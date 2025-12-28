Favoriten setzen nach – Sonntag schärft das Profil des Filder-Cups

Der zweite Turniertag des 49. Uhle + Schlatter Filder-Cups hat dem Turnier jene Kontur gegeben, die große Hallenwochenenden brauchen. In den Vorrundengruppen 3, 4 und 6 wurde nicht mehr vorsichtig abgetastet, sondern entschieden. Zwölf Minuten pro Spiel reichten, um Kräfteverhältnisse sichtbar zu machen, Serien zu starten und Grenzen aufzuzeigen.

Gruppe 3: Oberesslingen/Zell behauptet sich im Spitzentrio In der Gruppe 3 („Greiner Unfallinstandsetzung“) entwickelte sich früh ein Dreikampf, den der VfB Oberesslingen/Zell für sich entschied. Mit 12:5 Toren und zehn Punkten setzte sich das Team an die Spitze. Der Weg dorthin war geprägt von Stabilität und Momenten der Klarheit: ein 2:0 gegen den TSV Musberg, ein 5:1 gegen die SG Reutlingen II und der knappe, aber richtungsweisende 3:2-Erfolg gegen den SV Böblingen. Auch das 2:2 gegen die SG TSV Bernhausen/Harthausen wog am Ende schwer, weil es die Konstanz unterstrich.

Böblingen folgte mit neun Punkten und 12:4 Toren auf Rang zwei. Die Siege gegen Bernhausen/Harthausen (4:0), Reutlingen II (4:0) und Musberg (2:1) hielten das Team bis zum direkten Duell mit Oberesslingen im Rennen. Der TSV Musberg landete mit sechs Punkten im Mittelfeld, während Reutlingen II und Bernhausen/Harthausen die Gruppe nach unten abrundeten.

Gruppe 4: Plattenhardt marschiert ohne Makel

Die Gruppe 4 („Bahnhöfle“) hatte einen klaren Taktgeber. Die TSVgg Plattenhardt gewann alle vier Spiele, kassierte nur zwei Gegentore und holte mit 12:2 Toren die maximale Ausbeute von zwölf Punkten. Die Siege gegen die Young Boys Reutlingen (1:0), TS Echterdingen 1977 (2:1), TSV Bernhausen II (6:1) und AKV B.G. Ludwigsburg (3:0) zeigten eine Mannschaft, die ihre Spiele kontrollierte und im richtigen Moment zuschlug.

Dahinter sicherte sich der TSV Bernhausen II mit neun Punkten den zweiten Platz. Das 6:1 gegen die Young Boys und das 3:0 gegen Ludwigsburg legten die Basis, auch wenn die klare Niederlage gegen Plattenhardt die Rangordnung bestätigte. TS Echterdingen 1977 folgte mit sechs Punkten, die Young Boys mit drei, Ludwigsburg blieb punktlos.

Gruppe 6: Croatia Reutlingen setzt das deutlichste Zeichen

In der Gruppe 6 („Lang Sonnenschutzsysteme“) ließ der SV Croatia Reutlingen keinen Zweifel aufkommen. Drei Spiele, drei Siege, 15:1 Tore, neun Punkte – deutlicher kann ein Gruppenauftritt kaum ausfallen. Das 5:1 gegen die SpVgg 1887 Möhringen eröffnete die Serie, es folgten ein 6:0 gegen den TSV Harthausen und ein 4:0 gegen den TSV Sielmingen 1898. Croatia dominierte Tempo, Zweikämpfe und Abschluss.

Möhringen wurde mit sechs Punkten Zweiter, gestützt auf die Siege gegen Sielmingen (2:1) und Harthausen (5:2). Sielmingen holte drei Punkte, Harthausen blieb ohne Zähler und musste die Härte dieser Gruppe anerkennen.

Der Blick nach vorn: Endrunde am Montag als nächste Stufe

Nach dem zweiten Turniertag ist der Filder-Cup in seiner entscheidenden Phase angekommen. Am morgigen Montag beginnt um 18 Uhr die Endrunde mit den Zwischenrundengruppen A bis D, in denen die Platzierten der Vorrundengruppen neu gemischt werden. Ab 20:45 Uhr folgen die Viertelfinals, ehe sich das Turnier über Halbfinals, Spiel um Platz drei und das Finale um 22:16 Uhr zuspitzt. Die Ergebnisse des heutigen Sonntags liefern dafür klare Vorzeichen: Teams wie Oberesslingen/Zell, Plattenhardt und Croatia Reutlingen gehen mit Rückenwind in den Abend, andere müssen über den Modus und den Moment kommen.

Ein Sonntag, der das Turnier erdet

Der zweite Turniertag hat dem 49. Filder-Cup Struktur gegeben. Favoriten haben geliefert, Verfolger ihre Rollen gefunden, Außenseiter Grenzen gespürt. Genau daraus entsteht jene Spannung, die Hallenturniere trägt: aus Klarheit, die neue Fragen aufwirft. Der Montag wird nicht mehr nur ein weiteres Kapitel – er wird die Antwort darauf geben, welche dieser Mannschaften die Intensität von drei Tagen wirklich tragen kann.