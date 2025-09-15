Favoriten in Torlaune - Sötenich und Zülpich weiterhin Top

Das Gute vorweg. Wir haben einen kompletten Spieltag hinter uns gebracht. Dabei zeigten sich zumindest die Topteam in Torlaune und ließen es ordentlich krachen. Im Topspiel bezwang der TuS Zülpich II den SSV Weilerswist mit 3:1 und bleibt genau wie der SV Sötenich, der bei der SG Flamersheim/Kirchheim mit 4:0 die Oberhand behielt, ohne Verlustpunkt ganz vorn an der Spitze. Dahinter versammeln sich Nierfeld (6:1 gegen Schöneseiffen), Dahlem-Schmidtheim (4:0 in Lommersum), Schönau (3:1 gegen Vernich) und Frauenberg (5:1 gegen Golbach). Alle vier Mannschaften haben neun Punkte im Haben. Ins Mittelfeld vor schob sich die TuS Mechernich, die die Situation der Sportfreunde DHO mit dem 7:1 weiter verschärft haben dürften. DHO ist Letzter mit mittlerweile 33 Gegentoren und teilt mit Schöneseiffen und Lommersum das gleiche Leid. Diese drei Teams haben noch keinen Punkt geholt.
Das sind die Spieltagsfakten mit 37 Toren:
TuS Chlodwig Zülpich 1896 II – SSV Weilerswist 1924 3:1
TuS Chlodwig Zülpich 1896 II: Robin Metternich, Alexandros Stefanidis, Leon Seeberger (87. Jonas Hintzen), Dennis Kutscheruk (61. Sebastian Esser), Jakob Fischer, Nico Jensen, Lukas Bungart, Daniel Esser (77. Torsten Heß), Fabian Schmitz (70. Jakob Raudszus), Sebastian Zaun, Marcel Blum - Trainer: Marc Altendorf
SSV Weilerswist 1924: Stephan Pessara, Max Becker, Artem Azarko, Felix Kortholt, Sven Stanienda, Ricardo Melder, Bastian Schmitz, Dennis Besirovic (54. Robin Maximilian Berk), Joel Mahrhold, Jan Schreiter - Trainer: Frederik Ziburske
Schiedsrichter: Philipp Maurice Kleber (Kerpen) - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Marcel Blum (19.), 1:1 Felix Kortholt (31.), 2:1 Sebastian Zaun (53.), 3:1 Marcel Blum (90.)
Sportfreunde Derkum-Hausweiler-Ottenheim – TuS Mechernich 1897 1:7
Sportfreunde Derkum-Hausweiler-Ottenheim: Bastian Hilbert, Floridon Patusha (46. Aziz Neziri), Niklas Wesling (46. Pierre Mendy), Adrian Hajdini (46. Sefer Hoxhaj), Eren Catak, Maciej Wojnowski, Paul Alberty, Vladyslav Shukhovtsev, Salah Kacem, Youssef Khabbaz, Kadiata Mbaya Mudiangombe (79. Brayan Pedro) - Trainer: Christoph Hemmersbach
TuS Mechernich 1897: Maximilian Mies, Leon Radschibajev (72. Sekou Keita), Niklas Borgelt (83. Franz Evertz), André Beaujean, Tobias Hoß, Moritz Zinken, Tim de Jong (77. Sven Lepartz), Jonas Hohn, Nils Althausen, Kevin Mießeler, Jens Honnef (87. Ibrahim Yassine) - Trainer: Torsten Flimm - Trainer: Mirco Mertens - Trainer: Nicolas Hohn
Schiedsrichter: Jörg Piana (Kall) - Zuschauer: 80
Tore: 0:1 Jens Honnef (30.), 0:2 Jens Honnef (34.), 0:3 Tim de Jong (37.), 0:4 Jens Honnef (44.), 1:4 Sefer Hoxhaj (58.), 1:5 Jens Honnef (63. Foulelfmeter), 1:6 Jens Honnef (80.), 1:7 André Beaujean (90.)
