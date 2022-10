Favoriten der Kreisliga A geben sich keine Blöße Rückblick auf den Spieltag in der Kreisliga A von Solingen.

Tuspo Richrath – SSV Berghausen II 4:1 (1:0). Die Richrather Fußballer marschieren unaufhaltsam weiter, feierten im achten Spiel den achten Sieg. Im Derby gegen die Berghausener Reserve brauchte der Favorit nicht einmal eine Stunde, um für eine Entscheidung zu sorgen. Marius Lindemann erzielte in der 32. Minute den Führungstreffer, Nassif Madani (50.) und David Eftimovski (52.) machten zu Beginn von Durchgang zwei alles klar. Berghausens Sascha Konstanty gelang in der 70. Minute der Ehrentreffer für die Gäste, Mustafa Ipekci stellte kurz vor dem Spielende den alten Abstand wieder her.