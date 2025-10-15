Favoriten festigen ihre Macht

– Foto: Philipp Reichelt

Ein Spieltag der klaren Botschaften: Während Spitzenreiter TSV Pattensen weiter ungeschlagen bleibt, schiebt sich der SV Arnum dank eines souveränen Auswärtssiegs an MTV Rehren A/R vorbei auf Platz zwei – punktgleich mit dem Team von Trainer Mike Schönherr, das sich in Gehrden mit Glück, Effizienz und Nervenstärke behauptete. Dahinter zeigen Eldagsen und Ihme-Roloven, dass sie ebenfalls zur erweiterten Spitzengruppe gehören.

Der MTV Rehren bleibt oben dran – auch wenn der Sieg in Gehrden hart erkämpft war. Nach einer dominanten Anfangsphase führte Rehren früh mit 3:0, verlor dann aber völlig den Rhythmus. Trainer Mike Schönherr sprach offen von einem „glücklichen Sieg“: „Wir haben die erste halbe Stunde richtig, richtig guten Fußball gespielt“, sagte er. „Aber dann hat uns ein fragwürdiger Elfmeter völlig aus dem Tritt gebracht.“

In der zweiten Halbzeit drückte Gehrden, kam durch Standards heran, doch Rehren verteidigte leidenschaftlich. „Wir mussten unser Glück diesmal ein bisschen strapazieren“, gab Schönherr zu. Mit dem siebten Saisonsieg bleibt der MTV punktgleich mit Arnum (23 Punkte) auf Rang drei. >> Zum ausführlichem Spielbericht

Der Spitzenreiter zeigte sich erneut kaltschnäuzig: Trotz engagierter Springer gewann Pattensen verdient mit 3:1. Marotzke und Loeper trafen, ehe ein Eigentor von Keeper Trüller kurz Spannung aufkommen ließ – nur um durch ein zweites Eigentor auf der Gegenseite wieder beendet zu werden. Pattensen bleibt ungeschlagen und wirkt derzeit wie das Maß aller Dinge in der Liga.

Der SV Arnum festigt mit einem abgeklärten Auswärtssieg Platz zwei. Angelovski brachte die Gäste früh in Führung, Schneider erhöhte per Elfmeter. Luthe fand offensiv kaum statt und bleibt tief im Tabellenkeller. Trainer Dennis Abels dürfte mit der Reifeleistung seiner Mannschaft zufrieden sein: Arnum bleibt seit acht Spielen ungeschlagen.

Deutlicher Heimsieg für den Absteiger aus Eldagsen. Carduck traf doppelt, Vespermann und Arlt sorgten für klare Verhältnisse. Nach dem 0:4 in Rinteln rehabilitierte sich Eldagsen eindrucksvoll und klettert auf Rang fünf. Kirchdorf, das nach gutem Saisonstart etwas ins Straucheln gerät, blieb offensiv blass.

In einem packenden Spiel sah Rinteln nach 2:1-Führung schon wie der Sieger aus, ehe Pulido Leon und Geric das Spiel in der Schlussphase drehten. Ihme-Roloven festigt damit Platz vier. Rinteln bleibt nach zuletzt drei sieglosen Spielen im Mittelfeld stecken.

Späte Dramatik in Enzen: Der Aufsteiger Jahn Lindhorst roch am Auswärtssieg, ehe Engelhardt in der Nachspielzeit den verdienten Ausgleich erzielte. Beide Teams bleiben damit im Mittelfeld – Enzen dürfte die verpasste Chance auf drei Punkte jedoch ärgern.

Ein Befreiungsschlag für Goltern: Nach acht Spielen ohne Sieg gewann das Team von Trainer Kuhn klar gegen Schlusslicht Wunstorf. Kolter traf doppelt, Giesecke setzte den Schlusspunkt. Goltern springt damit auf Rang 13, Wunstorf bleibt mit vier Punkten Tabellenletzter.