SV Frauenberg – SSV Golbach 1928 5:1
SV Frauenberg: Dominik Schöpfer, Daniel Lüssem, Pascal Schröder, Jan-Paul Pietrzyk (33. Leon Vohsen), Wesley Schleicher, Denis Moruz (52. Tom Bauer), Marcel Kaiser (75. Ben Huthmacher), Marcel Motz, Jan Tornow, Sinan Hannes (71. David Dams), Sebastian Kaiser (71. Milan Jonathan Fischer) - Trainer: Kurt Krüger
SSV Golbach 1928: Vitali Yuianets, Jan Hofmann (63. Maurice Gölden), Markus Müller, Kai Müller, Felix Malsbenden, Nirvin Vincent de Paul (46. Daniel Makarov), Sebastian Mertz (46. Lukas Malsbenden), Jan Malsbenden (75. Jean-Claude Kamano), Richard Stier (63. Luca Adaldo), Raphael-Stefan Kremp, Max Hofmann - Trainer: Andreas Malsbenden - Trainer: Michael Müller - Trainer: Max Hofmann
Schiedsrichter: Andreas Kurth - Zuschauer: 65
Tore: 1:0 Sebastian Kaiser (3.), 2:0 Denis Moruz (35.), 3:0 Denis Moruz (41.), 4:0 Wesley Schleicher (52.), 5:0 David Dams (81.), 5:1 Jean-Claude Kamano (90.+1)
SSV Eintracht Lommersum 1920 – SG Dahlem-Schmidtheim 0:4
SSV Eintracht Lommersum 1920: Leon Wynen, Niklas Schwarzenbacher, Joshua Schramm, Alexander Joist, Andreas Struve, Maurice Hergarten, Alexander Kill, Jan-Niklas Runkel, Lukas Goetz, Julian Mathis Hilgers, Marcel Ebel - Trainer: Sebastian Reisenauer
SG Dahlem-Schmidtheim: Yannick Schmitz, Sebastian Etten (41. Niklas Dümmer) (87. Niklas Spoden), Timo Wassong, Fabian Klimpel (64. Leon Merget), Dino Halilic, Niklas Hahn, Christopher Haep, Aleksandr Miller, Fabian Thur, Johann Jentges (64. Leon Ingenhaag), Alexander Haep - Trainer: Christian Hammes
Schiedsrichter: Thomas Büqué - Zuschauer: 80
Tore: 0:1 Christopher Haep (19.), 0:2 Niklas Hahn (24.), 0:3 Johann Jentges (34.), 0:4 Fabian Thur (36.)
SG Flamersheim / Kirchheim – SV Sötenich 1919 0:4
SG Flamersheim / Kirchheim: Maarten Schmitz, René Müller, Jan Osten (46. Lorenz Schlüpen), Sven Förster, Tom Heine (58. Timo Jäntgen), Lukas Mager, Paul Doppelfeld, Marco Klein, Daniel Graichen (65. Eduard Lindner), Oleh Ponochovnyi (81. Yannik Ramm), Tom Thiele (65. Leon Trichkovski) - Trainer: Marco Markwald
SV Sötenich 1919: Lars Kreuser, Simon Weishaupt, Jonah Weishaupt, Lars Knebel, Marvin Neumann, Tim Jäckel, Martin Schmitz, Simon Züll, Ben Winter (82. Lukas Hanf), Dennis Jäckel, Jens Knebel (87. Tim Schmitz) - Trainer: Markus Sabel
Schiedsrichter: Jürgen Breuer - Zuschauer: 90
Tore: 0:1 Marvin Neumann (26.), 0:2 Marvin Neumann (45.+1), 0:3 Jens Knebel (83.), 0:4 Lukas Hanf (87.)
