins Team des Kreisligisten einreihte, in dem nur drei Spieler aus der ersten Garnitur standen. Den Kader der Hausherren komplettierten Aktive aus der zweiten Mannschaft und der A-Jugend. Den dritten Platz und damit auch das Weiterkommen ins Zugspitzfinale sicherte sich der VfL Denklingen. „Bei uns stand auch der Spaß im Vordergrund“, so VfL-Coach Markus Ansorge, der das Turnier nur als Zuschauer verfolgte. Der Bezirksligist bot in Peiting ähnlich wie der TSV eine bunte Mischung aus verschiedenen Mannschaften auf.