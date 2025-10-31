Favoriten gefordert, Verfolger im Direkt-Duell

Im Bröltal kommt es zum echten Gradmesser der Saison: Allner-Bödingen empfängt Casa Espana zum Verfolgerduell um die Spitzenplätze der Frauen-Mittelrheinliga. Beide Teams trennen nur ein Punkt – Spannung ist garantiert. Die Gastgeberinnen wollen ihren Lauf fortsetzen und vor heimischer Kulisse ein weiteres Ausrufezeichen setzen, während Casa Espana die drei Niederlagen am Stück endgültig vergessen machen will. Es ist ein Duell zweier Mannschaften auf Augenhöhe.

Den Auftakt macht das Duell zwischen Vorwärts Spoho 98 II und dem SV Menden. Menden ist derzeit Fünfter, Spoho liegt knapp dahinter auf Rang sechs – beide Teams wollen mit einem Erfolgserlebnis Selbstvertrauen tanken und ihre gute Form bestätigen.

Im Bröltal empfängt die TuS Homburg-Bröltal den SV Waldenrath. Bröltal ist achter, Waldenrath neunter. Trainer Mats Bollmann fordert von seiner Mannschaft ein geschlossenes Auftreten und viel Aktivität: „Wir müssen von der ersten Minute an zeigen, was wir können und mit Mut auftreten.“ Waldenraths Coach Maik Honold betont: „Wir wissen, dass es ein hartes, kampfbetontes Spiel wird. Entscheidend werden Kleinigkeiten sein, und wir müssen als Einheit auftreten, um Punkte mitzunehmen.“

RW Merl trifft auf die dritte Mannschaft des 1. FC Köln. Obwohl die Begegnung ohne Wertung ausgetragen wird, wollen die Merler Spielerinnen ihr Konzept konsequent umsetzen und alles in die Waagschale werfen. Merls Co-Trainer Jan Schüll erklärt: „Wir wollen sauber auftreten, unsere Prinzipien umsetzen und das Beste aus der Partie herausholen.“

Ein richtungsweisendes Spiel findet in Allner-Bödingen statt, wo die Gastgeber Casa Espana empfangen. Allner-Bödingen ist derzeit zweiter mit 13 Punkten, Casa Espana liegt auf Platz vier mit 12 Zählern. Trainer der Gastgeber, Jesse Muambay, sagt: „Wir wollen unseren positiven Trend fortsetzen. Jedes Spiel ist für uns ein Finale, wir müssen bereit sein, immer alles zu geben. Zuhause wollen wir unseren Gegnern zeigen, dass wir besonders stark auftreten.“

Zum Abschluss empfängt Alemannia Aachen die TuS aus Jüngersdorf. Aachen belegt aktuell Rang drei mit 13 Punkten, während Jüngersdorf noch auf den ersten Punkt wartet und Tabellenletzter ist. Trainer Hans-Josef Ohrem hofft auf eine mutige Leistung seiner Mannschaft: „Alemannia ist gut organisiert und offensiv stark. Für uns ist es eine Chance, alles zu geben und endlich Punkte mitzunehmen.“ So., 02.11.2025, 15:30 Uhr Alemannia Aachen Alem. Aachen TuS Jüngersdorf-Stütgerloch Jüngersdorf 15:30 live PUSH

Insgesamt verspricht der Spieltag intensive Partien, in denen vor allem Einstellung, Teamgeist und Entschlossenheit den Ausschlag geben werden.