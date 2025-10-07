Favoriten marschieren, Außenseiter überraschen

– Foto: Philipp Reichelt

Während Rehren souverän gegen Rinteln siegt, lässt Springe Punkte liegen und verpasst den Anschluss an die Spitzengruppe. Auch Luthe verliert erneut und rutscht nach und nach in die untere Tabellenregion.

Ein bitterer Nachmittag für den Aufsteiger aus Kirchdorf: Mit 0:4 musste sich die Mannschaft von Trainer Markus Biank einem eiskalt auftretenden SV Gehrden geschlagen geben. Bereits nach neun Minuten brachte Busse die Gäste in Führung, Helka legte mit einem Doppelpack nach (42., 76.), ehe Ehlers in der Schlussphase den Endstand besorgte. Gehrden zeigte sich nach zuletzt wechselhaften Leistungen deutlich verbessert – effektiv, kompakt und spielfreudig. Kirchdorf hingegen fand kaum ins Spiel und wirkte nach dem Rückstand ideenlos.



Die Serie des SV Ihme-Roloven hält: Gegen Enzen gelang der Elf von Trainer Büyüktopuk ein verdienter 2:0-Heimerfolg. Schon früh stellte Javadi die Weichen auf Sieg (4.), ehe Guedes Dos Santos in der 30. Minute nachlegte. Ihme-Roloven überzeugte erneut mit klarer Spielanlage und aggressivem Pressing, während Enzen nach dem kräftezehrenden Derby gegen Rehren nicht zur gewohnten Offensivstärke fand. Für Enzen war es bereits die dritte Niederlage in Folge – die Formkurve zeigt nach unten. Die Serie des SV Ihme-Roloven hält: Gegen Enzen gelang der Elf von Trainer Büyüktopuk ein verdienter 2:0-Heimerfolg. Schon früh stellte Javadi die Weichen auf Sieg (4.), ehe Guedes Dos Santos in der 30. Minute nachlegte. Ihme-Roloven überzeugte erneut mit klarer Spielanlage und aggressivem Pressing, während Enzen nach dem kräftezehrenden Derby gegen Rehren nicht zur gewohnten Offensivstärke fand. Für Enzen war es bereits die dritte Niederlage in Folge – die Formkurve zeigt nach unten.



Im Schaumburg-Derby setzte der MTV Rehren ein weiteres Ausrufezeichen. Mit einer reifen Vorstellung bezwang die Elf von Trainer Mike Schönherr den SC Rinteln klar mit 3:0. „Es war eine wirklich gute Reifeleistung meiner Mannschaft“, lobte Schönherr. „Gerade in der ersten Halbzeit haben wir den Gegner gar nicht zur Entfaltung kommen lassen.“ Das frühe Eigentor von Höfemann (21.) brachte Rehren auf Kurs, Lattwesen (26.) und Bauer (90.+6) machten alles klar.

„Wir hätten zur Pause eigentlich schon 4:0 führen müssen“, resümierte Schönherr, der besonders das Pressing lobte: „Viele Torschancen, gutes Gegenpressing – eine absolute Topleistung.“ Mit dem sechsten Saisonsieg bleibt Rehren erster Verfolger des Spitzenreiters Pattensen. Im Schaumburg-Derby setzte der MTV Rehren ein weiteres Ausrufezeichen. Mit einer reifen Vorstellung bezwang die Elf von Trainer Mike Schönherr den SC Rinteln klar mit 3:0. „Es war eine wirklich gute Reifeleistung meiner Mannschaft“, lobte Schönherr. „Gerade in der ersten Halbzeit haben wir den Gegner gar nicht zur Entfaltung kommen lassen.“ Das frühe Eigentor von Höfemann (21.) brachte Rehren auf Kurs, Lattwesen (26.) und Bauer (90.+6) machten alles klar.„Wir hätten zur Pause eigentlich schon 4:0 führen müssen“, resümierte Schönherr, der besonders das Pressing lobte: „Viele Torschancen, gutes Gegenpressing – eine absolute Topleistung.“ Mit dem sechsten Saisonsieg bleibt Rehren erster Verfolger des Spitzenreiters Pattensen.



