– Foto: Sebastian Harbke
Favoriten setzen früh ein Ausrufezeichen
Oberligist MTV Wolfenbüttel dominiert den ersten Turniertag der 37. Auflage
Mit dem traditionellen Hallensport-Highlight zu Jahresbeginn ist die 37. Auflage des prestigeträchtigen Turniers eröffnet worden. Zwar begann der erste Turniertag mit der obligatorischen Verspätung, doch nach den einleitenden Worten von Chef-Organisator Uwe Sukop, Landtagsabgeordnetem und Ratsvorsitzendem Jan Schröder, Sportausschuss-Vorsitzendem Tobias Jüttner, Kreissportbund-Vorstandsmitglied Uwe Schäfer sowie Vertretern der Sponsoren nahm das sportliche Geschehen rasch Fahrt auf.
Gleich zum Auftakt machte der Titelverteidiger klar, dass der Weg auch in diesem Jahr über ihn führen dürfte. Der MTV Wolfenbüttel benötigte gegen den TSV Leinde keine 20 Sekunden, um den Torreigen zu eröffnen. Am Ende stand ein standesgemäßes 10:0 nach zwölf Minuten Spielzeit – eine klare Angelegenheit, in der sich die Leinder trotz des deutlichen Ergebnisses als kämpferisch präsentierten.
Enge Duelle und erste Duftmarken
Im zweiten Spiel des Abends griff die Zweitvertretung des BV Germania ins Turnier ein. Gegen den ESV Wolfenbüttel entwickelte sich eine umkämpfte Partie, die letztlich die „Eisenbahner“ mit 4:2 für sich entschieden. Deutlich spannender verlief das anschließende Nachbarschaftsduell zwischen dem FC Arminia Adersheim und dem SV Fümmelse. In einer intensiven Begegnung setzte sich Fümmelse mit 4:1 durch und unterstrich früh seine Ambitionen auf das Weiterkommen.
MTV marschiert vorneweg
Auch in den folgenden Begegnungen blieb das Niveau hoch, die Intensität spürbar und die Tore vielfach sehenswert herausgespielt. Der MTV Wolfenbüttel zeigte sich dabei weiterhin äußerst torhungrig und zog mit fünf Siegen verlustpunktfrei an die Spitze der Tabelle. Mit einem Torverhältnis von 33:2 setzte sich der Titelverteidiger deutlich von der Konkurrenz ab. Dahinter etablierten sich der SV Fümmelse mit zwölf Punkten sowie der FC Arminia Adersheim, der sich mit neun Zählern ebenfalls für die nächste Runde empfahl.
Entscheidung nach der Pause
Nach einer kurzen Verschnaufpause wurde das Tempo nochmals angezogen. Mit viel Einsatz und technischer Finesse fielen die Entscheidungen um die Halbfinalplätze. Neben dem MTV Wolfenbüttel und dem SV Fümmelse sicherten sich auch der FC Arminia Adersheim und der ESV Wolfenbüttel das Weiterkommen aus Gruppe A. Für den BV Germania II und den TSV Leinde war das Turnier hingegen bereits nach dem ersten Tag beendet.
Bereits am heutigen Freitag wird das Turnier mit der zweiten Gruppe fortgesetzt. Zum Auftakt trifft Gastgeber BV Germania auf den Lindener SV.