TSV Schönau – TuS Vernich 1927 3:1
TSV Schönau: Thomas Duell, Sebastian Nietmann, Alexander Latz, Tom Neukirch, Lukas Stollenwerk, Benedikt Vögtel, Yannick Merget, David Nolte, Chris Schmauder, Florian Metzen, Tim Breuer (73. Pawel Hoppe) - Trainer: Gerrit Ueckert
TuS Vernich 1927: Elias Weise, Maxim Klinov, Max Wasserschaff, Fiete Schwarz (71. Nicklas Czmok), Simon Ratmann, Marten Pleger, Elias Platz, Joe Kajba (58. Finn Pleger), Luc Kajba, Arber Kryeziu, Maurice Platz - Trainer: Georg Wall
Schiedsrichter: Ismael Gündogan - Zuschauer: 60
Tore: 1:0 Tim Breuer (1.), 2:0 Florian Metzen (21.), 2:1 Luc Kajba (56.), 3:1 David Nolte (58.)
SV Schwarz-Weiß Nierfeld 1929 – SV Schöneseiffen 1950 6:1
SV Schwarz-Weiß Nierfeld 1929: Alican Isitmen, Tim Wagner, Luca Bläser, Thomas Nonnen, Patrick Pohl, Jonas Küpper (89. David Küpper), Oleksandr Chornyi, Mory Kaba (79. Marcel Maus), Nils Hahn, Sven Pohl, Yannick Schorn (74. Marlon Vogt) - Trainer: Dirk Scheer
SV Schöneseiffen 1950: Bastian Gerhards, Tobias Heinen (68. Paul Cordel), Niklas Kirch, Martin Hupp, Fabian Möhrer, Dominik Dreßen, Lukas Sauer, Felix Zimmer (68. Felix Jenniches), Maurice Niedermeier (74. Marvin Domalewski), Pascal Meyer, Timo Bornewasser - Trainer: Heiko Zimmer
Schiedsrichter: Holger Thernes - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Lukas Sauer (2.), 1:1 Yannick Schorn (10.), 2:1 Mory Kaba (40.), 3:1 Luca Bläser (62. Foulelfmeter), 4:1 Marlon Vogt (80.), 5:1 Marcel Maus (90.), 6:1 Nils Hahn (90.)
Torschütze des Spieltags ist Jens Honnef. Der Mechernicher trug sich beim 7:1 in Derkum gleich fünf Mal in den Spielbericht ein und landet damit von Null auf Platz vier in unserem Saisonranking. Ganz vorne stehen Tim Breuer (Schönau) und Yannick Schorn (Nierfeld die beide heute einmal trafen.
Das Ranking der besten Torschützen:
1. Tim Breuer (TSV Schönau): 7
1. Yannick Schorn (SV Nierfeld): 7
3. Jens Knebel (SV Sötenich): 6
4. Sven Pohl (SV Nierfeld): 5
4. Jens Honnef (TuS Mechernich): 5
4. Marcel Blum (TuS Zülpich II): 5
7. Felix Kortholt (SSV Weilerswist): 4
7. Johann Jentges (SG Dahlem-Schmidtheim): 4
9. Christoph Schmauder (TSV Schönau): 3
9. Florian Metzen (TSV Schönau): 3
9. Marvin Neuman (SV Sötenich): 3
9. Maurice Platz (TuS Vernich): 3
Dahlem-Schmidtheims Goalie Yannick Schmitz scheint überwinbar zu sein. Drittes Spiel - drittes Mal zu Null. Auch die Lommersumer bissen sich am Schlussmann der SG Dahlem-Schmidtheim die Zähne aus. Da konnte heute nur noch Sötenichs Lars Kreuser mithalten. Auch er hielt jeden Ball fest und holte sich damit seinen zweiten Saisonpunkt.
Das Ranking um die Weiße Weste:
1. Yannick Schmitz (SG Dahlem-Schmidtheim): 3
2. Lars Kreuser (SV Sötenich): 2
3. Maximilian Mies (TuS Mechernich): 1
3. Dominik Schöpfer (SV Frauenberg): 1
3. Daniel Arndt (SSV Weilerswist): 1
3. Alican Isitmen (SV Nierfeld): 1
*Maßgeblich sind die Torschützen bei fussball.de, es sei denn die Spiele wurden live getickert. Die Vereine können die Torschützen bei fussball.de noch ändern. Dadurch kann es eine wochenweise Veränderung in der Torjägertabelle geben.