Dramatik pur in Leveste: Der TV Jahn führte zur Pause komfortabel mit 2:0, musste sich am Ende aber noch 2:3 geschlagen geben. Eldagsen drehte die Partie binnen 25 Minuten durch Arlt (49.), Carduck (62.) und Petrasch (75.). Besonders der späte Siegtreffer zeigte die mentale Stärke der Gäste, die sich nach schwächerem Saisonstart wieder in die obere Tabellenhälfte vorarbeiten. Leveste dagegen verpasste es, die frühe Dominanz zu nutzen, und fiel in der Schlussphase völlig auseinander. Dramatik pur in Leveste: Der TV Jahn führte zur Pause komfortabel mit 2:0, musste sich am Ende aber noch 2:3 geschlagen geben. Eldagsen drehte die Partie binnen 25 Minuten durch Arlt (49.), Carduck (62.) und Petrasch (75.). Besonders der späte Siegtreffer zeigte die mentale Stärke der Gäste, die sich nach schwächerem Saisonstart wieder in die obere Tabellenhälfte vorarbeiten. Leveste dagegen verpasste es, die frühe Dominanz zu nutzen, und fiel in der Schlussphase völlig auseinander.



Ein Torfestival in Wunstorf: Egestorf-Langreder II feierte den ersten Saisonsieg – und das überzeugend. Zwar brachte Makresi Türkspor in Führung (37.), doch dann rollte die Offensivmaschinerie der Gäste los. Fofana drehte mit einem Doppelpack (39., 43./FE) die Partie, ehe Nolte (60.) und Atakoura (73.) den Sieg perfekt machten. Wichners zwischenzeitliches 2:4 war nur Ergebniskosmetik. Für Wunstorf bleibt die Lage im Tabellenkeller prekär – die Abwehr offenbarte erneut große Lücken. Ein Torfestival in Wunstorf: Egestorf-Langreder II feierte den ersten Saisonsieg – und das überzeugend. Zwar brachte Makresi Türkspor in Führung (37.), doch dann rollte die Offensivmaschinerie der Gäste los. Fofana drehte mit einem Doppelpack (39., 43./FE) die Partie, ehe Nolte (60.) und Atakoura (73.) den Sieg perfekt machten. Wichners zwischenzeitliches 2:4 war nur Ergebniskosmetik. Für Wunstorf bleibt die Lage im Tabellenkeller prekär – die Abwehr offenbarte erneut große Lücken.



Der SV Arnum bleibt oben dran und zerlegte den TSV Goltern klar mit 4:0. Doppelpack von Schneider (34./59.) und Boser (35./82.) besiegelten den souveränen Erfolg der Abels-Elf, die spielerisch klar überlegen war. Arnum dominierte über 90 Minuten, nutzte die Räume konsequent und zeigte erneut, warum sie als einer der heimstärksten Clubs der Liga gelten. Goltern hingegen blieb harmlos und rutscht immer tiefer in die Abstiegszone. Der SV Arnum bleibt oben dran und zerlegte den TSV Goltern klar mit 4:0. Doppelpack von Schneider (34./59.) und Boser (35./82.) besiegelten den souveränen Erfolg der Abels-Elf, die spielerisch klar überlegen war. Arnum dominierte über 90 Minuten, nutzte die Räume konsequent und zeigte erneut, warum sie als einer der heimstärksten Clubs der Liga gelten. Goltern hingegen blieb harmlos und rutscht immer tiefer in die Abstiegszone.



Der Spitzenreiter lässt keine Zweifel aufkommen: Pattensen fertigte den TSV Luthe mit 6:0 ab und untermauerte seine Titelambitionen eindrucksvoll. Wagner eröffnete den Torreigen (21.), ehe Marotzke (26., 37., 48.) mit einem Hattrick glänzte. Hertel (31.) und Wöbbecke (80.) sorgten für den höchsten Heimsieg der Saison. Luthe war dem Tempo und der Präzision des Tabellenführers in keiner Phase gewachsen. Pattensen bleibt damit das Maß aller Dinge – ungeschlagen, torhungrig und defensiv stabil. Der Spitzenreiter lässt keine Zweifel aufkommen: Pattensen fertigte den TSV Luthe mit 6:0 ab und untermauerte seine Titelambitionen eindrucksvoll. Wagner eröffnete den Torreigen (21.), ehe Marotzke (26., 37., 48.) mit einem Hattrick glänzte. Hertel (31.) und Wöbbecke (80.) sorgten für den höchsten Heimsieg der Saison. Luthe war dem Tempo und der Präzision des Tabellenführers in keiner Phase gewachsen. Pattensen bleibt damit das Maß aller Dinge – ungeschlagen, torhungrig und defensiv stabil.



Ein packendes Duell boten Lindhorst und Springe. Nach 47 Minuten führte Lindhorst scheinbar sicher mit 3:0 (Tore: Möller, Sydow, Schütte), doch Springe kam in der Schlussphase mit Sölter (66.) und Schulte (90.+9) noch einmal heran. Die Aufholjagd kam jedoch zu spät. Lindhorst bewies Moral und Nervenstärke – ein Sieg, der Selbstvertrauen gibt. Für Springe bleibt die Leistungskurve wechselhaft: Offensiv stark, defensiv zu anfällig.