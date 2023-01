Favoriten setzen sich durch++ Besse überrascht++Rothwesten verzichtet Am zweiten Turniertag stürmen die SG Hombressen/U, KSV Baunatal, TSV Besse und der TSV Wolfsanger in die Finalrunde.

16 Spiele, in denen es insgesamt 91 Tore zu bejubeln gab, bekamen die Zuschauer auf der erneut gut gefüllten Tribüne der Hertingshäuser Sporthalle am zweiten Tag des „Hütt“ Hallen-Cups zu bestaunen. In der Gruppe D setzen sich mit dem personell gut besetzen Hessenligist KSV Baunatal und der SG Hombressen/U. zwei der ambitionierten Titelkandidaten vor der SG Reinhardshagen, dem Tuspo Nieste und der Spvgg. Olympia Kassel fast erwartungsgemäß durch. Doch zeigten gerade die vermeintlichen KOL „Underdogs“, mit jungem Personal angetreten, frischen Hallenfußball und trugen damit zu einem durchaus sehenswerten Hallenkick bei.

In der ausgeglichenen Gruppe C setze sich zunächst der TSV Rothwesten, punktgleich knapp vor den Kontrahenten vom TSV Besse, dem TSV Wolfsanger mit sechs Punkten aufgrund des besseren Torverhältnisses und der am Ende punktlosen Eintracht aus Baunatal durch. Durch den Verzicht auf die Finalrunde aufgrund personellen Engpasses wurde der TSV Besse etwas überraschend Gruppensieger vor den aufrückenden Wölfen aus Wolfsanger, die durch den Verzicht der Fuldataler in die Finalrunde rutschen.

Auch am zweiten Tag des Hallen-Cups sollen die guten Leistungen der Unparteiischen Marcel Naumann und Canice Uhl nicht unterschkagen werden.

Die Finalrunde darf somit einiges an spannenden Begegnungen zu bieten haben.

Finalrunde