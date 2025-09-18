Favoriten setzen sich durch – Kückhoven begeistert trotz Niederlage

Im Kreispokal Heinsberg zeigten die Außenseiter großen Kampfgeist, mussten sich am Ende aber den Favoriten beugen. Während Uevekoven beim B-Ligisten Kückhoven ein hartes Stück Arbeit verrichten musste, sorgte Schafhausen mit einem 20:0-Sieg gegen Bauchem für ein echtes Torfestival.

B-Ligist Germania Kückhoven musste sich zwar mit 0:2 den SF Uevekoven geschlagen geben, doch Trainer Daniel Fliegen war trotz des Ausscheidens hochzufrieden mit seiner Mannschaft: „Die Jungs haben einen richtig geilen Fight abgeliefert. Sie haben Uevekoven das Leben echt verdammt schwer gemacht", erzählt Fliegen. Auch wenn Uevekoven am Ende verdient weiterkam, betonte der Kückhovener Coach die Geschlossenheit seines Teams: „Jeder Einzelne hat einen richtig geilen Fight abgeliefert. Das war so ein richtiges Pokalspiel.“ Für die anstehenden Aufgaben in der Meisterschaft hofft er nun, „dass wir diese mannschaftliche Geschlossenheit transportieren können.“

Uevekoven-Trainer Daniel Marschalk sprach nach dem 2:0 von einem „ordentlichen Spiel“ seines Teams. „Weiterkommen war das Ziel, und das haben die Jungs erreicht.“ Sein Team habe sich viele Chancen erspielt, doch Kückhovens Torwart habe mehrfach stark pariert. „Es war klar, dass Kückhoven auf Konter spielt. Die haben im 5-4-1 sehr tief verteidigt, was auf Asche natürlich nicht einfach war“, so Marschalk. Am Ende habe man die langen Bälle der Gastgeber gut wegverteidigt und das Spiel kontrolliert. Besonders erfreulich: „Die Jungs, die aus Verletzungen kamen, haben gut gespielt.“