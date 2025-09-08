Favoriten patzen, Aufsteiger glänzen

Der zweite Spieltag in der Kreisliga A Köln sortiert die Tabelle neu: Während Sinnersdorf die Spitze erklimmt und Stammheim weiter überrascht, kassieren Blau-Weiß II und Casa de España erste Rückschläge.
Arbeitssieg für den SC
Hohenlind II bleibt punktloses Schlusslicht, Weiler Volkhoven dagegen hält mit dem zweiten Sieg Rang drei. Bereits zur Pause führte der Gast durch Madau (20.) und Söntgen (22.) mit 2:0. Fitzler (41.) verkürzte, doch Boden (74.) machte den Sieg perfekt.
Der Trainer von Weiler fasste zusammen: „Es war das erwartete schwere Auswärtsspiel gegen einen Gegner, der kompakt steht und mit Einzelaktionen immer gefährlich werden kann. In der Anfangsphase haben wir uns schwer getan, aber mit zunehmender Spieldauer mehr Kontrolle bekommen. Am Ende war es quasi ein Arbeitssieg.“
SC Borussia Lindenthal-Hohenlind II – SC Köln Weiler Volkhoven 1948 1:3
SC Borussia Lindenthal-Hohenlind II: Moritz Rogge, Hendrik Horstjann, Mouhamed-Cherif-Dine Sanni, Ravi Singla, Jason Rank, Robin Tepasse, Lennart Schneider, Theodor Kremoser, Lennart Kristian Fitzler, Nico Roschmann, Luc Kobberger
SC Köln Weiler Volkhoven 1948: Julian Krajnc, Richy Söntgen, Jan Maximilian Fonkou, Marius Geertschuis, Walid Sekkour, Hubert Madau (46. Dominik Hermann), Joey Söntgen (46. Christian Peter Boden), Dominik Knauer, Simon Geertschuis, Patrick Ince (77. Oussama Chakib), Niko Kuhn
Tore: 0:1 Hubert Madau (20.), 0:2 Joey Söntgen (22.), 1:2 Lennart Kristian Fitzler (41.), 1:3 Christian Peter Boden (74.)
Später Sieg nach wilder Partie
Borussia Kalk meldet sich nach dem Fehlstart zurück und besiegt Südwest II knapp mit 4:3. Doppelpacker Kone (4., 45.+2) brachte die Hausherren zweimal ins Spiel, Mohr (84., 86.) drehte die Partie endgültig. Südwest, Sieger am ersten Spieltag, rutscht auf Rang fünf, Kalk klettert auf Platz elf.
Trainer André Otten bilanzierte: „Am Ende war es ein verdienter Sieg für uns. Wir haben die ersten 25 Minuten extrem dominiert, müssen in der Phase auch 2:0 oder 3:0 führen. Dann kassieren wir nach einer Standardsituation aus dem Nichts das 1:1 und verlieren völlig den Faden. Der Führungstreffer für Südwest war in dieser Phase verdient. Nach dem 2:2 kurz vor der Pause und einer klaren Ansprache in der Trinkpause haben wir in den letzten 20 Minuten Moral gezeigt. Wir hätten das Spiel sogar deutlicher entscheiden müssen. Insgesamt geht der Sieg verdient auf unsere Seite, und ich bin wirklich zufrieden, wie die Mannschaft nach dem 3:2-Rückstand zurückgekommen ist.“
SC Borussia Köln-Kalk 05 – DJK Südwest Köln II 4:3
SC Borussia Köln-Kalk 05: Beytullah Akduman, Burak Canli, Baris Akduman (61. Christian Mohr), Michael-Mensah Oteng-Appiah, Jimmy Mbiyavanga, Burak Akduman (80. Can Prange), Kennedy Loritz, Yaya Issa Kone (90. Vincent Maximilian Hafner), Adriano Langheinrich (61. Denke Benjamin), Cemal Kaldirim, Rayen Hakimi (61. Albin Hoti)
DJK Südwest Köln II: David Buchheim, Julius Pröbsting (46. Frederik Michalski), Benedikt Walgenbach, Nic Best (57. Marcel Lebendig), Severin Meyer, Marvin Lebendig (63. Nils Rauschert), Andreas Bartosinski, Hannes Laege (87. Felix Tolksdorf), Nick Roggenbau, Melvin Helminger (72. Konrad Klaus Motschmann), David Leon Müller
Tore: 1:0 Yaya Issa Kone (4.), 1:1 David Leon Müller (32.), 1:2 Hannes Laege (39.), 2:2 Yaya Issa Kone (45.+2), 2:3 David Leon Müller (65.), 3:3 Christian Mohr (84.), 4:3 Christian Mohr (86.)
Spätes Glück für Poll
Rheingold Poll meldet sich nach der Auftaktniederlage zurück und springt mit drei Punkten auf Platz neun. Schmischke (8., Elfmeter) brachte Poll in Führung, Ulbrych (37.) glich aus. Gromann (52.) und Bornmann (66.) sorgten für das 2:2, ehe erneut Gromann (90.) den Siegtreffer erzielte. Blau-Weiß II musste die Tabellenführung abgeben und steht nun als Vierter da.
Trainer Daniel Hubert von Blau-Weiß analysierte: „Gegen zunächst tiefstehende und auf Konter lauernde Poller haben wir in der ersten Hälfte über weite Strecken Spielkontrolle, lassen dem Gegner kaum Zugriff zu, münzen unsere Überlegenheit aber zu selten in Torchancen um. Poll geht früh durch einen Elfmeter in Führung, die wir kurz vor der Halbzeit ausgleichen. Nach der Pause ein ähnliches Bild: Wir gleichen erneut aus, drängen auf das dritte Tor, doch Poll macht in der Schlussminute den Siegtreffer. Solche Niederlagen tragen zum Lernprozess in der neuen Liga bei. Wichtig ist, Erkenntnisse mitzunehmen und daraus zu lernen.“
Polls Coach Fabian Krüger ergänzte: „Insgesamt muss man sagen, dass es ein sehr durchwachsenes Spiel von uns gewesen ist, mit vielen guten, aber auch nicht so guten Phasen. Wir hatten keinen richtigen Zugriff auf das Spiel, haben das aber nach der Pause korrigiert. Am Ende hatten wir das glücklichere Ende für uns in einem Spiel gegen einen sehr gut organisierten Gegner.“
VfL Rheingold Köln-Poll 1912 – SC Blau-Weiß 06 Köln II 3:2
VfL Rheingold Köln-Poll 1912: Robin Spiegel, Abderahman Ladouali, Simon Schmischke, Jan Bruns, Niklas Robien, Oliver Awale (82. Max Dreyer), Marco Selbach, Marco Hentschel, Julien Gromann, Ilhan Gündogan (73. Yaakoub Ladouali), Marvin Liebschner (65. Karol Dziadek)
SC Blau-Weiß 06 Köln II: Patrick Ulrich, Sebastian Häder, Marco Meyer, Jeremy Kuck (86. Henrik Sell), Nils Bornmann (64. Mika Weber), Jonas Behrenbruch (72. Felipe Borges Campos), Quentin Herbst (59. Hannes Löhr), Peter Höh, René Ulbrych (57. Niklas Hauck), Christian Becker, Martin Fritz Breil
Tore: 1:0 Simon Schmischke (8. Foulelfmeter), 1:1 René Ulbrych (37.), 2:1 Julien Gromann (52.), 2:2 Nils Bornmann (66.), 3:2 Julien Gromann (90.)
Weitere Ergebnisse am Wochenende: