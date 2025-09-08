Favoriten patzen, Aufsteiger glänzen

– Foto: Michael Schmidt

Der zweite Spieltag in der Kreisliga A Köln sortiert die Tabelle neu: Während Sinnersdorf die Spitze erklimmt und Stammheim weiter überrascht, kassieren Blau-Weiß II und Casa de España erste Rückschläge.

Arbeitssieg für den SC Hohenlind II bleibt punktloses Schlusslicht, Weiler Volkhoven dagegen hält mit dem zweiten Sieg Rang drei. Bereits zur Pause führte der Gast durch Madau (20.) und Söntgen (22.) mit 2:0. Fitzler (41.) verkürzte, doch Boden (74.) machte den Sieg perfekt.

Der Trainer von Weiler fasste zusammen: „Es war das erwartete schwere Auswärtsspiel gegen einen Gegner, der kompakt steht und mit Einzelaktionen immer gefährlich werden kann. In der Anfangsphase haben wir uns schwer getan, aber mit zunehmender Spieldauer mehr Kontrolle bekommen. Am Ende war es quasi ein Arbeitssieg.“

SC Borussia Lindenthal-Hohenlind II – SC Köln Weiler Volkhoven 1948 1:3

SC Borussia Lindenthal-Hohenlind II: Moritz Rogge, Hendrik Horstjann, Mouhamed-Cherif-Dine Sanni, Ravi Singla, Jason Rank, Robin Tepasse, Lennart Schneider, Theodor Kremoser, Lennart Kristian Fitzler, Nico Roschmann, Luc Kobberger

SC Köln Weiler Volkhoven 1948: Julian Krajnc, Richy Söntgen, Jan Maximilian Fonkou, Marius Geertschuis, Walid Sekkour, Hubert Madau (46. Dominik Hermann), Joey Söntgen (46. Christian Peter Boden), Dominik Knauer, Simon Geertschuis, Patrick Ince (77. Oussama Chakib), Niko Kuhn

Tore: 0:1 Hubert Madau (20.), 0:2 Joey Söntgen (22.), 1:2 Lennart Kristian Fitzler (41.), 1:3 Christian Peter Boden (74.) Später Sieg nach wilder Partie Borussia Kalk meldet sich nach dem Fehlstart zurück und besiegt Südwest II knapp mit 4:3. Doppelpacker Kone (4., 45.+2) brachte die Hausherren zweimal ins Spiel, Mohr (84., 86.) drehte die Partie endgültig. Südwest, Sieger am ersten Spieltag, rutscht auf Rang fünf, Kalk klettert auf Platz elf. Trainer André Otten bilanzierte: „Am Ende war es ein verdienter Sieg für uns. Wir haben die ersten 25 Minuten extrem dominiert, müssen in der Phase auch 2:0 oder 3:0 führen. Dann kassieren wir nach einer Standardsituation aus dem Nichts das 1:1 und verlieren völlig den Faden. Der Führungstreffer für Südwest war in dieser Phase verdient. Nach dem 2:2 kurz vor der Pause und einer klaren Ansprache in der Trinkpause haben wir in den letzten 20 Minuten Moral gezeigt. Wir hätten das Spiel sogar deutlicher entscheiden müssen. Insgesamt geht der Sieg verdient auf unsere Seite, und ich bin wirklich zufrieden, wie die Mannschaft nach dem 3:2-Rückstand zurückgekommen ist.“