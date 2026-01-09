Favoriten setzen früh ein Ausrufezeichen

Gleich zum Auftakt machte der Titelverteidiger klar, dass der Weg auch in diesem Jahr über ihn führen dürfte. Der MTV Wolfenbüttel benötigte gegen den TSV Leinde keine 20 Sekunden, um den Torreigen zu eröffnen. Am Ende stand ein standesgemäßes 10:0 nach zwölf Minuten Spielzeit – eine klare Angelegenheit, in der sich die Leinder trotz des deutlichen Ergebnisses als kämpferisch präsentierten.

Enge Duelle und erste Duftmarken

Im zweiten Spiel des Abends griff die Zweitvertretung des BV Germania ins Turnier ein. Gegen den ESV Wolfenbüttel entwickelte sich eine umkämpfte Partie, die letztlich die „Eisenbahner“ mit 4:2 für sich entschieden. Deutlich spannender verlief das anschließende Nachbarschaftsduell zwischen dem FC Arminia Adersheim und dem SV Fümmelse. In einer intensiven Begegnung setzte sich Fümmelse mit 4:1 durch und unterstrich früh seine Ambitionen auf das Weiterkommen.