Favoriten-Check: Die Oberliga ist sofort unbequem

Altona hat das erste Heimspiel verloren. – Foto: IMAGO / Niklas Heiden

Schon nach dem 2. Spieltag ist klar: Die Oberliga Hamburg wird für die Favoriten kein Selbstläufer. Altona 93 verliert überraschend gegen TSV Sasel, die TuS Dassendorf antwortet mit einem 4:0 in Buchholz, der ETSV Hamburg bleibt trotz Umbruch ungeschlagen - und FC Süderelbe steht trotz ordentlicher Ansätze erst bei einem Punkt.

Nur eine Woche später folgte allerdings der erste Dämpfer. Im Heimspiel gegen TSV Sasel verlor Altona 0:2. Ausgerechnet Sasel, das am 1. Spieltag noch mit 0:4 gegen TSV Buchholz 08 untergegangen war, schlug den Favoriten durch die Treffer von Nick Peters und Mohamed Nassar. Für Altona bedeutet das: drei Punkte aus zwei Spielen, ein starkes erstes Zeichen, aber kein perfekter Start. Die Niederlage zeigt früh, dass der Favoritenstatus in dieser Liga jede Woche neu verteidigt werden muss.

Der Start von Altona 93 hatte zunächst das passende Signal eines Top-Favoriten. Der Regionalliga-Absteiger gewann am 1. Spieltag mit 2:1 beim FC Süderelbe. Luis Jahraus war mit Tor und Vorlage der prägende Mann, der FCS drängte zwar noch auf den Ausgleich, doch Altona nahm die Punkte aus einem echten Gradmesser mit.

Am 2. Spieltag folgte dann die klare Antwort. Beim ersten Tabellenführer TSV Buchholz 08 gewann Dassendorf mit 4:0. Manuel Farrona-Pulido traf vor der Pause, danach entschieden Lucas Irmler, Fabian Friedemann Graudenz und Bako die Partie binnen weniger Minuten. Buchholz-Trainer Marco Spangenberg sprach anschließend von einer hochverdienten Niederlage und vermisste bei seinem Team vor allem Präsenz und Zugriff im Zentrum.

Die TuS Dassendorf ist mit vier Punkten aus zwei Spielen besser unterwegs, hatte aber ebenfalls direkt ein anspruchsvolles Auftaktprogramm. Gegen den neu formierten Meister ETSV Hamburg reichte es am 1. Spieltag nur zu einem 1:1. Yannick Siemsen brachte den ETSV in Führung, Kristian Bako rettete Dassendorf spät den Punkt. Für die Mannschaft von Oliver Zapel war das mit Blick auf die eigenen Ansprüche nicht der erhoffte Start, aber auch kein Fehltritt gegen einen Gegner mit Qualität.

Dassendorf hat damit früh gezeigt, dass die Mannschaft nach dem Umbruch Ergebnisse liefern kann. Das 4:0 in Buchholz war mehr als ein normaler Sieg - es war die erste deutliche Botschaft an die Konkurrenz.

ETSV bestätigt den starken Eindruck

Der ETSV Hamburg bleibt nach zwei Spielen ungeschlagen und wirkt trotz großer Veränderungen erstaunlich stabil. Das 1:1 in Dassendorf war bereits ein Achtungszeichen. Am Freitag legte der Meister mit einem 2:1 gegen FC Teutonia 05 Ottensen nach. Makoto Ayano und Nikita Marusenko sorgten früh für die 2:0-Führung, Noah-Ali Musse Osman verkürzte per Foulelfmeter.

Teutonia-Trainer Mehdi Saeedi-Madani sprach nach der Partie von einem schwachen Tag seiner Mannschaft und einem „typischen Spiel Not gegen Elend“. Trotzdem ordnete er ein, dass der ETSV optisch überlegen gewesen sei, die Partie aber nicht entschieden habe. Genau darin liegt ein interessanter Punkt: Der ETSV ist noch nicht durchgehend souverän, aber er sammelt Punkte. Nach Spielen gegen Dassendorf und Teutonia stehen vier Zähler - für ein neu aufgebautes Team ist das ein stabiler Start.

Süderelbe hat zu wenig Ertrag

Der FC Süderelbe gehört ebenfalls zu den Teams, die mit Ambitionen in diese Saison gegangen sind. Nach zwei Spielen steht der FCS allerdings nur bei einem Punkt. Das klingt zunächst ernüchternd, erzählt aber nicht die ganze Geschichte. Zum Auftakt verlor Süderelbe gegen Altona 93 mit 1:2, zeigte dabei aber, dass es mit einem Topteam mithalten kann. Am 2. Spieltag folgte bei TuRa Harksheide ein 1:1, das sich aus Süderelber Sicht eher wie eine Niederlage anfühlte.

Osman Güraltunkeser brachte den FCS per Handelfmeter in Führung, doch Elioenai Kukanda glich in der Schlussphase für Harksheide aus. Trainer Stefan Arlt war danach „maximal bedient“. Nach seiner Einschätzung hatte Süderelbe gefühlt 90 Prozent Ballbesitz, schaffte es aber nicht, den zweiten Treffer zu erzielen. Dazu kam ein individueller Fehler vor dem Ausgleich und eine nicht sauber geordnete Endverteidigung.

Damit ist Süderelbe der Favoritengruppe aktuell ein wenig hinterher. Spielerisch gibt es Ansätze, die Ergebnisse passen aber noch nicht dazu. Gerade weil schon gegen Altona mehr möglich war und in Harksheide die Führung nicht reichte, bleibt nach zwei Spielen der Eindruck: Der FCS ist konkurrenzfähig, muss seine Überlegenheit aber konsequenter in Punkte verwandeln.

Die Spitze ist sofort offen

Nach dem 2. Wochenende wirkt die Lage bei den Favoriten nicht klar sortiert, sondern gerade deshalb spannend. Altona hat Qualität, aber bereits gepatzt. Dassendorf hat nach dem Remis deutlich reagiert. Der ETSV ist nach dem Umbruch weiter schwer zu greifen, aber sportlich sofort konkurrenzfähig.

Die Oberliga Hamburg hat damit früh ein wichtiges Signal gesendet: Namen und Rollen reichen nicht. Wer oben mitspielen will, muss jede Woche liefern. Und schon jetzt sieht es so aus, als könnte die Spitzengruppe deutlich breiter und unbequemer werden als erwartet.

____

FuPa Hamburg startet im Jahr 2026 neu durch - mit dir und deiner Mannschaft! Schickt uns bitte eure Neuigkeiten und Texte an hamburg@fupa.net oder nehmt direkt Kontakt zu uns per E-Mail oder WhatsApp auf. Unsere WhatsApp-Nummer lautet: +49 163 1979449

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/hamburg/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/hamburg/transfers

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/hamburg/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: